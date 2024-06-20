«Зенит» заплатит 5+2 млн евро за переход Волкова «Краснодару» (Андрей Панков)

Сергей Волков перейдет в «Зенит» из «Краснодара» за 7 миллионов евро.

Ранее о готовящемся трансфере сообщил Sports.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, клубы договорились о переходе 21-летнего защитника за 5 миллионов евро + 2 миллиона в качестве бонусов. В ближайшее время Волков подпишет долгосрочный контракт с «Зенитом».

В минувшем сезоне Мир РПЛ игрок провел за « » 22 матча, отметившись двумя ассистами. Подробная статистика 21-летнего защитника – здесь.

«Зенит» купил Глушенкова, Горшкова и скоро – Волкова. Мысли Дорского о перестройке

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?