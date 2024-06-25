Франция — Польша, 25.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч
В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Франции сыграет с Польшей, в матче квартета D. Встреча пройдет во вторник, 25 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
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Сборная Франции
Франция отобралась на ЕВРО-2024, благодаря занятой 1 строчке в группе B. Им удалось вторые Нидерланды обогнать на 4 балла и дважды над ними одержать победу. Кроме того французы в 8 турах отбора одержали 7 побед и 1 раз сыграли вничью, забив 29 мячей и пропустив всего 3.
Сборная Франции в текущем европейском первенстве стартовала неплохо и в двух первых турах им удалось набрать 4 балла, за счет чего они сейчас занимают 2 строчку в таблице, имея равное количество очков с Голландией, но та выше в таблице за счет лучших дополнительных показателей.
В стартовом туре группы французы в непростом матче обыграли Австрию (1:0), где Вебер срезал мяч в свои ворота и стал антигероем матча. Все же в целом по игре Франция смотрелась куда более организованнее и острее в атаке и этот результат стал по игре закономерным.
Во втором матче группового этапа Франция разошлась миром с Голландией (0:0), где должна была побеждать и имела несколько хороших моментов для взятия ворот, но в реализации немного не везло. Благо долгая проверка гола голландцев оказалась в пользу французов, ведь они могли и проиграть после чуть ли не единственного голевого момента их соперника.
Сборная Польши
Сборная Польши пробилась в главную стадию турнира ЕВРО-2024 за счет успешного выступления в плей-офф продвижения, где они сначала без шансов обыграли Эстонию (5:1), и в решающем матче взяли вверх над Уэльсом, победив их в серии пенальти (5:4). А на групповом этапе квалификации они стали лишь третьими в группе E, где выше их забрались Албания и Чехия.
Поляки неудачно стартовали на текущем ЕВРО с двух поражений и сейчас они уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, из-за ничейного результата французов с голландцами.
В первом туре группового этапа Польша навязала бой Голландии, но немного не удержала победный счет, который стал по итогу (1:2). Поляки в этом матче забили первыми уже на 16 минуте матча, после точного удара Буксы с передачи Зелиньски. Нидерланды через 13 минут уже сравняли счет, а во втором тайме после многочисленных атак на ворота поляков, смогли выйти вперед и вырвать победу.
Во втором туре Польша уступила (1:3) Австрии, которая смотрелась чуть резвее. Счет (1:1) был до 66 минуты матча, но потом австрийцы взялись за дело и дважды безответно отличились.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Франция – Польша
Букмекеры фаворитом в предстоящем матче выставляют Францию, с приличной разницей в коэффициентах. У поляков будет мало шансов на победу, но все же не стоит их сбрасывать со счетов, ведь результат на них уже давит не будет.
Команды в истории очных противостояний встречались 17 раз. В 9 матчах из них победа была на стороне Франции, в 5 играх была ничья, и 3 раза викторию одержали поляки. При этом в 2 последних очных встречах команд Франция оказалась сильнее.
На французов дают кэф чуть больше 1.40, а вот если выиграет Польша, то можно сумму ставки приумножить примерно в 8 раз.
Хорошим вариантом, чтобы заключить пари, здесь будет событие Ф1 -1,5, на которое дают шикарный коэффициент около 2.15, тем более что в последней очной встрече французы победили поляков с разницей в 2 мяча.
Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.
|
Букмекерская контора
|
1
|
X
|
2
|
ТБ 2.5
|
ТМ 2.5
|
Ф1 -1,5
|
Ф2 1,5
|
ОЗ (да)
|
ОЗ (нет)
|
Winline
|
1.44
|
4.80
|
7.80
|
1.75
|
2.13
|
2.16
|
1.69
|
1.98
|
1.87
|
Fonbet
|
1.43
|
4.80
|
7.80
|
1.75
|
2.10
|
2.20
|
1.70
|
1.98
|
1.85
|
Liga Stavok
|
1.42
|
5.00
|
8.00
|
1.75
|
2.13
|
2.09
|
1.72
|
1.99
|
1.7
|
BetBoom
|
1.43
|
4.80
|
7.80
|
1.75
|
2.10
|
2.20
|
1.70
|
1.98
|
1.85
|
Olimpbet
|
1.44
|
4.80
|
7.75
|
1.75
|
2.12
|
2.17
|
1.71
|
2.01
|
1.83
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- Дата проведения
- 25 июня, 19.00, «Сигнал Идуна Парк»