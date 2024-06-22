Нидерланды не забили лишь дважды за 36 последних матчей. Оба раза Франции 

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Франции по футболу Евро-2024 Футбол

Нидерланды не смогли забить сборной Франции в матче групповой стадии Евро (0:0).

Лишь дважды за последние 36 матчей нидерландская сборная не забивала. В обоих случаях им противостояла Франция. 

До этого Нидерланды не смогли забить в марте 2023 года, когда проиграли Франции 0:4 в отборе на чемпионат Европы.

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6 комментариев
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Расширение Евро до 24 команд - большая ошибка.
При 16 командах на турнире, плюс всего двух командах, выходящих из группы, и уровень турнира был явно выше, и борьба за выход из групп - ярче, острее.

Все, или почти все команды, пробившиеся на это Евро через стыки, скорее всего первыми и покинут его. Польша сегодня начала этот процесс вылета.
+7
-3
+4
Ответ bel01
Расширение Евро до 24 команд - большая ошибка. При 16 командах на турнире, плюс всего двух командах, выходящих из группы, и уровень турнира был явно выше, и борьба за выход из групп - ярче, острее. Все, или почти все команды, пробившиеся на это Евро через стыки, скорее всего первыми и покинут его. Польша сегодня начала этот процесс вылета.
Ну так смотрите с 1/8, в чем вопросы? Люди из Румынии с кайфом посмотрят на своих ребят)
+5
-2
+3
Ответ bel01
Расширение Евро до 24 команд - большая ошибка. При 16 командах на турнире, плюс всего двух командах, выходящих из группы, и уровень турнира был явно выше, и борьба за выход из групп - ярче, острее. Все, или почти все команды, пробившиеся на это Евро через стыки, скорее всего первыми и покинут его. Польша сегодня начала этот процесс вылета.
а если до 8 сократить, то сразу можно с 1/4 начинать...

бред это

кому нужен будет футбол, если на главных турнирах будут играть одни и те же сборные?
какая популяризация футбола от этого будет? нулевая.
или даже отрицательная.
потому что в странах, которые не будут попадать в элиту, он просто вымрет, либо будет мало кому интересен
+6
-4
+2
Ответ Любезный Коссутий
а если до 8 сократить, то сразу можно с 1/4 начинать... бред это кому нужен будет футбол, если на главных турнирах будут играть одни и те же сборные? какая популяризация футбола от этого будет? нулевая. или даже отрицательная. потому что в странах, которые не будут попадать в элиту, он просто вымрет, либо будет мало кому интересен
Популяризовать футбол можно разными способами.
На высших футбольных турнирах сборных (ЧМ, ЧЕ) нужна игра высшей пробы и яркая, на грани сил, борьба в каждом матче.
А когда команды-фавориты на групповой стадии "берегут силы" и делят соперников на важных и не очень важных, зрелищность соревнования резко падает, к сожалению.
Я думаю, ЧМ с 48 командами в 2026 году многие болельщики начнут смотреть только со стадии плей-офф.
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-1
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Ответ bel01
Расширение Евро до 24 команд - большая ошибка. При 16 командах на турнире, плюс всего двух командах, выходящих из группы, и уровень турнира был явно выше, и борьба за выход из групп - ярче, острее. Все, или почти все команды, пробившиеся на это Евро через стыки, скорее всего первыми и покинут его. Польша сегодня начала этот процесс вылета.
вы были в России во время ЧМ?
Мне вот на нём стало очевидно, что Чемпионат - это в первую очередь праздник и карнавал, а футбол - это просто повод.

На уровне 1/4 финала уже не важно, сколько команд было изначально: 8, 16, да хоть все на свете.
Зато к этому празднику прикоснулись грузины, румыны, словаки, шотландцы и так далее. Это важнее.
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