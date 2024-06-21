Джанлуиджи Доннарумма: «Надеюсь, Италия встретится с Испанией в финале Евро-2024»

Джанлуиджи Доннарумма надеется на встречу с Испанией в финале Евро-2024.

Италия во 2-м туре группового этапа Евро проиграла Испании со счетом 0:1.

«В первую очередь я думаю о команде. А все вместе мы должны думать о борьбе и победе над Хорватией.

Испания, безусловно, один из фаворитов, и я надеюсь, что мы встретимся в финале», – сказал вратарь сборной Италии.

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