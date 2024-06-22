«Челси» купит Эстевана за 34+27 млн евро, есть бонус за «Золотой мяч», контракт – до 2033 года. Уже подписаны документы

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Золотой мяч деньги Фабрицио Романо Эстеван Футбол

«Челси» закрыл сделку по Эстевану и подписал документы.

Контракт с футболистом рассчитан до 2033 года.

По данным Фабрицио Романо, фиксированная сумма трансфера – 34 млн евро. 6 млн – бонусы в зависимости от выступлений футболиста за «Палмейрас», 17 млн – бонусы, когда он будет играть за «Челси», 4 млн – сложные бонусы.

«Палмейрас» также получит отдельный бонус, если Эстеван возьмет «Золотой мяч» до 2033 года.

Эстеван присоединится к «Челси» в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет. Статистику 17-летнего игрока можно найти здесь

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38 комментариев
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Ааххахвхахахвх контракт на 9 лет?)) пацан может тупо расслабиться и грести бабки грея лавку
+27
-1
+26
Ответ CCCP{{BOOM}}
Очередной Робиньо?
Как понять очередной? Робинью был крут, хоть и рановато сдулся. Не так много таких талантов в Бразилии. И это будет совсем дёшево.
+25
0
+25
щас Эстеван прочитает условия контракта и испугается, что ему нужно до 33 года получить ЗМ чтоб родной клуб обрадовать!
+24
0
+24
Ох уж эти бонусы за Золотой мяч)))
+14
0
+14
Ответ NickN
Ох уж эти бонусы за Золотой мяч)))
Марсьяль?!))
+8
-1
+7
Ответ Chelsea`s Lev
Комментарий удален пользователем
Очередной "талант", понял
+7
0
+7
Ответ Hi Hi
Ааххахвхахахвх контракт на 9 лет?)) пацан может тупо расслабиться и грести бабки грея лавку
Какие бабки он может грести, если в Челси все молодые игроки получают скромные зарплаты?
Только два игрока в Челси на больших контрактах - Джеймс и Стерлинг, все.

Сейчас хотят повысить зарплату Палмеру после этого сезона, так как у него она тоже скромная даже по меркам Вест Хэма какого-нибудь.
У остальных игроков зарплата даже упадет, так как команда не попала в ЛЧ.

В плане зарплат и контрактов Челси как раз грамотно действует.
Молодые игроки не теряют в цене, а зарплаты получают в зависимости от своих выступлений.

Так что наоборот неплохой стимул для мальца выходить на новый уровень.
+8
-2
+6
Ответ Hi Hi
Ааххахвхахахвх контракт на 9 лет?)) пацан может тупо расслабиться и грести бабки грея лавку
Нет, что вы, всего на 8 - с 2025 года
+6
0
+6
Осталось выяснить, кто это
+5
-1
+4
Ответ Алексей Полетаев
Осталось выяснить, кто это
Тот игрок, которого бразильские эксперты котируют выше Эндрика.
+3
-1
+2
Очередной Робиньо?
+5
-3
+2
когда в последний раз игрок из апл получал зм?
Роналду с МЮ?
+1
0
+1
Ответ Слутск Халлского
Новый Марсиаль
...ты Челси с кем-то другим перепутал:)
+2
-1
+1
Небольшие деньги по меркам современных трат Боули!
+1
0
+1
Эндрик тоже ведь из Палмейраса❓️Солидно, бразильский клуб заработал.
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То есть, Челси покупает 17-летнего бразильца и вяжет его на контракт до 26? Это же натурально русская рулетка, только вместо одного патрона в барабане их по меньшей мере четыре, а то и пять
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Сколько же игроков скупают из этого клуба
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По статистике не вижу,что он лучше Хатчинсона.
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Очередной Робиньо?
Робиньо - кумир Неймара)
0
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Очередной Робиньо?
До уровня молодого Робиньо в Сантосе далековато пацану
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Ответ R Air
А кто это?
Комментарий удален пользователем
Ответ Сергей Орлов
На самом деле талантливый парнишка, по манере что-то между Винисиусом и Неймаром.
Я такой обводки "c 2-х ног" давно не видел
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Ответ гилберт
До Челси никогда не слышал о контрактах длиннее шести лет.
Ну да только ты слышал, а сто директоров Челси не в курсе.
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Смысл таких длинных контрактов? УЕФА же прикрыли лавочку
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