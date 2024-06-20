Мостовой об Абаскале в «Гранаде»: «Главное – не вылететь из второй лиги. Жалко, что «Спартак» поддался на его уловки – заплатили столько, что он лет 10 может спокойно жить на родине»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Александр Мостовой Д2 Испания Гранада деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил назначение Гильермо Абаскаля тренером «Гранады».

В среду испанский клуб, выступающий в Сегунде, официально объявил о назначении экс-тренера «Спартака».

«Абаскаль хотел же набираться опыта? Ну и отлично! Пускай набирается этого опыта в «Гранаде», сам же он никогда в футбол не играл.

Жалко, что «Спартак» поддался на уловки испанца, и два года он тут набирался опыта и слушал Бога. И все, чтобы возглавить клуб испанской Сегунды?

Абаскаль – хорошая фамилия, ничего против нее не имею, но как такие люди по объявлению оказываются в таком топ-клубе, как «Спартак»? Ребята, блин, здесь же играют самые знаменитые люди в нашей стране!

Ну каких результатов может достигнуть Абаскаль с «Гранадой»? Будут биться во второй лиге, главное – не вылететь. Там многие команды играли в Ла Лиге, поэтому второй дивизион – очень сильный чемпионат.

Испанец должен сказать спасибо «Спартаку» и тем людям, которые ему заплатили настолько большие деньги, что теперь он лет десять может спокойно жить у себя на родине. А мы, кто всю жизнь отдал футболу, снова будем плохими», – сказал Мостовой.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Достал уже, играл, не играл! Будто из дурки вещает. У явного большинства топовых тренеров весьма посредственная карьера игрока.
+13
-2
+11
Надо ввести налог Мостового - со всех кто плохо играл- Слуцкого, Абаскаля и Моуринью
+12
-3
+9
Ответ Spaten
Надо ввести налог Мостового - со всех кто плохо играл- Слуцкого, Абаскаля и Моуринью
Надо ввести налог в кб для Мостового - давать столько, чтоб не мог говорить...
+4
0
+4
Ответ Crocus34
этот ферзь заколебал уже всех, раз такая звезда Ла Лиге был, для чего он тут накидывает, а не в Испании
Да не был он звездой ла лиги у того же Карпина карьера была лучше , местечковая царица
+7
-4
+3
Абаскаль головного мозга. Болезнь прогрессирует.
Интересно, а Гильермо знает о том, что у него теперь есть преданный фанат, который будет внимательно следить и комментировать все его успехи и неудачи?
+3
0
+3
Это было смешно, пока Абаскаль лажал в Спартаке. Сейчас, когда испанского физрука уже отправили в Сегунду, говорить о нем снова и снова... Царь, ты уже надоел. Смени пластинку уже, говори про что-то другое...
+3
0
+3
этот ферзь заколебал уже всех, раз такая звезда Ла Лиге был, для чего он тут накидывает, а не в Испании
+2
-1
+1
Ответ Андрей Федоров
Та убудет смешно, если новый клуб Абаскаля вылетит. Что ты будешь делать тогда ?
Комментарий удален модератором
Опыта он набрался, если что
Так что возможные успехи Абаскаля отсюда берут начало)
0
0
0
Ответ Подкат Мальдини
Сначала это было смешно , теперь этот персонаж вызывает только рвотный рефлекс
Та убудет смешно, если новый клуб Абаскаля вылетит.
Что ты будешь делать тогда ?
+2
-2
0
Ответ Растиньяк
интересно, у Мостового вообще есть друзья/?
Кто водку принес, тот и друг.
+1
-1
0
Ответ ОттоДракула
Сколько у топ клуба чемпионств за последние лет 20? 3 наберется?
Это абсолютно убогая, глорская точка зрения. Спасибо
0
0
0
Это все об Абаскале. Кто-то подумает «Абаскаль головного мозга» но ведь мозга то нет
0
0
0
А если подрабатывать - нарезать хамон в Меркадоне, то и 40-50 лет можно протянуть на этот золотой парашют
0
0
0
Не, это всё забавно, конечно, но тут уже работа для санитаров в белых халатах, кмк. Явно мания какая-то.
0
0
0
Сначала это было смешно , теперь этот персонаж вызывает только рвотный рефлекс
+2
-2
0
интересно, у Мостового вообще есть друзья/?
+1
-1
0
Но ведь нигде не берут тренера без опыта и лицензии
И неважно, Модрич это будет или Месси
Без лицензии их тоже не возьмут тренировать
Хотя, казалось бы какие имена
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий