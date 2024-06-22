Игроки Франции ни разу не забили за 2 тура Евро. Единственный мяч сборной – автогол Австрии

Теги Сборная Нидерландов по футболу Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 Максимилиан Вебер Футбол

Футболисты сборной Франции пока не забивают на Евро-2024.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы команда Дидье Дешама сыграла вничью с Нидерландами – 0:0.

В стартовом матче Франция победила Австрию благодаря автоголу защитника Максимилиана Вебера.

В заключительном туре французы встретятся с поляками, уже лишившимися шансов выйти из группы D.

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35 комментариев
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Кстати сборная Австрии выглядит такой крепкой командой, как например Марокко в Катаре.
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Ответ micka
Моменты они создают, но в целом как-то слабо выглядят. Возможно нужен другой тренер.
Ташуев как раз свободен
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Саутгейту есть еще к чему стремится
+7
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+6
Ответ Marcus Aurelius
Какой же кайф я получил не фоне унылейшего еврофутбола от игры Канада-Аргентина
Канада топ. Скоро на Копу Сент-Китс и Невис дозаявят, чтоб пешеход не потел лишний раз.
+9
-4
+5
Моменты они создают, но в целом как-то слабо выглядят. Возможно нужен другой тренер.
+4
0
+4
и это финалисты чемпионата мира)) ужасная Франция, или как там , сборная Африки
+3
-1
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Ответ Полный адекват
Рангник топ получается?
Вот бы ему топ-клуб возглавить находящийся в кризисе, что-то вроде МЮ… а, стоп
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Ответ Hollyday
Кстати сборная Австрии выглядит такой крепкой командой, как например Марокко в Катаре.
Рангник топ получается?
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Ответ Дай ка и я напишу
и это финалисты чемпионата мира)) ужасная Франция, или как там , сборная Африки
Этот финалист не был заметен 75 минут матча на ЧМ. И Англию прошла со скрипом, с промахом с пенки Кейна, и знаменитой реакцией на это Мбаппе. Дутый вице-чемпион.
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Ответ Hollyday
Кстати сборная Австрии выглядит такой крепкой командой, как например Марокко в Катаре.
Если австрийцы займут третье место в группе, а французы первое (и то, и то более чем вероятно) и если в 1/8 оба выиграют свои матчи, то в четвертьфинале сыграют друг с другом. Вот и посмотрим, насколько сильны австрийцы.
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Ответ Александр Александров
просто марчиняк не судит
"Витян" всё об одном
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Ответ Hollyday
Кстати сборная Австрии выглядит такой крепкой командой, как например Марокко в Катаре.
Кстати согласен полностью
Думаю могут пошуметь
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Ответ Гусеконь
Англия и Франция полное говно, а ругать будем сербов, которые имели бы столько же очков сколько англичане если бы не ошибка судей
кто их ругает то на сербов пофигу всем как на половину состава евро
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Ответ SergioRamos92
Саутгейту есть еще к чему стремится
рикошеты ванлав
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Ответ AprasidzE
Канада топ. Скоро на Копу Сент-Китс и Невис дозаявят, чтоб пешеход не потел лишний раз.
Ничего, на Евро вообще можно не побеждать и выходить в плей-офф, чтобы другой пешеход по пенкам имел шанс выиграть турнир
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Какой же кайф я получил не фоне унылейшего еврофутбола от игры Канада-Аргентина
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Ответ Дядя ТУРА
Кто-нибудь объясниие чё за прикол все мячи разыгрывать через вратаря. Сегодня все через меньяла шло. В итоге все равно выбивал мяч
Раньше говорили "техничный защитник - враг команды", а теперь уже вратари жонглируют у ворот и часто караются за это.
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Вот из и тащат судьи, что бы хоть вышли
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У Франции явные проблемы с реализацией
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Автогол помогает на этом турнире всем.
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Ужасная игра. На фоне Германии , Испании смотрятся на голову ниже. А ведь подбор у них намного сильней. Без здорового Мбаппе это ваще другая команда
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Им некогда голы забивать, они о выборах думают)
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Хотелось бы, чтобы наряду с голландцами вышли австрийцы, уж больно хороша банда рангника и голландцы хороши, пора бы и им уже своё брать, а французы за два матча не впечатлили вообще
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Не забивают в 100% моментах. Дембеле остроты совсем не создаёт, но на гол Франция наиграла точно. Остаётся надеяться, что разыграются.
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Англия и Франция полное говно, а ругать будем сербов, которые имели бы столько же очков сколько англичане если бы не ошибка судей
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Франция какая-то вся переломанная - у Мбаппе нос, у Гризмана ноги...
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Канада в рейтинге ФИФА выше половины участников евро
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просто марчиняк не судит
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Хороши́ фавориты
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Долго работали на зачетку и авторитет, теперь они на сборную работают). Надеяться на это нельзя, надо французам отключать вегетарианство и включать режим альфа-хищника!
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