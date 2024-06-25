Франция — Польша, 25.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

25 июня 2024 года в немецком городе Дортмунд состоится матч 3 тура группового этапа финального турнира Евро-2024 между сборными Франции и Польши. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

В финальном 3 туре группового этапа ЧЕ-2024 сойдутся один из лидеров таблицы и ее аутсайдер. Польша неудачно стартовала на этом турнире и уже потеряла шансы на выход в плей-офф, даже если они победят Францию. Получится ли что-то у немотивированных поляков противопоставить одной из сильнейших команд мира, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), ТМ (3).

Франция

У французов на этом турнире очень мощный игровой состав, из которого можно было бы слепить 2 равноценных команды, борющиеся за золото этого турнира. Поэтому у Дидье Дешама много вариантов для различных игровых схем под определенных игроков и всегда есть вариант что-то привнести новое в игру, когда она не будет получаться. В команде собраны игроки из ведущих европейских клубов и уже не первый год играющих на высоком уровне. Имеется хороший сплав молодых игроков с опытными, поигравшими на нескольких крупных турнирах.

Сборная Франции последний свой крупный турнир провела неплохо и довольствовалась серебряными медалями на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре.

Французы тогда подарили зрителям потрясающий финал, в котором они уступили Аргентине в серии пенальти (2:4), после счета (3:3) по ходу игры. В этом матче были сумасшедшие камбэки и очень красивые голы и интрига была с первых до последних минут.

На предыдущем ЕВРО-2020 французы сыграли неудачно и вылетели в стадии 1/8 финала, где проиграли Швейцарии в серии пенальти (4:5), сыграв (3:3) в основное время игры.

На главный турнир ЕВРО-2024 Франция квалифицировалась уверенно и без проблем. В группе B им удалось занять лидирующую строчку и опередить на 9 баллов третью Грецию и на 4 вторую Голландию. Всего же в 8 турах французы в свою копилку положили 22 балла, выиграв 7 раз и при одном ничейном исходе.

В текущем европейском первенстве Франция стартовала с виктории над Австрией (1:0). Все решил в этом матче автогол австрийца Вебера, который срезал мяч в свои ворота после передачи Мбаппе. У французов были моменты и закрепить успех, но немного не хватало в завершении.

А во втором поединке французы разошлись миром с Нидерландами (0:0), где создали несколько хороших атак, но конечные удары не завершались логично. Голландия могла и вовсе одержать победу в этом матче, но гол после проверки системой VAR после долгой проверки отменили.

И сейчас после двух туров Франция в таблице группы идет на 2 строчке, набрав равное количество очков с Голландией (по 4). И те выше в таблице только за счет того, что забили на 1 гол больше.

Результаты Франции в 5 последних сыгранных матчах:

21.06.24 Нидерланды — Франция 0:0 (ЕВРО-2024);

17.06.24 Австрия — Франция 0: 1 (ЕВРО-2024);

0: (ЕВРО-2024); 09.06.24 Франция — Канада 0:0 (товарищеская);

05.06.24 Франция — Люксембург 3 :0(товарищеская);

— Люксембург :0(товарищеская); 27.03.24 Франция — Чили 3:2 (товарищеская).

Интересные статические факты последних матчей Франции:

В 3 из 5 последних матчах команда побеждает, не проигрывая ни в одном из них;

В 5 из 11 последних матчах сборной забивают обе команды;

В 7 из 11 последних поединках за игру было забито 3 мяча и более;

В последних 5 встречах команда в среднем забивают чуть более 1 гола за игру;

Команда отличается забитыми голами в 17 из 20 последних противостояниях.

Польша

У польской команды долгое время игра строится вокруг ее бессменного лидера Роберта Левандовски. Он сейчас еще не полностью восстановился от травмы и пропускал первый матч на текущем европейском турнире. Без него в атаке у команды игра проходит скудновато, хоть там есть Пентек с Буксой. У поляков достаточно средняя команда, где нет звезд первой величины, кроме Роберта и они зачастую на характере показывают достойные результаты.

На ЕВРО-2020 польская сборная завершила групповой этап на последней 4 строчке в таблице и набрала всего лишь 1 балл в матче с Испанией. А в двух других матчах они проиграли, сначала Словакии (1:2), потом Швеции (2:3).

На последнем крупном турнире, ЧМ-2022 в Катаре, сборная Польши проявила себя неплохо на групповом этапе и прошла со скрипом дальше в плей-офф, заняв 2 строчку в квартете C. Они набрали по 4 балла с Мексикой, и стали их лучше лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

А вот в первой стадии плей-офф 1/8 финала их тогда похоронили финалисты этого турнира – сборная Франции (1:3).

