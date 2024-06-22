«Челси» купит Эстевана за 34+27 млн евро, есть бонус за «Золотой мяч», контракт – до 2033 года. Уже подписаны документы
«Челси» закрыл сделку по Эстевану и подписал документы.
Контракт с футболистом рассчитан до 2033 года.
По данным Фабрицио Романо, фиксированная сумма трансфера – 34 млн евро. 6 млн – бонусы в зависимости от выступлений футболиста за «Палмейрас», 17 млн – бонусы, когда он будет играть за «Челси», 4 млн – сложные бонусы.
«Палмейрас» также получит отдельный бонус, если Эстеван возьмет «Золотой мяч» до 2033 года.
Эстеван присоединится к «Челси» в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет. Статистику 17-летнего игрока можно найти здесь.
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Только два игрока в Челси на больших контрактах - Джеймс и Стерлинг, все.
Сейчас хотят повысить зарплату Палмеру после этого сезона, так как у него она тоже скромная даже по меркам Вест Хэма какого-нибудь.
У остальных игроков зарплата даже упадет, так как команда не попала в ЛЧ.
В плане зарплат и контрактов Челси как раз грамотно действует.
Молодые игроки не теряют в цене, а зарплаты получают в зависимости от своих выступлений.
Так что наоборот неплохой стимул для мальца выходить на новый уровень.
Роналду с МЮ?