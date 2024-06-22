Куман про 0:0 с Францией: «Разочаровывающий результат. Сборной Нидерландов нужно расти и создавать больше моментов»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Франции по футболу Евро-2024 Футбол

Роналд Куман остался не очень доволен ничьей с Францией (0:0) на Евро-2024.

«Результат немного разочаровывающий, но если брать в расчет всю игру, то в некоторых моментах мы теряли мяч тогда, когда не должны были, и это не очень хорошо. Между нашими линиями было слишком много пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть лучше.

Я бы не сказал, что это похоже на победу. Мы играем, чтобы побеждать и забивать голы. У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы.

Против такой команды, как Франция, всегда сложно играть. Мы хотим показывать свой футбол и играть дерзко, но нельзя терять мяч так, как это было сегодня вечером. Нам нужно быстрее реагировать и создавать больше моментов впереди. Мы команда, которой еще нужно расти», – отметил главный тренер сборной Нидерландов.

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13 комментариев
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Очень жаль, Оранье ориентировались на результат Австрии с Польшей и их разницу 3-1, поэтому панически боялись проиграть, чтобы к матчу Австрией подойти в выгодном положении с 4-мя очками. Хотя всё равно могли обыграть французов, но немножко не хватило, чем-то матч похож на вчерашний Дания-Англия.
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Тактику обе команды избрали одинаковую: не проиграть, а забить или нет- это как получится. Так и докатали до конца, что по сути устраивает обоих.
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Ответ badaboom
Моменты были. Но финишеров топовых нет с тех пор, как Рууд и Патрик завязали. Робин все же не того уровня наконечник, он потоньше был
Но у Ван Перси больше голов за сборную, чем у каждого из этих двух, он вообще лучший бомбардир в истории сборной
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-1
+3
Мне понравилась Голландия
+1
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+1
Игра была равна, играли не два …..
+3
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Ответ badaboom
Я про фому, он про ерему.. а что с ван Перси добилась?
С Ван Перси сборная Нидерландов выходила два ЧМ подряд в финал и полуфинал чм.
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Ответ Men77
С Ван Перси сборная Нидерландов выходила два ЧМ подряд в финал и полуфинал чм.
Это просто супер. А выиграла что?
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Ответ badaboom
Это просто супер. А выиграла что?
Специально для таких "умников" как ты: они выиграли серебро и бронзу ЧМ. Ты будешь удивлен, но за это вручают медали. Серебро и бронзу тоже выигрывают.
Самое смешное, ты решил сумчничать , типа нынешняя сборная не та, а вот раньше Рууд и Клюйверт, а как понял, что и раньше не особо было, то стал дурачка включать.
По твоей "умной" логике, сборная Росси на Евро 2020 и 2008 ничем не отличается, т.к. ничего не выиграли.
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