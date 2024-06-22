Джанлуиджи Буффон: «Испания не давала нам дышать, владея мячом по две минуты подряд. Хорошо, что Италия проиграла всего 0:1»

Теги Джанлуиджи Буффон Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Буффон высказался о поражении сборной Италии от Испании.

Матч второго тура группового этапа Евро-2024 завершился победой испанцев со счетом 1:0.

«Нужно отдать должное Испании. Я был впечатлен ее стилем игры, ее футболисты умудрялись постоянно создавать численное превосходство и не давали нам дышать, владея мячом по одной или по две минуты подряд. Хорошо, что мы проиграли всего 0:1.

Если бы [Доннарумма] не пропустил гол, я бы поставил ему десятку. Он отразил все удары Испании и был по-настоящему неприступным оплотом. 

Иногда с поражением работать легче, чем с победой. На мой взгляд, в игре с Испанией мы нашли ответы на некоторые вопросы. Если после победы над Албанией я оценивал команду на девятку, то после матча с Испанией нельзя оценивать ее на четверку. Вероятно, мы находимся где-то посередине, и нам нужно найти свой уровень, чтобы добиться результата в понедельник против Хорватии», – сказал бывший вратарь сборной Италии

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Оценка вратаря от Буффона–экспертная
+18
-1
+17
Ответ Royal Watcher
Италия скорее всего выйдет в плей-офф, думаю ничью можно с Хорватами скатать, но вот дальше что будет, я хз, ибо с такой игрой против топ сборных далеко не уедешь…
С такой игрой можно и хорватам влететь и никуда не выйти
+9
0
+9
Италия скорее всего выйдет в плей-офф, думаю ничью можно с Хорватами скатать, но вот дальше что будет, я хз, ибо с такой игрой против топ сборных далеко не уедешь…
+8
-1
+7
Испания пока что показывает лучший футбол на этом Евро
+7
-1
+6
Ответ Royal Watcher
Италия скорее всего выйдет в плей-офф, думаю ничью можно с Хорватами скатать, но вот дальше что будет, я хз, ибо с такой игрой против топ сборных далеко не уедешь…
Все зависит от сетки , плюс пока только Испания и Германия выглядит мощно. Англия ,Франция , Португалия пока что выглядят не очень
+7
-1
+6
Если бы [Доннарумма] не пропустил гол, я бы решил, что у него дома вместо мусорного бака - сердце
+6
-2
+4
Ответ Glukinho
а что, без него это непонятно было?
Не всем, некоторые утверждают, что Испания отскочила
+3
0
+3
Испания действительно соответствует своему статусу. Очень интересный футбол демонстрирует.
+2
-1
+1
Доннарума спас благодаря ему счёт разгромным не получился.
+2
-1
+1
Всё упирается в несостоятельности Спалетти играть одиночные матчи. Его команды хороши на дистанции сезона, но не умеет отталкиваться от игры соперника
+2
-1
+1
У Хорватии сейчас безвыходная ситуация, и они будут крайне опасны! Матч, как говорится, будет на 3 результата.
+1
0
+1
Ответ Михаил Шутов
Оценка вратаря от Буффона–экспертная
а что, без него это непонятно было?
+1
0
+1
Ответ Пользователь_7
Хорваты еле 1 очко набрали с Албанией
Италия тоже не впечатляет. С ними хорватам будет проще,отдадут мяч и будут в контратаки убегать. Им намного проще играть вторым номером чем от себя
+1
0
+1
Буффон: хорошо что Италия проиграла
+1
-1
0
Ответ Glukinho
а что, без него это непонятно было?
Просто факт, не душни🙄
0
0
0
Ответ Glukinho
а что, без него это непонятно было?
Просто факт, не душни🙄
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий