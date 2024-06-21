Волков прилетел в Петербург на медосмотр и завтра подпишет контракт с «Зенитом» (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Сергей Волков Футбол

Сергей Волков в ближайшее время станет футболистом «Зенита».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 21-летний защитник прилетел в Санкт-Петербург и проходит медосмотр. Завтра, как ожидается, игрок подпишет контракт с чемпионами России.

Ранее стало известно, что «Краснодар» получит 5 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

Статистику Волкова можно изучить здесь.

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26 комментариев
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Медведев подписывает Волкова.
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Болельщики Зенита: неееееет! за что нам это?!
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На первый взгляд глупый трансфер посмотрим на деле что будет
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Ответ Owen_the_Simple
Два матча Петров играл ПЗ, когда Волков сидел на лавке. Не слишком ли масштабный вывод для двух матчей?
Посмотри статистику Волкова, его Петров и Олусегун мощно задвинули на лавку
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Не понимаю зачем он нам, его столетний Петров усадил в запас на лавку!
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За 7 лямов пусть валит)
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карп там в чемодане что ли прячется?
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Ему же с Павловичем завтра драться, как он успеет?
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Не когда не понимал, зачем лавочникам в зени проходить медосмотр
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Волков перестал играть у Мусаева, в Питере пару раз плохо сыграет присядет надолго
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ТЦК зенит )))
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Ответ freeman123
Посмотри статистику Волкова, его Петров и Олусегун мощно задвинули на лавку
Ну я же это не по памяти написал(хотя было бы хорошо). Я как раз и посмотрел по ТМ. 14-15 туры Петров продержал Волкова на лавке, а потом травмировался.
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Ответ freeman123
Посмотри статистику Волкова, его Петров и Олусегун мощно задвинули на лавку
30 туров. В восьми Волков не выходил на поле(1 раз из-за красной). Из оставшихся 22 туров только в одном Волков сыграл меньше тайма.
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Ответ xyg2rdwzx4
В Карпова надеюсь уже прилетит что нибудь
А Глушенков не перешёл в Зенит ?
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