сборная Франции – сборная Польши где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Евро-2024 (Чемпионат Европы) 25 июня
Во вторник, 25 июня, сыграют сборная Франции и сборная Польши в 3 туре Евро-2024 (Чемпионата Европы по футболу 2024).
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Франции – сборная Польши
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Евро-2024 (Чемпионат Европы по футболу 2024): все новости
Последние матчи сборная Франции
- Нидерланды – Франция : 0 – 0
- Австрия – Франция : 0 – 0
- Франция – Чили : 3 – 2
- Франция – Германия : 0 – 2
- Греция – Франция : 2 – 2
Последние матчи сборная Польши
- Польша – Австрия : 0 – 0
- Польша – Нидерланды : 0 – 0
- Польша – Турция : 0 – 0
- Польша – Украина : 0 – 0
- Уэльс – Польша : 0 – 0
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