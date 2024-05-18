«Челси» заплатит за Эстевана 40+25 млн евро. «Палмейрас» готов принять предложение

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы деньги Фабрицио Романо Эстеван Футбол

«Челси» в устном порядке договорился о трансфере Эстевана.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Палмейрас» готов принять последнее предложение «синих» в размере 40 млн евро и еще 25 млн в виде бонусов. Стороны ждут, когда президент бразильского клуба подпишет документы.

Условия контракта с 17-летним вингером были согласованы еще 10 дней назад. Он присоединится к лондонской команде в 2025 году.

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14 комментариев
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Палмейрас уже продал двух несовершеннолетних звездюков за 125 млн€(Эндрика и Эстевана). Красавцы просто
+15
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Ответ Marcus-light
12 матчей достаточно, чтобы ответить 65 млн
Вини перед своим трансфером отыграл примерно столько же. Норма для Бразилии, когда они сверкают, там уже иная конкуренция и иной прайс
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Ответ Бахти 86
Покупают. Потом отправляет в Страсбург. И дальше тишина. Где прошлогодние бразильцы Сантос, Вашингтон. Есть результат?
Сантос – железный игрок основы и брал лучшего молодого игрока месяца во всей Лиге. Вашингтон в Челси, не укатил в аренду только из-за правил. В этом плане, все окей
+4
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+3
12 игр, 1 гол = 65 миллионов.
маэстро Боели не перестает восхищать
+7
-5
+2
Покупают. Потом отправляет в Страсбург. И дальше тишина. Где прошлогодние бразильцы Сантос, Вашингтон. Есть результат?
+3
-2
+1
Ответ QWertY
Палмейрас уже продал двух несовершеннолетних звездюков за 125 млн€(Эндрика и Эстевана). Красавцы просто
На подходе Луис Гильерме.Тоже ~55-60кк прилетит
+1
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Очередной бегунок ноунейм
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Явный развод Боули. Наверное покупают, чтоб такому же таланту Вашингтону с 1 игрой в АПЛ было не скучно на лавке.
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В двух матчах подряд в мае забил по голу в кубке и чемпионате , был рейтинг 9.2 и 10. Что то мне подсказывает , что Челси после этих игр все решил и Боули думает что это не трата, это инвестиции в будущее
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Ответ Любезный Коссутий
12 игр, 1 гол = 65 миллионов. маэстро Боели не перестает восхищать
Примеры Антони и Мудрика ничему не учат таких как ты
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Ответ Любезный Коссутий
12 игр, 1 гол = 65 миллионов. маэстро Боели не перестает восхищать
40+25, неизвестно за что бонусы, может за золотой мяч как у Марсьяля
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