Куман про 0:0 с Францией: «Разочаровывающий результат. Сборной Нидерландов нужно расти и создавать больше моментов»
Роналд Куман остался не очень доволен ничьей с Францией (0:0) на Евро-2024.
«Результат немного разочаровывающий, но если брать в расчет всю игру, то в некоторых моментах мы теряли мяч тогда, когда не должны были, и это не очень хорошо. Между нашими линиями было слишком много пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть лучше.
Я бы не сказал, что это похоже на победу. Мы играем, чтобы побеждать и забивать голы. У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы.
Против такой команды, как Франция, всегда сложно играть. Мы хотим показывать свой футбол и играть дерзко, но нельзя терять мяч так, как это было сегодня вечером. Нам нужно быстрее реагировать и создавать больше моментов впереди. Мы команда, которой еще нужно расти», – отметил главный тренер сборной Нидерландов.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Самое смешное, ты решил сумчничать , типа нынешняя сборная не та, а вот раньше Рууд и Клюйверт, а как понял, что и раньше не особо было, то стал дурачка включать.
По твоей "умной" логике, сборная Росси на Евро 2020 и 2008 ничем не отличается, т.к. ничего не выиграли.