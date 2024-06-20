Мостовой об Абаскале в «Гранаде»: «Главное – не вылететь из второй лиги. Жалко, что «Спартак» поддался на его уловки – заплатили столько, что он лет 10 может спокойно жить на родине»
Александр Мостовой оценил назначение Гильермо Абаскаля тренером «Гранады».
В среду испанский клуб, выступающий в Сегунде, официально объявил о назначении экс-тренера «Спартака».
«Абаскаль хотел же набираться опыта? Ну и отлично! Пускай набирается этого опыта в «Гранаде», сам же он никогда в футбол не играл.
Жалко, что «Спартак» поддался на уловки испанца, и два года он тут набирался опыта и слушал Бога. И все, чтобы возглавить клуб испанской Сегунды?
Абаскаль – хорошая фамилия, ничего против нее не имею, но как такие люди по объявлению оказываются в таком топ-клубе, как «Спартак»? Ребята, блин, здесь же играют самые знаменитые люди в нашей стране!
Ну каких результатов может достигнуть Абаскаль с «Гранадой»? Будут биться во второй лиге, главное – не вылететь. Там многие команды играли в Ла Лиге, поэтому второй дивизион – очень сильный чемпионат.
Испанец должен сказать спасибо «Спартаку» и тем людям, которые ему заплатили настолько большие деньги, что теперь он лет десять может спокойно жить у себя на родине. А мы, кто всю жизнь отдал футболу, снова будем плохими», – сказал Мостовой.
Интересно, а Гильермо знает о том, что у него теперь есть преданный фанат, который будет внимательно следить и комментировать все его успехи и неудачи?
Так что возможные успехи Абаскаля отсюда берут начало)
Что ты будешь делать тогда ?
И неважно, Модрич это будет или Месси
Без лицензии их тоже не возьмут тренировать
Хотя, казалось бы какие имена