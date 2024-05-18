«Челси» близок к подписанию Эстевана за 34+26 млн евро. Форвард «Палмейраса» станет самым дорогим несовершеннолетним игроком в истории Южной Америки

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Эстеван Футбол

«Челси» близок к подписанию нападающего «Палмейраса» Эстевана.

Лондонский клуб намерен закрыть сделку по трансферу 17-летнего футболиста. По информации The Guardian, «синие» согласились заплатить 34 миллиона евро в качестве первого транша. С учетом бонусов сумма сделки составит немногим более 60 миллионов евро. 

Если этот трансфер будет оформлен, Эстеван станет самым дорогим несовершеннолетним игроком в истории Южной Америки. 

Бразилец должен будет присоединиться к «Челси» в 2025 году – когда ему исполнится 18 лет. Статистику игрока можно найти здесь

23 комментария
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Вот это нап с одним голом, я бы заплатил все сто
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Ответ madaev
Вот это нап с одним голом, я бы заплатил все сто
Покупать таких малолеток все равно что кота в мешке. Теоретически может стать и великим игроком, а может и очередным кркичем или македой
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И за что такая сумма?За 1 удачную обработку мяча?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
И за что такая сумма?За 1 удачную обработку мяча?
За огромный пиар-проект. Хотя, в целом, у пацана великолепные данные - превосходный контроль мяча, владение обеими ногами, дриблинг и т.д. Т.е. в теоооории, если его хорошо развить, это недорого. Но поди ж ты.
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Ответ Stewart D.
просто необучаемые)
А в чем необучаемость? Я не припомню много молодых футболистов, за которых Челси заплатил хорошую сумму, а они в итоге с треском провалились и ушли из клуба. Может вы напомните прежде чем разбрасываться «плюсовыми» комментариями? Ошиблись Челси или нет касаемо конкретно этого трансфера станет ясно самое раннее года через 3. При этом когда Реал платит за Эндрика примерно такую же сумму это окей))
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просто необучаемые)
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Ответ Питер Пэн
Покупать таких малолеток все равно что кота в мешке. Теоретически может стать и великим игроком, а может и очередным кркичем или македой
Кркича и Македу никто не покупал.
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Ответ Dastanation
Только реал угадывает с такими вундеркиндами
Далеко не всегда)
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Ответ Eden Hazard
ты б хоть посмотрел, кто это. Месси в 17 слабее был
то есть он затмит Месси?
Ну тогда поздравляю, за 60 млн взяли овер Месси.
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Ответ <Inter>
только Неймар был дороже
Винисиус, Родриго, Эндрик африканцы?
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Время покажет
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Ну это уже просто даже не смешно.
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Кто-нибудь заберите уже у Боули ноутбук с football manager, ибо я решительно не могу понять, зачем он скупает столько молодежи за такие деньги
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руководители Челси еще большие клоуны ,чем руководство Барсы .
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Надо было сразу грудничка брать за 100, бразильцы же с пеленок все футбольные вундеркинды
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Боули где-то откопал канистру с нефтью
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очередной Роке
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