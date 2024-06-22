Игроки Франции ни разу не забили за 2 тура Евро. Единственный мяч сборной – автогол Австрии
Футболисты сборной Франции пока не забивают на Евро-2024.
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы команда Дидье Дешама сыграла вничью с Нидерландами – 0:0.
В стартовом матче Франция победила Австрию благодаря автоголу защитника Максимилиана Вебера.
В заключительном туре французы встретятся с поляками, уже лишившимися шансов выйти из группы D.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Думаю могут пошуметь