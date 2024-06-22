Канчельскис об Абаскале в «Гранаде»: «Тренеры, уходя из «Спартака», добиваются успеха. Сейчас он покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью»
Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля в «Гранаду».
Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Сегунды, подписав контракт на один сезон.
«Так получается, что все тренеры, которые уходят из «Спартака», добиваются успеха.
Не могу сказать, повторит ли Абаскаль результаты Эмери. Время покажет. Ему хочется пожелать удачи! Мы все люди и понимаем, что это футбол. Результат зависит от многих факторов.
Я думаю, что Абаскаль сможет. В «Спартаке» же смог работать и бронзу взять. Сейчас в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью» (смеется).
Не могу его сравнить с Фергюсоном или Раньери, с которыми я работал, но если будет уникальный сезон в «Гранаде», посмотрим.
Все-таки третье место для «Спартака» – не успех. Они должны с «Зенитом» конкурировать», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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