Джанлуиджи Доннарумма: «Надеюсь, Италия встретится с Испанией в финале Евро-2024»
Джанлуиджи Доннарумма надеется на встречу с Испанией в финале Евро-2024.
Италия во 2-м туре группового этапа Евро проиграла Испании со счетом 0:1.
«В первую очередь я думаю о команде. А все вместе мы должны думать о борьбе и победе над Хорватией.
Испания, безусловно, один из фаворитов, и я надеюсь, что мы встретимся в финале», – сказал вратарь сборной Италии.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Но одно отличает те сборные от этой. Тогда в обороне играли великие мастера, вроде Каннаваро, Кьеллини. А сейчас щуплый Калафьори из итальянского середняка. Так что финала на этот раз не будет.