Мостовой об Абаскале в «Гранаде»: «Те, кто не играл в футбол, сначала должны работать в таких командах, а потом в топ-клубах. Желаю удачи, может там поучиться, набраться опыта»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Александр Мостовой Д2 Испания Гранада Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля в «Гранаду».

Сегодня клуб из Сегунды объявил о назначении экс-тренера «Спартака». Абаскаль подписал контракт с «Гранадой» до конца следующего сезона.

– Теперь Абаскаль может поучиться, набраться опыта. Это то, о чем я говорил. Люди, которые не играли в футбол, должны сначала работать в таких командах, а потом в топ-клубах. Но у нас бывает иначе. Там я желаю ему удачи.

Я критиковал не конкретно Абаскаля, просто фамилия такая. Вопрос был в целом к таким людям и к подобным ситуациям. Как люди, не игравшие в футбол, становятся тренерами? Хотя теперь он мог бы отдыхать лет десять с тем, что заработал в Москве.

– Выведет ли он «Гранаду» в Примеру?

– Это очень сложный турнир, ему будет тяжело, – сказал бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Мостовой.

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67 комментариев
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Как Моуриньо и Ариго Сакки выигрывали ЛЧ и вообще стали тренерами все ещё не понятно
+71
-8
+63
Лол, в топ-клубе он никогда и не работал
+58
-19
+39
Ответ Archie Bowman
Как Моуриньо и Ариго Сакки выигрывали ЛЧ и вообще стали тренерами все ещё не понятно
Моуриньо до победы в ЛЧ
был много лет помощником
потом тренировал маленькие клубы
и постепенно дорос до Порту, с которым и выиграл все (кстати и тут поэтапно, взял для разогрева кубок УЕФА)
+17
0
+17
А те кто играл в футбол должны сразу Реал, Барселону, Ювентус и тд... тренировать да?
+16
-2
+14
Ответ Archie Bowman
Как Моуриньо и Ариго Сакки выигрывали ЛЧ и вообще стали тренерами все ещё не понятно
Сакки, справедливости ради, до "Милана" 15 лет работал с весьма скромными клубами.
+14
-1
+13
Ответ Archie Bowman
Я не про топ клубы, я про игру в футбол
Так ведь Мостовой УЖЕ(!) допускает, что "люди, которые не играли в футбол" могут таки работать тренерами, но только начинать они должны в скромных клубах.
+15
-2
+13
Ответ Н.Ф.
Сакки, справедливости ради, до "Милана" 15 лет работал с весьма скромными клубами.
Я не про топ клубы, я про игру в футбол
+17
-7
+10
Наверное Мостовой давно потратил деньги заработанные в Испании. Иначе чем объяснить его постоянные статьи на Спортсе. Вероятно немного, но платят.
+8
0
+8
Ответ Yossi
Гвардиола с Зиданом так и сделали.
Не совсем. Так сделал Пирло. А пеп с Зиданом как раз долго работали в молодежках.
+8
-2
+6
У Мостового абаскаль головного мозга
+9
-3
+6
Так при всем уважении, Спартак входит в категорию "таких" команд
+6
-2
+4
У Гранады состав не хуже Спартака, какой нафиг топ-клуб?
+4
0
+4
В этом и разница.Не футболист Абаскаль выбирает быть тренером в сегунде.А футболист Мостовой думает только о деньгах.
+4
0
+4
Мостовой это такой футбольный Юрий Лоза
+4
0
+4
Хоспади , нынешний Спартак Гранада в состоянии отвозить)) откуда столько пафоса ?
+5
-1
+4
Нагельсман можно сказать тоже не играл в футбол. В 19 лет закончил. Почему про него Саша не говорит?
+3
0
+3
Ответ Не уверен!!
Что адекватного?Мостовой не дружит с логикой совсем.Он значит 2 года был тренером команды 1 лиги, а сейчас идет набираться опыта в команду,которая играет во второй...значит по логике сейчас Хаби Алонсо должен уйти во вторую лигу и набраться там опыта,ведь опыта тренерской во второй лиги у него нет..
Алонсо чеканить умеет
+3
0
+3
Ответ deadjoker
Не совсем. Так сделал Пирло. А пеп с Зиданом как раз долго работали в молодежках.
Долго?))
+3
0
+3
Ответ Сергей Лютый
А те кто играл в футбол должны сразу Реал, Барселону, Ювентус и тд... тренировать да?
