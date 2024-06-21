Волков прилетел в Петербург на медосмотр и завтра подпишет контракт с «Зенитом» (Иван Карпов)
Сергей Волков в ближайшее время станет футболистом «Зенита».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 21-летний защитник прилетел в Санкт-Петербург и проходит медосмотр. Завтра, как ожидается, игрок подпишет контракт с чемпионами России.
Ранее стало известно, что «Краснодар» получит 5 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.
Статистику Волкова можно изучить здесь.
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