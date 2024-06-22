«Челси» купит Эстевана за 34+27 млн евро, есть бонус за «Золотой мяч», контракт – до 2033 года. Уже подписаны документы

«Челси» закрыл сделку по Эстевану и подписал документы.

Контракт с футболистом рассчитан до 2033 года.

По данным , фиксированная сумма трансфера – 34 млн евро. 6 млн – бонусы в зависимости от выступлений футболиста за «Палмейрас», 17 млн – бонусы, когда он будет играть за «Челси», 4 млн – сложные бонусы.

« » также получит отдельный бонус, если Эстеван возьмет « » до 2033 года.

присоединится к « » в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет. Статистику 17-летнего игрока можно найти здесь.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?