Куман не согласен с отменой гола Симонса в матче с Францией: «Хорошо, Думфрис был в офсайде, но он не мешал вратарю»
Роналд Куман не согласен с отменой гола Хави Симонса в матче с Францией.
Сборная Нидерландов сыграла вничью с французами (0:0) в матче группового этапа Евро-2024.
На 69-й минуте 21-летний полузащитник пробил из штрафной после сэйва Майка Меньяна и попал в правый от себя угол. После долгого ВАР-просмотра гол не засчитали – из-за активной позиции Дензела Думфриса перед вратарем.
«Для меня это правильный гол. Хорошо, Думфрис был в офсайде. Но посмотрите на эпизод – он не мешал вратарю.
Присутствие рядом игрока ничего в этом моменте не меняло. Когда Симонс нанес удар, Меньян уже ничего не мог сделать, чтобы помешать голу», – сказал главный тренер нидерландцев.
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Не болельщик Голландии (скорее даже наоборот), но гол (и возможную победу) них украли: чем мешал Думфрис (в эпизоде не участвовал, обзор вратарю не закрывал)?