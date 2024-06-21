Евро-2024. Украина сыграет со Словакией, Франция – с Нидерландами, Польша против Австрии
В Германии проходят матчи 2-го тура группового этапа Евро-2024.
Сборная Украины сыграет со Словакией, Польша – с Австрией, Франция встретится с Нидерландами.
Евро-2024
2-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 21 июня, 16.00, «Меркур Шпиль-Арена»
Группа D
- Дата проведения
- 21 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 21 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Не говоря уже о традиции языка. Старые голландцы - это живопись, голландка - это печь, а старые нидерландцы - это бред
Польша-Австрия: 1:2
Франция-Голландия: 1:0