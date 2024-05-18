«Челси» увеличил предложение по 17-летнему форварду Эстевану до 65 млн евро с учетом бонусов

«Челси» увеличил предложение о трансфере нападающего «Палмейраса» Эстевана.

Лондонский клуб прислал бразильцам новое официальное предложение, сообщает инсайдер .

За 17-летнего игрока предложено 65 млн евро (около 56 млн фунтов) с учетом бонусов. Первоначальное предложение предполагало выплату 32 млн евро и бонусов около 25 млн.

С сами « » договорился несколько недель назад.

Статистику бразильца можно изучить здесь.