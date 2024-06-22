Джанлуиджи Буффон: «Испания не давала нам дышать, владея мячом по две минуты подряд. Хорошо, что Италия проиграла всего 0:1»

Джанлуиджи Буффон высказался о поражении сборной Италии от Испании.

Матч второго тура группового этапа завершился победой испанцев со счетом 1:0.

«Нужно отдать должное Испании. Я был впечатлен ее стилем игры, ее футболисты умудрялись постоянно создавать численное превосходство и не давали нам дышать, владея мячом по одной или по две минуты подряд. Хорошо, что мы проиграли всего 0:1.

Если бы [ ] не пропустил гол, я бы поставил ему десятку. Он отразил все удары и был по-настоящему неприступным оплотом.

Иногда с поражением работать легче, чем с победой. На мой взгляд, в игре с Испанией мы нашли ответы на некоторые вопросы. Если после победы над Албанией я оценивал команду на девятку, то после матча с Испанией нельзя оценивать ее на четверку. Вероятно, мы находимся где-то посередине, и нам нужно найти свой уровень, чтобы добиться результата в понедельник против Хорватии», – сказал бывший вратарь сборной .

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