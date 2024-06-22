Куман не согласен с отменой гола Симонса в матче с Францией: «Хорошо, Думфрис был в офсайде, но он не мешал вратарю»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Франции по футболу судьи Евро-2024 видеоповторы Майк Меньян Дензел Думфрис Хави Симонс Футбол

Роналд Куман не согласен с отменой гола Хави Симонса в матче с Францией.

Сборная Нидерландов сыграла вничью с французами (0:0) в матче группового этапа Евро-2024

На 69-й минуте 21-летний полузащитник пробил из штрафной после сэйва Майка Меньяна и попал в правый от себя угол. После долгого ВАР-просмотра гол не засчитали – из-за активной позиции Дензела Думфриса перед вратарем.

«Для меня это правильный гол. Хорошо, Думфрис был в офсайде. Но посмотрите на эпизод – он не мешал вратарю.

Присутствие рядом игрока ничего в этом моменте не меняло. Когда Симонс нанес удар, Меньян уже ничего не мог сделать, чтобы помешать голу», – сказал главный тренер нидерландцев. 

Офсайд, лишивший Нидерланды победы над Францией. Пассивный или нет?

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Опрос

Гол Симонса Франции отменен. Справедливо?
8089 голосов
Да, офсайд активный
57%
Сборная Франции по футболу
Нет, офсайд пассивный
43%
Сборная Нидерландов по футболу

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На самом деле он мешал вратарю. Он не смог прыгнуть, так как думфрис стоял слева от него Не лететь же в него
+15
-2
+13
Таких кучу голов уже отменяли до этого, повод отменить гол у судей был
+6
-2
+4
Он стоял во вратарской на пути мяча. Это точно помеха.
+4
-2
+2
Так называемый "пассивный офсайд" - самое спорное правило в современном футболе. Мало того, что не соответствует духу игры (сколько красивых дальних ударов пострадало), так ещё и размытая трактовка на откуп судьям.

Не болельщик Голландии (скорее даже наоборот), но гол (и возможную победу) них украли: чем мешал Думфрис (в эпизоде не участвовал, обзор вратарю не закрывал)?
+4
-3
+1
И чего он там делал тогда, если не мешал и не отвлекал ?)
+1
0
+1
Ответ Konstantin Zorin
Тащат 🐸 всеми правдами и неправдами в плей-офф.
Да.. А самое главное - мешают Франции голы забивать.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
+1
0
+1
Зря отменили гол. После него началась бы конкретная движуха без центра поля
0
0
0
Мешал.. Думфрис идиот..
+1
-1
0
Куман явно почитал телеграм канал "Але, рэф"
0
0
0
Ответ recyjoed
На самом деле он мешал вратарю. Он не смог прыгнуть, так как думфрис стоял слева от него Не лететь же в него
Он и не собирался прыгать
+2
-2
0
Ответ recyjoed
На самом деле он мешал вратарю. Он не смог прыгнуть, так как думфрис стоял слева от него Не лететь же в него
Никто только прыгать не собирался
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий