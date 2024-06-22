Канчельскис об Абаскале в «Гранаде»: «Тренеры, уходя из «Спартака», добиваются успеха. Сейчас он покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью»

Теги Спартак Алекс Фергюсон премьер-лига Россия Ла Лига Клаудио Раньери Андрей Канчельскис Унаи Эмери Д2 Испания Гранада Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля в «Гранаду».

Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Сегунды, подписав контракт на один сезон. 

«Так получается, что все тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха.

Не могу сказать, повторит ли Абаскаль результаты Эмери. Время покажет. Ему хочется пожелать удачи! Мы все люди и понимаем, что это футбол. Результат зависит от многих факторов.

Я думаю, что Абаскаль сможет. В «Спартаке» же смог работать и бронзу взять. Сейчас в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью» (смеется).

Не могу его сравнить с Фергюсоном или Раньери, с которыми я работал, но если будет уникальный сезон в «Гранаде», посмотрим.

Все-таки третье место для «Спартака» – не успех. Они должны с «Зенитом» конкурировать», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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26 комментариев
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Представьте что будет с Мостовым если это случится
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Ответ Доктор Щульц
Представьте что будет с Мостовым если это случится
Дальше будет раздавать интервью и зарабатывать на этом
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Возглавит Сельту, чтобы у Моста совсем мозг вынесло.
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Скорее родную Севилью возглавит, буксующую в Ла лиге
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Ответ Доктор Щульц
Представьте что будет с Мостовым если это случится
Бросит пить. И получит лицензию тренера
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Ваноли вытащил Венецию в высшую лигу. Почему бы Абаскалю это не повторить. Если получится, то точно возглавит клуб из первой десятки.
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В Спартаке всегда виноват тренер . не игроки, не руководство, а исключительно тренер.
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трепло
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Зашейте рот этому КаЧелькису,ну дебилоид конкретный,писал бы про Шахтёр Донецкий лучше,там есть что писать и о ком.
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Я так и не понял, что он хотел сказать...
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Ответ Zidane 55
Бросит пить. И получит лицензию тренера
Как ни странно Мостовой не пьёт и свой бред несёт на трезвую голову...
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Ответ Вячеслав Припузов
Как ни странно Мостовой не пьёт и свой бред несёт на трезвую голову...
Болеет?
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Ответ Чебурашка от Гены
На багаже Спартака. А ведь прав. 😁
Ничего не будет. Это одна болтовня только. Чуда не будет.
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Ответ Иван Шуткин
Аура в Спартаке негативная, поэтому у многих получается после Спартака . Когда напряжение 24 часа в сутки, то невозможно добиться результата.
У кого кроме Эмери получилось?
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