Модрич провел 177-й матч за Хорватию. В Европе лишь у Рамоса и Роналду больше игр за сборную

Лука Модрич стал 3-м игроком Европы по количеству матчей за сборную.

Матч Евро-2024 против Албании (2:2) стал для капитана сборной 177-м в составе национальной команды.

Модрич вышел на 3-е место в Европе по этому показателю, обойдя (176).

Среди европейских игроков больше матчей за свои сборные провели лишь (180) и (208).