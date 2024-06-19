Модрич провел 177-й матч за Хорватию. В Европе лишь у Рамоса и Роналду больше игр за сборную
Лука Модрич стал 3-м игроком Европы по количеству матчей за сборную.
Матч Евро-2024 против Албании (2:2) стал для капитана сборной Хорватии 177-м в составе национальной команды.
Модрич вышел на 3-е место в Европе по этому показателю, обойдя Джанлуиджи Буффона (176).
Среди европейских игроков больше матчей за свои сборные провели лишь Серхио Рамос (180) и Криштиану Роналду (208).
Приятно осознавать :)
ЛН 2023 - финал.
Евро 2024 - 4-е место в группе.
Крутое пике Хорватии.