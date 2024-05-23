Эстеван на 7 лет подпишет контракт с «Челси». Лондонцы покупают вингера «Палмейраса» за 40+25 млн евро

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Эстеван Футбол

Эстеван близок к переходу в «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб может подписать вингера «Палмйераса» за 40 млн евро и еще 25 млн в виде бонусов.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, клубы уже оформляют необходимые документы.

Футболист подпишет контракт с «синими» на 7 лет. Эту информацию подтверждает UOL. 

Эстеван присоединится к «Челси» в 2025 году, когда ему исполнится 18 лет. Статистику 17-летнего игрока можно найти здесь

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23 комментария
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И куда всех этих вингеров девать?На органы ненужных сдавать чтоли?
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Ответ Пацанчик реальный
И куда всех этих вингеров девать?На органы ненужных сдавать чтоли?
Типа того. Придётся продавать Хатчинсона, Морейру и Габриэля ради того, чтобы в команде одновременно могли находиться Эстевао, Палмер и Паез. Может, и не сразу, но продадут.
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Интересно за что бонусы будут выплачиваться
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Араухо уже "подписали". Ну просто бездонная бочка, подзабившая на ФФП.
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Продают Галахера чтобы отдать 40+ млн на 17летнего мальчика
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
Боули просто мало понимает в футболе.
Я не очень разбираюсь в бейсболе, но КМК, там игроки больше стабильны в своей стоимости. То есть ты берешь высококлассного игрока и можешь быть уверен, что он примерно столько же и будет стоить, а то прокачается, и станет еще дороже.
То есть там звезд видно с юности. Смотрят, у чела великолепные физические данные и если совсем уж не забухает. то это будет звезда.
А в футболе так угадать нельзя, почему супертехнарь в юниорах во взрослом футболе оказывается бесполезен. В футболе физические данные иногда ничего не значат, как правило они мало что значат. Основной футбольный скилл - он в голове, как футболиста, так и тренера. Поэтому вот бывают "феликсы" да "рейниры", за футболеров платят сумасшедшие бабки, а потом они не стоят ломаного евроцента и наоборот, нонеймы или забракованые всеми футболисты, типа Гримальдо, Ольмо и, например, Райса, которого вообще выставили из академии Челси за несоответствие уровню (ЕМНИП), вдруг превращаются в суперзвезду. Бывают и обратные случаи, когда какой-нить Мичу рвет АПЛ, побеждает в бомбардирской гонке, собирает великолепную прессу, а до этого и после этого сезона про него никто не слышит.
Поэтому запасать в футболе бесполезно. Игроки, не выходящие на поле, стоимости не прибавляют, наоборот, теряют тонус. И даже выходящие должны попасть к своему тренеру, который их раскроет, тогда они прибавят.
А Боэли никак этого не сварит в башке, судя по всему. Он играет в свой манибол, как ему вдолбали великие апологеты этой херни. Он по прежнему верит. что перспективный нападающий 19 лет, купленный за 10 миллионов, обязательно будет стоить 100 миллионов в 21 год.
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Ответ Пацанчик реальный
И куда всех этих вингеров девать?На органы ненужных сдавать чтоли?
Так человек столько не стоит, это не профитно) на органы будет в десятки раз меньше чем за них заплатили + зп😁
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Рите передайте что бы шла на _|_, а то обжнк в чс перевела
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Кто это млять такой?!
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Роль Челси сейчас совершенно вредительская. Помойка звезд - это не сказать ничего
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Боули просто потомок южан. Иначе эти оптовые закупки объяснить невозможно🤓
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Комментарий удален пользователем
Потом отдадут Брайтону в аренду за 300000$
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Очередная афера века
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А очки снимут с Эвертона
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Необучаемые.
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мне вот интересно у какой команды снимут очки, в связи с этими событиями ))
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Определиться с тренером и покупать игроков под него. Нет!
Купить за 40 млн. семнадцатилетнего игрока, не назначив тренера. Да!
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Похоже Челси будет без защиты играть
Все будут на флангах атаки
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Можно уже с Ипсвича 8 очков снимать:)
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