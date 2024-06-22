Игроки Франции ни разу не забили за 2 тура Евро. Единственный мяч сборной – автогол Австрии

Футболисты сборной Франции пока не забивают на Евро-2024.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы команда сыграла вничью с Нидерландами – 0:0.

В стартовом матче победила Австрию благодаря автоголу защитника Максимилиана Вебера.

В заключительном туре французы встретятся с поляками, уже лишившимися шансов выйти из группы D.

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