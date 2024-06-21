Волков прилетел в Петербург на медосмотр и завтра подпишет контракт с «Зенитом» (Иван Карпов)

Сергей Волков в ближайшее время станет футболистом «Зенита».

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 21-летний защитник прилетел в Санкт-Петербург и проходит медосмотр. Завтра, как ожидается, игрок подпишет контракт с чемпионами России.

Ранее стало известно, что « » получит 5 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

Статистику Волкова можно изучить здесь.

«Зенит» купил Глушенкова, Горшкова и скоро – Волкова. Мысли Дорского о перестройке

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?