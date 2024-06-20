Ямаль, Доннарумма, Лапорт, Жоржиньо, Мората и Барелла выйдут в старте на игру Испания – Италия

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Альваро Мората Эмерик Лапорт Жоржиньо Даниэль Карвахаль Федерико Димарко Лоренцо Пеллегрини Николо Барелла Марк Кукурелья Унаи Симон Джанлука Скамакка Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Родри Робен Ле Норман Федерико Кьеза Давиде Фраттези Алессандро Бастони Джованни Ди Лоренцо Риккардо Калафьори Педри Нико Уильямс Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

Объявлены составы на матч Испания – Италия.

Луис де ла Фуэнте выпустит с первой минуты следующих футболистов:

вратарь: Унаи Симон;

защита: Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль;

полузащита: Фабиан Руис, Родри, Педри;

нападение: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Альваро Мората.

За команду Лучано Спаллетти во втором туре группового этапа Евро-2024 выступят:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

защита: Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Риккардо Калафьори, Федерико Димарко;

полузащита: Жоржиньо, Николо Барелла, Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини, Федерико Кьеза;

нападение: Джанлука Скамакка.

От Буффона и Касильяса до Спаллетти и Ямаля – как Италия и Испания менялись на Евро

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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10 комментариев
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Обе команды могут с одной стороны пройти до самого конца, а с другой стороны дико облажаться в первом же матче на вылет. 😁вообще, это наверное ко всем классическим топам относится. Только у Франции запас прочности чувствуется.
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Forza, родные!💪🏻
+3
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+2
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Рональду в 16 лет работал в кабинетах Мендеша 😆
Ламин лидер сборной
+6
-5
+1
Комментарий удален модератором
Объединимся в когорты,
Мы готовы к смерти!
Мы готовы к смерти!
Италия позвала!
Объединимся в когорты,
Мы готовы к смерти!
Мы готовы к смерти!
Италия позвала!
0
0
0
Победы сборной Испании! 🇪🇸
+1
-1
0
Ответ Капибарбер
Рональду в 16 лет работал в кабинетах Мендеша 😆 Ламин лидер сборной
Лидер?)
Он даже в разваленной Барселоне не лидер, а в сборной так вообще уроки делает в школу по интернету😂
+2
-2
0
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