В групповом отборочном турнире к ЧЕ-2024 Польша выступила не лучшим образом и стала лишь третьей в своей группе. В 8 турах им удалось набрать лишь 11 баллов, что всего на 1 очко больше чем у четвертой Молдовы. А от лидирующих Чехии и Албании они отстали на 4 балла. Затем поляки попытали свое счастье в плей-офф продвижения, где сначала легко обыграли Эстонию (5:1), а затем в сложнейшем матче была виктория над Уэльсом в серии пенальти (5:4), после нулей по ходу встречи.

В текущем финальном турнире ЕВРО-2024 у поляков все плохо и в стартовых 2 турах они идут без набранных очков. Сначала они в упорном поединке уступили Голландии (1:2), где первыми открыли счет, но не смогли его удержать.

А во втором туре в важнейшем для себя матче поляки ничего не смогли противопоставить Австрии, кроме как один забитый мяч, на что те ответили тремя. Австрия первая открыла счет, но поляки смогли ответить и привнести в матч интригу. Но все же Австрия выглядела в этом матче поинтереснее в атаке, за счет чего и смогла забить 3 мяча. И сейчас Польша замыкает группу, на 3 очка отставая от ближайшего преследователя в лице Австрии, которого в таблице они уже не обгонят из-за проигрыша в очной встрече.

Результаты Польши в 5 последних сыгранных матчах:

21.06.24 Польша — Австрия 1: 3 (ЕВРО-2024);

1: (ЕВРО-2024); 16.06.24 Польша — Нидерланды 1: 2 (ЕВРО-2024);

1: (ЕВРО-2024); 10.06.24 Польша — Турция 2 :1 (товарищеская);

— Турция :1 (товарищеская); 07.06.24 Польша — Украина 3 :1(товарищеская);

— Украина :1(товарищеская); 26.03.24Уэльс — Польша 0:0, в серии пенальти 4:5 (квалификация на ЕВРО-2024).

Интересные статические факты последних матчей Польши:

В 2 последних встречах команда проигрывает;

В 4 последних играх сборной, обе команды забивают в одном поединке;

В 4 последних матчах команды было забито более 2 голов за игру;

В последних 5 встречах команда в среднем забивает чуть более 1 мяча за игру;

Команда отличается голом в 4 последних поединках.

История личных встреч сборных Франции и Польши

Сборные команды в истории очных противостояний провели между собой 17 поединков. 9 из них стали победным для французов, 3 раз побеждали поляки и 5 игр завершилась вничью.

Франция в этих матчах забивала в среднем 1,76 голов (30 мячей), а Польша 1.00 голов (17 мячей).

Самая крупная виктория была на счету Франции (5:1), в товарищеском матче 1991 года. И обе команды по разу выиграли друг друга со счетом (4:0).

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

04.12.22 Франция – Польша 3 :1, (плей-офф ЧМ-2022).

– Польша :1, (плей-офф ЧМ-2022). 09.06.11 Польша – Франция 0: 1 , (товарищеская).

0: , (товарищеская). 17.11.04 Франция – Польша 0:0, (товарищеская).

23.02.00 Франция – Польша 1 :0, (товарищеская).

– Польша :0, (товарищеская). 16.08.95 Франция – Польша 1:1, (квалификация к ЕВРО-1996).

В 2 последних очных матчах команд французы праздновали викторию, а в последнем из них с разницей в 2 мяча.

К тому же в последнем сыгранном очном матче обе команды забивали друг другу. И при этом в последней очной встрече было забито более 3 мячей за основное время игры.

Коэффициенты букмекеров на матч сборных Франции и Польши

Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Франции — 1.42;

Ничья — 4.90;

Победа Польши — 7.86;

Ф1 (-1) — 1.62;

Ф1 (-1,5) — 2.20;

Ф2 (1) — 2.31;

Ф2 (1,5) — 1.69;

ТБ (2,5) — 1.73;

ТМ (2,5) — 2.14;

ТБ (3) — 2.23;

ТМ (3) — 1.66;

ОЗ (да) — 1.71;

ОЗ (нет) — 2.15.

Польша уже потеряла свою турнирную мотивацию в европейском первенстве, да и лидер ее атак Левандовски все еще залечивает травму и находится в неоптимальной игровой форме. А Франция сейчас выглядит очень прилично и в этом матче им нужно будет сделать разницу по забитым и пропущенным мячам, чтобы обогнать в таблице Голландию на случай равного количества очков.

Хорошим вариантом в этой встрече будет сделать ставку на Ф1 (-1,5), за отличный коэффициент 2.20.

В последних своих матчах обе команды не особо блещут результативностью. Да и в 5 из 6 последних очных встречах было забито менее 3 мячей. Тут можно заключить пари на ТМ (3), за неплохой коэффициент 1.66.

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