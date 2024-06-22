Куман про 0:0 с Францией: «Разочаровывающий результат. Сборной Нидерландов нужно расти и создавать больше моментов»

Роналд Куман остался не очень доволен ничьей с Францией (0:0) на Евро-2024.

«Результат немного разочаровывающий, но если брать в расчет всю игру, то в некоторых моментах мы теряли мяч тогда, когда не должны были, и это не очень хорошо. Между нашими линиями было слишком много пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть лучше.

Я бы не сказал, что это похоже на победу. Мы играем, чтобы побеждать и забивать голы. У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы.

Против такой команды, как , всегда сложно играть. Мы хотим показывать свой футбол и играть дерзко, но нельзя терять мяч так, как это было сегодня вечером. Нам нужно быстрее реагировать и создавать больше моментов впереди. Мы команда, которой еще нужно расти», – отметил главный тренер сборной Нидерландов.

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