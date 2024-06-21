Робер Пирес: «Анри лучше Мбаппе. Тьерри был более разносторонним игроком»
Робер Пирес сравнил Килиана Мбаппе и Тьерри Анри.
«Как по мне, Тьерри был лучше Килиана Мбаппе.
Мне нравится Мбаппе, но Тьерри был более разносторонним футболистом», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в разговоре с Рио Фердинандом.
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Сколько голов сочных он забивал
Те же штрафные клак как рукой
Мбаппе к 25 годам например ни одного не забил)
Все правильно, он был одним из, одним из легенд. Мбаппе пока до этого далеко.
Анри на 10см выше. Мбаппе чуть быстрее.
Анри позже раскрылся, провалился в Юве и считаю потерял пару лет в Арсе (после ухода Виейра, Пиреса, Кэшли, Кэмпбела клуб не ставил серьезных задач)
Мбаппе тоже потерял пару лет в ПСЖ. Как будет дальше - посмотрим.
Так воспоминание юности - Анри казался очень быстрым. И футбол Арсена казался современным. А включаешь архивный матч - бросается в глаза как много изменилось. Сколько зон, сколько времени подумать, сколько игры на вынос даже от топов, прессинга нет почти...
Другое время все-таки.