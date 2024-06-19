Модрич провел 177-й матч за Хорватию. В Европе лишь у Рамоса и Роналду больше игр за сборную

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Лука Модрич стал 3-м игроком Европы по количеству матчей за сборную.

Матч Евро-2024 против Албании (2:2) стал для капитана сборной Хорватии 177-м в составе национальной команды.

Модрич вышел на 3-е место в Европе по этому показателю, обойдя Джанлуиджи Буффона (176).

Среди европейских игроков больше матчей за свои сборные провели лишь Серхио Рамос (180) и Криштиану Роналду (208).

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12 комментариев
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И все трое легенды Реала
+27
-3
+24
Если Хорватия не выйдет с группы, это будет грустно😢 Закат той пиковой Хорватии...
+14
-1
+13
И все трое - легенды Реал Мадрида

Приятно осознавать :)
+11
-7
+4
ЧМ 2022 - полуфинал.
ЛН 2023 - финал.
Евро 2024 - 4-е место в группе.

Крутое пике Хорватии.
+5
-2
+3
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Месси - наемник, как и Суарез и Неймар. Один статус на троих?
+2
-1
+1
отпустите уже деда на пенсию.
+1
-1
0
Чм 2018 финал забыл
0
0
0
Ему на пенсию давно пора. Проводильщик хренов.
0
0
0
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