Франция — Польша, 25.06.2024, Евро 2024: коэффициенты букмекеров на матч

В рамках третьего тура группового этапа Чемпионата Европы по футболу сборная Франции сыграет с Польшей, в матче квартета D. Встреча пройдет во вторник, 25 июня и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

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Сборная Франции

Франция отобралась на ЕВРО-2024, благодаря занятой 1 строчке в группе B. Им удалось вторые Нидерланды обогнать на 4 балла и дважды над ними одержать победу. Кроме того французы в 8 турах отбора одержали 7 побед и 1 раз сыграли вничью, забив 29 мячей и пропустив всего 3.

Сборная Франции в текущем европейском первенстве стартовала неплохо и в двух первых турах им удалось набрать 4 балла, за счет чего они сейчас занимают 2 строчку в таблице, имея равное количество очков с Голландией, но та выше в таблице за счет лучших дополнительных показателей.

В стартовом туре группы французы в непростом матче обыграли Австрию (1:0), где Вебер срезал мяч в свои ворота и стал антигероем матча. Все же в целом по игре Франция смотрелась куда более организованнее и острее в атаке и этот результат стал по игре закономерным.

Во втором матче группового этапа Франция разошлась миром с Голландией (0:0), где должна была побеждать и имела несколько хороших моментов для взятия ворот, но в реализации немного не везло. Благо долгая проверка гола голландцев оказалась в пользу французов, ведь они могли и проиграть после чуть ли не единственного голевого момента их соперника.

Сборная Польши

Сборная Польши пробилась в главную стадию турнира ЕВРО-2024 за счет успешного выступления в плей-офф продвижения, где они сначала без шансов обыграли Эстонию (5:1), и в решающем матче взяли вверх над Уэльсом, победив их в серии пенальти (5:4). А на групповом этапе квалификации они стали лишь третьими в группе E, где выше их забрались Албания и Чехия.

Поляки неудачно стартовали на текущем ЕВРО с двух поражений и сейчас они уже потеряли шансы на выход в плей-офф турнира, из-за ничейного результата французов с голландцами.

В первом туре группового этапа Польша навязала бой Голландии, но немного не удержала победный счет, который стал по итогу (1:2). Поляки в этом матче забили первыми уже на 16 минуте матча, после точного удара Буксы с передачи Зелиньски. Нидерланды через 13 минут уже сравняли счет, а во втором тайме после многочисленных атак на ворота поляков, смогли выйти вперед и вырвать победу.

Во втором туре Польша уступила (1:3) Австрии, которая смотрелась чуть резвее. Счет (1:1) был до 66 минуты матча, но потом австрийцы взялись за дело и дважды безответно отличились.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Франция – Польша

Букмекеры фаворитом в предстоящем матче выставляют Францию, с приличной разницей в коэффициентах. У поляков будет мало шансов на победу, но все же не стоит их сбрасывать со счетов, ведь результат на них уже давит не будет.

Команды в истории очных противостояний встречались 17 раз. В 9 матчах из них победа была на стороне Франции, в 5 играх была ничья, и 3 раза викторию одержали поляки. При этом в 2 последних очных встречах команд Франция оказалась сильнее.

На французов дают кэф чуть больше 1.40, а вот если выиграет Польша, то можно сумму ставки приумножить примерно в 8 раз.

Хорошим вариантом, чтобы заключить пари, здесь будет событие Ф1 -1,5, на которое дают шикарный коэффициент около 2.15, тем более что в последней очной встрече французы победили поляков с разницей в 2 мяча.

Представляем вашему вниманию коэффициенты нескольких букмекеров.

Букмекерская контора 1 X 2 ТБ 2.5 ТМ 2.5 Ф1 -1,5 Ф2 1,5 ОЗ (да) ОЗ (нет) Winline 1.44 4.80 7.80 1.75 2.13 2.16 1.69 1.98 1.87 Fonbet 1.43 4.80 7.80 1.75 2.10 2.20 1.70 1.98 1.85 Liga Stavok 1.42 5.00 8.00 1.75 2.13 2.09 1.72 1.99 1.7 BetBoom 1.43 4.80 7.80 1.75 2.10 2.20 1.70 1.98 1.85 Olimpbet 1.44 4.80 7.75 1.75 2.12 2.17 1.71 2.01 1.83

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