Нидерланды не забили лишь дважды за 36 последних матчей. Оба раза Франции
Нидерланды не смогли забить сборной Франции в матче групповой стадии Евро (0:0).
Лишь дважды за последние 36 матчей нидерландская сборная не забивала. В обоих случаях им противостояла Франция.
До этого Нидерланды не смогли забить в марте 2023 года, когда проиграли Франции 0:4 в отборе на чемпионат Европы.
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При 16 командах на турнире, плюс всего двух командах, выходящих из группы, и уровень турнира был явно выше, и борьба за выход из групп - ярче, острее.
Все, или почти все команды, пробившиеся на это Евро через стыки, скорее всего первыми и покинут его. Польша сегодня начала этот процесс вылета.
бред это
кому нужен будет футбол, если на главных турнирах будут играть одни и те же сборные?
какая популяризация футбола от этого будет? нулевая.
или даже отрицательная.
потому что в странах, которые не будут попадать в элиту, он просто вымрет, либо будет мало кому интересен
На высших футбольных турнирах сборных (ЧМ, ЧЕ) нужна игра высшей пробы и яркая, на грани сил, борьба в каждом матче.
А когда команды-фавориты на групповой стадии "берегут силы" и делят соперников на важных и не очень важных, зрелищность соревнования резко падает, к сожалению.
Я думаю, ЧМ с 48 командами в 2026 году многие болельщики начнут смотреть только со стадии плей-офф.
Мне вот на нём стало очевидно, что Чемпионат - это в первую очередь праздник и карнавал, а футбол - это просто повод.
На уровне 1/4 финала уже не важно, сколько команд было изначально: 8, 16, да хоть все на свете.
Зато к этому празднику прикоснулись грузины, румыны, словаки, шотландцы и так далее. Это важнее.