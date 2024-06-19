Мостовой об Абаскале в «Гранаде»: «Те, кто не играл в футбол, сначала должны работать в таких командах, а потом в топ-клубах. Желаю удачи, может там поучиться, набраться опыта»
Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля в «Гранаду».
Сегодня клуб из Сегунды объявил о назначении экс-тренера «Спартака». Абаскаль подписал контракт с «Гранадой» до конца следующего сезона.
– Теперь Абаскаль может поучиться, набраться опыта. Это то, о чем я говорил. Люди, которые не играли в футбол, должны сначала работать в таких командах, а потом в топ-клубах. Но у нас бывает иначе. Там я желаю ему удачи.
Я критиковал не конкретно Абаскаля, просто фамилия такая. Вопрос был в целом к таким людям и к подобным ситуациям. Как люди, не игравшие в футбол, становятся тренерами? Хотя теперь он мог бы отдыхать лет десять с тем, что заработал в Москве.
– Выведет ли он «Гранаду» в Примеру?
– Это очень сложный турнир, ему будет тяжело, – сказал бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Мостовой.
был много лет помощником
потом тренировал маленькие клубы
и постепенно дорос до Порту, с которым и выиграл все (кстати и тут поэтапно, взял для разогрева кубок УЕФА)
Или просто по привычке, облить Мостового, так как здесь это ценится?
А Мостовой так и будет всю жизнь поливать грязью со стороны, на большее он не способен просто, так как малого ума человек.