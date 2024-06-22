Канчельскис об Абаскале в «Гранаде»: «Тренеры, уходя из «Спартака», добиваются успеха. Сейчас он покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью»

Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля в «Гранаду».

Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб , подписав контракт на один сезон.

«Так получается, что все тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха.

Не могу сказать, повторит ли Абаскаль результаты . Время покажет. Ему хочется пожелать удачи! Мы все люди и понимаем, что это футбол. Результат зависит от многих факторов.

Я думаю, что сможет. В « » же смог работать и бронзу взять. Сейчас в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью» (смеется).

Не могу его сравнить с или Раньери, с которыми я работал, но если будет уникальный сезон в «Гранаде», посмотрим.

Все-таки третье место для «Спартака» – не успех. Они должны с «Зенитом» конкурировать», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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