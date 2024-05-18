«Челси» увеличил предложение по 17-летнему форварду Эстевану до 65 млн евро с учетом бонусов
«Челси» увеличил предложение о трансфере нападающего «Палмейраса» Эстевана.
Лондонский клуб прислал бразильцам новое официальное предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
За 17-летнего игрока предложено 65 млн евро (около 56 млн фунтов) с учетом бонусов. Первоначальное предложение предполагало выплату 32 млн евро и бонусов около 25 млн.
С сами Эстеваном «Челси» договорился несколько недель назад.
Статистику бразильца можно изучить здесь.
Типа вот, смотрите, мать спортсмен, бывшая футболистка, отец тоже, не курят не пьют, гены идеальные. С 4 лет отдаем его вам в академию, до этого возраста будем с ним заниматься сами. По контракту будет принадлежать команде вплоть до 20-25 лет, платите 60 лямов и мы такого родим.
Совсем недавно столько стоили ТОПы.
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