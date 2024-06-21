Джанлуиджи Доннарумма: «Надеюсь, Италия встретится с Испанией в финале Евро-2024»

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Джанлуиджи Доннарумма надеется на встречу с Испанией в финале Евро-2024.

Италия во 2-м туре группового этапа Евро проиграла Испании со счетом 0:1.

«В первую очередь я думаю о команде. А все вместе мы должны думать о борьбе и победе над Хорватией.

Испания, безусловно, один из фаворитов, и я надеюсь, что мы встретимся в финале», – сказал вратарь сборной Италии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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13 комментариев
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Ответ revo
И сыграете, как в 2012🤣
Лучше выйти в финал и проиграть чем всю историю мечтать о финале
+27
0
+27
Ответ versus_
Италия в таком же стиле прошла Испанию в полуфинале прошлого Евро, хотя тогда преимущество испанцев было еще более впечатляющим (лучшая игра при Энрике без привычного ватоката, но с тотальным доминированием). И в финале ЧМ-06 так же весь матч высидели в обороне с Францией и в итоге победили. Но одно отличает те сборные от этой. Тогда в обороне играли великие мастера, вроде Каннаваро, Кьеллини. А сейчас щуплый Калафьори из итальянского середняка. Так что финала на этот раз не будет.
у Калафьори все данные стать топом
+9
-1
+8
И сыграете, как в 2012🤣
+11
-5
+6
Что, опять 0 ударов в створ сделаете?
+5
-1
+4
Италия в таком же стиле прошла Испанию в полуфинале прошлого Евро, хотя тогда преимущество испанцев было еще более впечатляющим (лучшая игра при Энрике без привычного ватоката, но с тотальным доминированием). И в финале ЧМ-06 так же весь матч высидели в обороне с Францией и в итоге победили.
Но одно отличает те сборные от этой. Тогда в обороне играли великие мастера, вроде Каннаваро, Кьеллини. А сейчас щуплый Калафьори из итальянского середняка. Так что финала на этот раз не будет.
+10
-6
+4
Ответ versus_
Италия в таком же стиле прошла Испанию в полуфинале прошлого Евро, хотя тогда преимущество испанцев было еще более впечатляющим (лучшая игра при Энрике без привычного ватоката, но с тотальным доминированием). И в финале ЧМ-06 так же весь матч высидели в обороне с Францией и в итоге победили. Но одно отличает те сборные от этой. Тогда в обороне играли великие мастера, вроде Каннаваро, Кьеллини. А сейчас щуплый Калафьори из итальянского середняка. Так что финала на этот раз не будет.
Про матч в обороне с Францией в 06 прикольная байка. Скоро уже будет Франция доминировала весь матч.
+4
0
+4
А ведь могут доползти)
+2
0
+2
Нет, спасибо. Такого футбола нам не надо
+2
-1
+1
Надеюсь Испания встретится с Германией
+1
-1
0
Чтобы туда попасть, надо не проиграть Хорватии, а то можно и из группы не выйти! А хорваты сейчас реально злые, могут и грохнуть итальянцев! Мастерства у них достаточно.
0
0
0
С такой игрой в 1/4 отлетит
0
0
0
Ответ versus_
Италия в таком же стиле прошла Испанию в полуфинале прошлого Евро, хотя тогда преимущество испанцев было еще более впечатляющим (лучшая игра при Энрике без привычного ватоката, но с тотальным доминированием). И в финале ЧМ-06 так же весь матч высидели в обороне с Францией и в итоге победили. Но одно отличает те сборные от этой. Тогда в обороне играли великие мастера, вроде Каннаваро, Кьеллини. А сейчас щуплый Калафьори из итальянского середняка. Так что финала на этот раз не будет.
Странно, что приводите именно Калафьори, учитывая, что это крутой игрок
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