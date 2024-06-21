«Краснодар» согласился продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от выкупа Козлова (Sport24)
Стали известны подробности перехода Сергея Волкова в «Зенит».
Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят за 21-летнего защитника 5+2 млн евро.
Как передает Sport24, руководство «Краснодара» согласилось продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от обратного выкупа полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.
Утверждается, что Козлов в ближайшее время станет игроком «Краснодара», а Волков – «Зенита».
В минувшем сезоне Волков сыграл 29 матчей и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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Плюсов вам, маэстро!)
Кто все эти люди ?
Волков выглядел довольно перспективно пару лет назад, но в последний год сильно сдал, особенно в игре в обороне. В Зените он точно проиграет конкуренцию, но если Краснодар реально получит за него 5 млн евро, это будет успех.
ФК Зенит не уверен, но я понимаю зачем Волков, в 3-4-3 трудно найти защитника который хорош по всей бровке, Хлусевич и Волков да и все