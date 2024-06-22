Нидерланды не забили лишь дважды за 36 последних матчей. Оба раза Франции 

Нидерланды не смогли забить сборной Франции в матче групповой стадии Евро (0:0).

Лишь дважды за последние 36 матчей нидерландская сборная не забивала. В обоих случаях им противостояла Франция.

До этого не смогли забить в марте 2023 года, когда проиграли 0:4 в отборе на чемпионат Европы.

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