Гвардиола с Зиданом так и сделали.
+4
-1
+3
Он вроде так и сделал. В спартаке поучился и ушёл в нормальный клуб
+8
-5
+3
Ответ igls54
У Мостового абаскаль головного мозга
А может это любовь?
+2
0
+2
Ответ Mikhail Shkryabin
Почему так адекватно??? Точно Мостовой?
Что адекватного?Мостовой не дружит с логикой совсем.Он значит 2 года был тренером команды 1 лиги, а сейчас идет набираться опыта в команду,которая играет во второй...значит по логике сейчас Хаби Алонсо должен уйти во вторую лигу и набраться там опыта,ведь опыта тренерской во второй лиги у него нет..
+4
-2
+2
Ответ Archie Bowman
Как Моуриньо и Ариго Сакки выигрывали ЛЧ и вообще стали тренерами все ещё не понятно
Ну здесь то Мостовой нормально ответил. Моуриньо и Сакки до побед в ЛЧ начинали один помощником, другой в маленьких клубах, набирались опыта. И Абаскалю удачи пожелал в дальнейшем, что бы опыта набирался.
Или просто по привычке, облить Мостового, так как здесь это ценится?
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Абаскаль уже 17 лет работает в футболе (да и футбол он играл, в молодежках Барселоны и Севильи). Прошел практически все должности в клубном футболе, и дошел до главного тренера. Тренировал два больших клуба в Швейцарии и России. Опыт уже солидный. Получил еще одну хорошую работу, и ему даже 40 лет не исполнилось.
А Мостовой так и будет всю жизнь поливать грязью со стороны, на большее он не способен просто, так как малого ума человек.
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Ответ deligy
Абаскаль не начинал в маленьких клубах и помощником? Да и Спартак и средним нельзя назвать по европейским меркам.
При чём тут европейские мерки? Там российские клубы не принимают участия, можно так же сравнить с азиатскими, южноамериканскими. Смысл в том каким клуб является в своём турнире/стране, какое на него оказывается давление, внимание. Спартак какое бы место не занимал в чемпионате но безусловно самый популярный, обсуждаемый клуб в стране, давление испытываешь, работая в нём огромное. Явно меньше чем в Аталанте, Севилье, Айнтрахте, Вильярреале, а это чемпионы последних лет в ЛЕ так то...
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+2
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Нет. Ты можешь хоть сколько голосить, но в РФ нет топ-клубов.
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Бывшие тренеры Спартака работают тренерами сборных, тренерами ПСЖ, тренерами, выигрывающими еврокубки. Всё в порядке с тренерами, не всё в порядке со Спартаком и людьми вокруг. С Мостовым не всё в порядке, если он несколько лет подряд тянет одну и ту же тупую песню про необходимость для тренеров быть бывшими игроками. Нет такой необходимости, ни в одном виде спорта нет. Кроме шахмат, которые не совсем вид спорта… Примеров миллионы, но Мостовому плевать, потому как закончи он нести околесицу, так сразу станет никому неинтересным, как Горлукович или Никифоров или Нидергауз или … миллионы их «бывших»
+2
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+2
Ответ Archie Bowman
Как Моуриньо и Ариго Сакки выигрывали ЛЧ и вообще стали тренерами все ещё не понятно
Моуриньо играл в футбол.
+1
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Ответ ericssons
Потому что проблемы нашего футбола ему важнее. Это нормально.
Он говорит про людей, которые не играли в футбол. Что они не могут и не должны быть тренерами. Он не говорит же, что именно в России они не должны тренировать
+1
0
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Наверное Мостовой давно потратил деньги заработанные в Испании. Иначе чем объяснить его постоянные статьи на Спортсе. Вероятно немного, но платят.
На кб хватает...
+1
0
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