Эстеван на 7 лет подпишет контракт с «Челси». Лондонцы покупают вингера «Палмейраса» за 40+25 млн евро

Эстеван близок к переходу в «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб может подписать вингера «Палмйераса» за 40 млн евро и еще 25 млн в виде бонусов.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, клубы уже оформляют необходимые документы.

Футболист подпишет контракт с «синими» на 7 лет. Эту информацию подтверждает UOL.

присоединится к « » в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет. Статистику 17-летнего игрока можно найти здесь.