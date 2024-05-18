«Челси» близок к подписанию Эстевана за 34+26 млн евро. Форвард «Палмейраса» станет самым дорогим несовершеннолетним игроком в истории Южной Америки

«Челси» близок к подписанию нападающего «Палмейраса» Эстевана.

Лондонский клуб намерен закрыть сделку по трансферу 17-летнего футболиста. По информации The Guardian, «синие» согласились заплатить 34 миллиона евро в качестве первого транша. С учетом бонусов сумма сделки составит немногим более 60 миллионов евро.

Если этот трансфер будет оформлен, Эстеван станет самым дорогим несовершеннолетним игроком в истории Южной Америки.

Бразилец должен будет присоединиться к «Челси» в 2025 году – когда ему исполнится 18 лет. Статистику игрока можно найти здесь.