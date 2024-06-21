Евро-2024. Украина сыграет со Словакией, Франция – с Нидерландами, Польша против Австрии

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В Германии проходят матчи 2-го тура группового этапа Евро-2024.

Сборная Украины сыграет со Словакией, Польша – с Австрией, Франция встретится с Нидерландами.

Евро-2024

2-й тур

Группа E

Словакия – Украина
Дата проведения
21 июня, 16.00, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Польша – Австрия
Дата проведения
21 июня, 19.00, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нидерланды – Франция
Дата проведения
21 июня, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

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52 комментария
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За Словакию 🇸🇰 🔥
+52
-11
+41
Удачи Словакии и Австрии!
+36
-10
+26
Словакам наверное запретят проносить свои флаги, а то провокации с бело-сине-красным, все дела))))
+29
-8
+21
За братушков Словаков и Австрийцев!) пора отправлять польско-украинский союз за борт
+27
-11
+16
Ответ Лысина Зидана
Ну что появятся здесь клоуны, которые опять будут молиться на укр футбол и удачи во все горло желать?
Как свет дадут, так и появятся.)
+28
-12
+16
Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
Сегодня удачи братской Украине и братской Польше
Это с каких пор главные русофобные страны стали братскими?)
+22
-9
+13
Надеемся, что Украина удивит не хуже, чем в первом туре!
+17
-6
+11
Ну что появятся здесь клоуны, которые опять будут молиться на укр футбол и удачи во все горло желать?
+25
-15
+10
Удачи словакам.
+10
-3
+7
Ответ Rule1
Голландия звучит куда приятнее :) удачи Куману и его подопечным
Тоже не понимаю. Сами болельщики скандируют "Holland", а некоторые русскоязычные дураки пытаются быть святее папы римского.
Не говоря уже о традиции языка. Старые голландцы - это живопись, голландка - это печь, а старые нидерландцы - это бред
+8
-2
+6
Слава Славакии!
+6
0
+6
Голландия звучит куда приятнее :) удачи Куману и его подопечным
+6
-1
+5
Ответ Rollan Bolatbek_1116130427
А,что Росия не участвует?Играть не умеют?Или США в угол поставили,как провинившихся?Болею за сша,но так как не участвует,то за Польшу и Украину!!!!
Не учавствовать по политическим причинам > глотать трёшку от цыган
+6
-1
+5
Ответ Лысина Зидана
Ну что появятся здесь клоуны, которые опять будут молиться на укр футбол и удачи во все горло желать?
Желать удачи сборной Украины равно быть клоуном?
+11
-6
+5
Вперёд братья Словаки))
+6
-2
+4
Ну и по традиции, сегодня все мы - немного словаки. Вперёд, Словакия!
+7
-4
+3
За словацкую Боровичку 🍷🍾 австрийский Шнапс 🍷🍾 и голландский Женевер 🍷🍾
+6
-3
+3
Ответ extremer
у страны 404 нет шансов против словаков
Да это неважно, главное попрыгать на стадионе😀
+2
0
+2
Ответ Dimon62 77
За Словакию 🇸🇰 🔥
Ещё полгода-год назад заминусили бы. Что-то меняется)
+5
-3
+2
Ответ Роллан Хасенов
А,Турция с Португалией не играет разве сегодня?
Подожди денёк, торопыга.
+3
-1
+2
Как говорил эксперт Лукомский у сборной Украины присутствует слабость перед автобусами, поэтому словакам достаточно запарковать один и украинцы вероятно даже центральный круг побоятся переходить, а возможно сбегут с матча и спрячутся где то в Польше. Как бы то ни было, надеюсь сборная Украины меня снова удивит 💪
+2
0
+2
Словакия-Украина: 2:0
Польша-Австрия: 1:2
Франция-Голландия: 1:0
+2
-1
+1
Удачи Словакии! Здоровья Фицо! Е5 хутор!
+2
-1
+1
А,Турция с Португалией не играет разве сегодня?
+2
-1
+1
Ответ Rollan Bolatbek_1116130427
А,что Росия не участвует?Играть не умеют?Или США в угол поставили,как провинившихся?Болею за сша,но так как не участвует,то за Польшу и Украину!!!!
США тоже не участвует
+2
-1
+1
Ответ Dimon62 77
За Словакию 🇸🇰 🔥
С детства за Словакию! ))
+1
0
+1
у страны 404 нет шансов против словаков
+5
-4
+1
Ответ Dimon62 77
За Словакию 🇸🇰 🔥
💪💪💪
+7
-6
+1
Из за того, что кто то недавно хвалил Рангника будем болеть против австрии
0
0
0
Ответ Evgueniy
Ещё полгода-год назад заминусили бы. Что-то меняется)
Ципсо потихоньку на фронт забирают бгг
0
0
0
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