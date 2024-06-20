Ямаль, Доннарумма, Лапорт, Жоржиньо, Мората и Барелла выйдут в старте на игру Испания – Италия
Объявлены составы на матч Испания – Италия.
Луис де ла Фуэнте выпустит с первой минуты следующих футболистов:
– вратарь: Унаи Симон;
– защита: Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль;
– полузащита: Фабиан Руис, Родри, Педри;
– нападение: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Альваро Мората.
За команду Лучано Спаллетти во втором туре группового этапа Евро-2024 выступят:
– вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
– защита: Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко;
– полузащита: Жоржиньо, Николо Барелла, Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини, Федерико Кьеза;
– нападение: Джанлука Скамакка.
От Буффона и Касильяса до Спаллетти и Ямаля – как Италия и Испания менялись на Евро
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ламин лидер сборной
Мы готовы к смерти!
Мы готовы к смерти!
Италия позвала!
Объединимся в когорты,
Мы готовы к смерти!
Мы готовы к смерти!
Италия позвала!
Он даже в разваленной Барселоне не лидер, а в сборной так вообще уроки делает в школу по интернету😂