«Челси» заплатит за Эстевана 40+25 млн евро. «Палмейрас» готов принять предложение

«Челси» в устном порядке договорился о трансфере Эстевана.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что « » готов принять последнее предложение «синих» в размере 40 млн евро и еще 25 млн в виде бонусов. Стороны ждут, когда президент бразильского клуба подпишет документы.

Условия контракта с 17-летним вингером были согласованы еще 10 дней назад. Он присоединится к лондонской команде в 2025 году.