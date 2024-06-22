Куман не согласен с отменой гола Симонса в матче с Францией: «Хорошо, Думфрис был в офсайде, но он не мешал вратарю»

Роналд Куман не согласен с отменой гола Хави Симонса в матче с Францией.

сыграла вничью с французами (0:0) в матче группового этапа .

На 69-й минуте 21-летний полузащитник пробил из штрафной после сэйва и попал в правый от себя угол. После долгого ВАР-просмотра гол не засчитали – из-за активной позиции перед вратарем.

«Для меня это правильный гол. Хорошо, Думфрис был в офсайде. Но посмотрите на эпизод – он не мешал вратарю.

Присутствие рядом игрока ничего в этом моменте не меняло. Когда Симонс нанес удар, Меньян уже ничего не мог сделать, чтобы помешать голу», – сказал главный тренер нидерландцев.

Офсайд, лишивший Нидерланды победы над Францией. Пассивный или нет?

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