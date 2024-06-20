«Зенит» заплатит 5+2 млн евро за переход Волкова «Краснодару» (Андрей Панков)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар деньги Сергей Волков Футбол

Сергей Волков перейдет в «Зенит» из «Краснодара» за 7 миллионов евро.

Ранее о готовящемся трансфере сообщил Sports.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, клубы договорились о переходе 21-летнего защитника за 5 миллионов евро + 2 миллиона в качестве бонусов. В ближайшее время Волков подпишет долгосрочный контракт с «Зенитом». 

В минувшем сезоне Мир РПЛ игрок провел за «Краснодар» 22 матча, отметившись двумя ассистами. Подробная статистика 21-летнего защитника – здесь.

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48 комментариев
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Пока самый сомнительный трансфер. Ещё и за такие деньги. Надеюсь, Семак знает что с ним делать.
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+15
Ответ Григорий Майоров
А почему опять цены в евро?)
Потому что Зенит европейский клуб!)
+13
0
+13
Ответ bez_ostatka
А сколько это в рублях?
Согласно официальному курсу ЦБ России на сегодняшний день, это 445,45 млн рублей + 178,18 млн рублей )
+8
-1
+7
Ответ Руслан Платонов
Играл бы и играл, щас сидеть будет под Дугласом Сантосом
Он будет конкурировать с Караваевым и Фернандесом
+7
-1
+6
У Краснодара норм работа по трансферам на выход. Еще если Сперцяна пристроят, то наверняка побъют клубный рекорд
+5
-1
+4
Ответ fRsk
Пока самый сомнительный трансфер. Ещё и за такие деньги. Надеюсь, Семак знает что с ним делать.
Такие же мысли. Правый фланг относительно закрыт, волков ничего нового не привнесет
+3
0
+3
Не знаю... может Семак в нем что то увидел.
А может действительно лимит менять будут.
+3
-1
+2
Ответ San9
Мне лично все очевидно. Зенит и Краснодар пошли на мировую, поэтому Козлов переходит к быкам.
Козлов переходит к быкам, потому что хочет туда. Отношения Зенита и Краснодара тут ни при чём.
+2
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+2
Вот это спорная покупка. Волков очень несбалансированный игрок. Хоть и не без сильных мест. С другой стороны альтернативных вариантов особо и нет. Вахания не менее сырой, а других вариантов ПЗ с паспортом и хоть какими-нибудь перпективами и нет
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Ответ fil_spb
Горшков на другом фланге играет. Вахания не факт что лучше и не факт что дешевле. Я к Волкову тоже несколько скептично отношусь, но с другой стороны ПЗ это у нас позиция с паспортом и других вариантов закрыть её особо и нет.
Ну если выкуп Вахании, которого сами же в Ростов продали, не дешевле, то это вопрос к менеджменту Зенита, как так.
+1
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Ответ Tom_York
Потому что Зенит европейский клуб!)
Хороший комментарий 😂
+1
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+1
Бред. Волков во второй половине вообще плотно на лавку сел и много косячил. За такие деньги брать лавочника Дугласа... Ну такое. Зато Семак суперпупертренер, который своим и шанса не дает...
+2
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+1
Ответ San9
Он будет конкурировать с Караваевым и Фернандесом
За лавку что ли?
+4
-3
+1
Ответ fil_spb
Вот это спорная покупка. Волков очень несбалансированный игрок. Хоть и не без сильных мест. С другой стороны альтернативных вариантов особо и нет. Вахания не менее сырой, а других вариантов ПЗ с паспортом и хоть какими-нибудь перпективами и нет
Вахания хоть собственный воспитанник и слот закрыли бы в заявке для воспитанников.
А здесь стоило бы призадуматься «Зениту», почему «Краснодар» за такую сумму отдает своего воспитанника-паспортиста на дефицитной позиции. Не вышел бы второй Набиуллин
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Ответ cektor
сегодня что вечер Зенита ?))
Сегодня день воспоминаний Федькова
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Ответ Леха Нету
За лавку что ли?
А играть ты будешь?
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Зачем? На эту позицию есть доморощенный Вахания, вели переговоры с Горшковым, они оба лучше Волкова..
Горшков на другом фланге играет. Вахания не факт что лучше и не факт что дешевле. Я к Волкову тоже несколько скептично отношусь, но с другой стороны ПЗ это у нас позиция с паспортом и других вариантов закрыть её особо и нет.
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
У Краснодара норм работа по трансферам на выход. Еще если Сперцяна пристроят, то наверняка побъют клубный рекорд
Поняли, что нужно вовремя продавать. Не отдали вовремя Шапи, тот и пропал) с Уткиным тоже +- такая ситуация
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Ответ San9
Мне лично все очевидно. Зенит и Краснодар пошли на мировую, поэтому Козлов переходит к быкам.
У никогдара другого выхода нет так так днолков сам хочет сбежать
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Ответ 3a_3eHuT
Бред. Волков во второй половине вообще плотно на лавку сел и много косячил. За такие деньги брать лавочника Дугласа... Ну такое. Зато Семак суперпупертренер, который своим и шанса не дает...
Дуглас левый защитник, а Волков правый господи
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Ответ сергей петров
Кот в мешке
мешок у кита
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Зачем он нужен?!
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на том и порешили
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Не маленькая сумма.
Неужто настолько перспективен ?
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А сколько это в рублях?
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неужели сумы в $
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А почему опять цены в евро?)
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Играл бы и играл, щас сидеть будет под Дугласом Сантосом
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Ошалеть сколько. Лимит долбаный
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За такие бабки достаточно средний игрок, а потом все жалуются, что Зенит лигу пылесосит.
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