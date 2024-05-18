«Челси» увеличил предложение по 17-летнему форварду Эстевану до 65 млн евро с учетом бонусов

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Фабрицио Романо Эстеван Футбол

«Челси» увеличил предложение о трансфере нападающего «Палмейраса» Эстевана.

Лондонский клуб прислал бразильцам новое официальное предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

За 17-летнего игрока предложено 65 млн евро (около 56 млн фунтов) с учетом бонусов. Первоначальное предложение предполагало выплату 32 млн евро и бонусов около 25 млн.

С сами Эстеваном «Челси» договорился несколько недель назад.

Статистику бразильца можно изучить здесь.

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19 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А цифры все растут и растут. Совсем недавно столько стоили ТОПы.
Считаю, что к концу века столько будут платить за ещё не рождённых футболистов.
Типа вот, смотрите, мать спортсмен, бывшая футболистка, отец тоже, не курят не пьют, гены идеальные. С 4 лет отдаем его вам в академию, до этого возраста будем с ним заниматься сами. По контракту будет принадлежать команде вплоть до 20-25 лет, платите 60 лямов и мы такого родим.
+25
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+24
Ведущие клубы скоро 10-летних игроков миллионов за 50 будут покупать
+18
-2
+16
А цифры все растут и растут.
Совсем недавно столько стоили ТОПы.
+8
-1
+7
Очередной крайне рисковый трансфер. Молодой игрок и за большие деньги. Только время покажет, выгорит ли это
+5
-1
+4
еще один Роке?
+4
-2
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А цифры все растут и растут. Совсем недавно столько стоили ТОПы.
А сейчас за котёнка в мешке платят. По статистике 12-1-1 у него за 2 года. А какой там потенциал у него... Ну хз.
+2
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Готовые топы в АПЛ так дорого не стоят
+1
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Логика боссов Челси:
Купить нормальных ЦЗ, чтобы не смотреть на позоры Бадиашвили, Фофана и Дисаси:нет, зачем нам это?
Купить очередного распиаренного нападающего:всегда пожалуйста
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Бред. Челси нужен опытный игрок, а не очередной ребёнок. Да ладно ребёнок, но 60 миллионов за него отдавать, когда и так проблемы с ФФП. Может ещё Галлахера для этого продадите?
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Пишут, что приняли.
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Опять игрок для Страсбурга?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А цифры все растут и растут. Совсем недавно столько стоили ТОПы.
В Бразилии, создают аналог АПЛ. И у бразильских клубов появляются большие деньги. Поэтому молодые талантливые ребятя из Бразилии, стоят уже очень много.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Логика боссов Челси: Купить нормальных ЦЗ, чтобы не смотреть на позоры Бадиашвили, Фофана и Дисаси:нет, зачем нам это? Купить очередного распиаренного нападающего:всегда пожалуйста
...логика простая: Челси до 30 июня надо "закрыть" плюс в 2023 фин.году, чтобы выйти в ноль. А покупки в счёт 2024/25 ещё будут этим летом и зимой:)
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Ответ Chelsea`s Lev
...логика простая: Челси до 30 июня надо "закрыть" плюс в 2023 фин.году, чтобы выйти в ноль. А покупки в счёт 2024/25 ещё будут этим летом и зимой:)
Опять накупят не умеющих выигрывать борьбу Дисаси и Бадиашвили наверное :)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Логика боссов Челси: Купить нормальных ЦЗ, чтобы не смотреть на позоры Бадиашвили, Фофана и Дисаси:нет, зачем нам это? Купить очередного распиаренного нападающего:всегда пожалуйста
Видимо легче попытаться забить все голы мира,чем постараться не пропустить хотя бы 1)
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