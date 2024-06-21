«Краснодар» согласился продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от выкупа Козлова (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Краснодар Сергей Волков Данила Козлов 2005 Футбол

Стали известны подробности перехода Сергея Волкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербуржцы заплатят за 21-летнего защитника 5+2 млн евро.

Как передает Sport24, руководство «Краснодара» согласилось продать Волкова «Зениту», в обмен на отказ от обратного выкупа полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

Утверждается, что Козлов в ближайшее время станет игроком «Краснодара», а Волков – «Зенита».

В минувшем сезоне Волков сыграл 29 матчей и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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32 комментария
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Задача: устроить Волкова, Козлова и Капустина в новые клубы. Волков и Козлов не могут быть в одном клубе; Козлов и Капустин не могут быть в одном клубе.
+92
-2
+90
И волки сыты и козлы целы)
+40
-2
+38
Ответ K. Eropegov
Задача: устроить Волкова, Козлова и Капустина в новые клубы. Волков и Козлов не могут быть в одном клубе; Козлов и Капустин не могут быть в одном клубе.
Один из них всегда будет без клуба
+10
0
+10
И Волков сыт, и Козлов цел
+7
-1
+6
Ответ Кузмичёвский
И волки сыты и козлы целы)
Обожаю такие меткие комментарии через игру со словом!
Плюсов вам, маэстро!)
+6
0
+6
Звучит как отличная сделка для Краснодара. За копейки берут талантливого АПЗ и при этом продают за 5+ лямов своего игрока, который уселся на скамейку во второй половине сезона и, видимо, у Мусаева играть толком не будет.
+6
-1
+5
Семерокозлов и Сероволков ))
Кто все эти люди ?
+6
-2
+4
Ответ K. Eropegov
Задача: устроить Волкова, Козлова и Капустина в новые клубы. Волков и Козлов не могут быть в одном клубе; Козлов и Капустин не могут быть в одном клубе.
Шикарно !
+3
0
+3
В многоходовой сделке ещё должны поучаствовать некие Баранов, Медведев и Кабанов. Хотя с Кабановым будет сложно, тут в битву сразу включится Спартак
+2
0
+2
Ответ Игорь Новиков
Зенит считает Волкова перспективнее Козлова? Или просто защитник сейчас нужнее, а Козлова, уверены, если что выкупят в будущем?
Скорее Козлов сам не хочет, видя, что Вендел и Клауд остались в команде
+1
0
+1
Ответ Log in
Очень прям нужен апз, если сперцяна не продадут.
Козлов будет сидеть на лавке рядом с другим апз/цпз Кривцовым, под Сперцяном, Кастаньо и Черниковым с Баши. Там нет места в центре для него.
+1
0
+1
Система сдержек и противовесов 🙂
+1
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нормально, я одобряю такой размен)

Волков выглядел довольно перспективно пару лет назад, но в последний год сильно сдал, особенно в игре в обороне. В Зените он точно проиграет конкуренцию, но если Краснодар реально получит за него 5 млн евро, это будет успех.
+1
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Ответ Ничего Нового
Так разве Краснодар кто-то спрашивал? Там с Волковым договорились напрямую, после чего он заявил , что больше не хочет играть за Краснодар, и его сослали в дубль. Никто не был против продажи изначально
Когда он это заявил и когда сослали?
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Ответ kacnep
Один из них всегда будет без клуба
Один из них будет не в РПЛ тогда уж
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Ответ K. Eropegov
Задача: устроить Волкова, Козлова и Капустина в новые клубы. Волков и Козлов не могут быть в одном клубе; Козлов и Капустин не могут быть в одном клубе.
Они должны переплыть в лодке через реку. Вопрос: какую?
+1
-1
0
Ответ K. Eropegov
Задача: устроить Волкова, Козлова и Капустина в новые клубы. Волков и Козлов не могут быть в одном клубе; Козлов и Капустин не могут быть в одном клубе.
Красава!
0
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Ответ Log in
Они должны переплыть в лодке через реку. Вопрос: какую?
https://www.youtube.com/watch?v=f-ROdRgRRsY
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Ответ tony
Звучит как отличная сделка для Краснодара. За копейки берут талантливого АПЗ и при этом продают за 5+ лямов своего игрока, который уселся на скамейку во второй половине сезона и, видимо, у Мусаева играть толком не будет.
Очень прям нужен апз, если сперцяна не продадут.
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Ответ Wiley Fox
Кто там считает, что галицкий управляет фармом газпрома? Продает стоящего защитника и берет тупое полено, у которого ТТХ заключается в количестве поправок прически за матч Сейчас таких клоуна два - козлов и максименка Ну а чемпион по этому показателю был булыкин
Так Волков сам хочет в Зенит. Не, можно не продавать, но у игрока упадет мотивация, а через год-два уйдет бесплатно. И Краснодар вполне логично увязал это с отказом Зенита от срыва трансфера Козлова.
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Лучше бы Миллер рынку газа в Европе так руки выкручивал, чем давить баблом внутренних нищебродов
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Началась игра "кто кого перехитрит".
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Во клоунада…
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Зачем Зениту Волков?! Он же кроме беготни ничего не умеет!! Петров в свои 136 лет его усадил на лавку!
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Так разве Краснодар кто-то спрашивал? Там с Волковым договорились напрямую, после чего он заявил , что больше не хочет играть за Краснодар, и его сослали в дубль. Никто не был против продажи изначально
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Краснодар в выигрыше
ФК Зенит не уверен, но я понимаю зачем Волков, в 3-4-3 трудно найти защитника который хорош по всей бровке, Хлусевич и Волков да и все
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я вчера об этом писал в комментариях )) всё таки логика есть в этом )
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Новая русская народная сказка про волков и козлов
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Так Козлов уже и так в Краснодаре! Или что-то изменилось?
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Зенит считает Волкова перспективнее Козлова? Или просто защитник сейчас нужнее, а Козлова, уверены, если что выкупят в будущем?
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