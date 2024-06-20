Мостовой об Абаскале в «Гранаде»: «Главное – не вылететь из второй лиги. Жалко, что «Спартак» поддался на его уловки – заплатили столько, что он лет 10 может спокойно жить на родине»

Александр Мостовой оценил назначение Гильермо Абаскаля тренером «Гранады».

В среду испанский клуб, выступающий в , официально объявил о назначении экс-тренера « ».

« хотел же набираться опыта? Ну и отлично! Пускай набирается этого опыта в «Гранаде», сам же он никогда в футбол не играл.

Жалко, что «Спартак» поддался на уловки испанца, и два года он тут набирался опыта и слушал Бога. И все, чтобы возглавить клуб испанской Сегунды?

Абаскаль – хорошая фамилия, ничего против нее не имею, но как такие люди по объявлению оказываются в таком топ-клубе, как «Спартак»? Ребята, блин, здесь же играют самые знаменитые люди в нашей стране!

Ну каких результатов может достигнуть Абаскаль с «Гранадой»? Будут биться во второй лиге, главное – не вылететь. Там многие команды играли в , поэтому второй дивизион – очень сильный чемпионат.

Испанец должен сказать спасибо «Спартаку» и тем людям, которые ему заплатили настолько большие деньги, что теперь он лет десять может спокойно жить у себя на родине. А мы, кто всю жизнь отдал футболу, снова будем плохими», – сказал .