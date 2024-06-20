«Зенит» заплатит 5+2 млн евро за переход Волкова «Краснодару» (Андрей Панков)
Сергей Волков перейдет в «Зенит» из «Краснодара» за 7 миллионов евро.
Ранее о готовящемся трансфере сообщил Sports.
По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, клубы договорились о переходе 21-летнего защитника за 5 миллионов евро + 2 миллиона в качестве бонусов. В ближайшее время Волков подпишет долгосрочный контракт с «Зенитом».
В минувшем сезоне Мир РПЛ игрок провел за «Краснодар» 22 матча, отметившись двумя ассистами. Подробная статистика 21-летнего защитника – здесь.
«Зенит» купил Глушенкова, Горшкова и скоро – Волкова. Мысли Дорского о перестройке
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
А может действительно лимит менять будут.
А здесь стоило бы призадуматься «Зениту», почему «Краснодар» за такую сумму отдает своего воспитанника-паспортиста на дефицитной позиции. Не вышел бы второй Набиуллин
Неужто настолько перспективен ?