Робер Пирес: «Анри лучше Мбаппе. Тьерри был более разносторонним игроком»

Теги Тьерри Анри Реал Мадрид Робер Пирес Сборная Франции по футболу Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Робер Пирес сравнил Килиана Мбаппе и Тьерри Анри.

«Как по мне, Тьерри был лучше Килиана Мбаппе.

Мне нравится Мбаппе, но Тьерри был более разносторонним футболистом», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в разговоре с Рио Фердинандом.

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82 комментария
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и это правда
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А кто-то играл лучше Анри? В матчах английской премьер-лиги он возил всех как школьников. Такой доминации в атаке никогда не замечал за остальными. Был еще Суарес, очень внушительно смотрелся и умел почти все, но то было два сезона, а у Анри так прошла почти вся карьера в «Арсенале». Мбаппе больше напоминает Самуэля Это’о в лучшие годы в «Барселоне», Анри другого плана игрок, с более богатым набором навыков.
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Ответ Дима
Комментарий скрыт
И это Анри :)
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Думаю это даже не обсуждается, Анри помимо супер дриблинга, скорости, голевого чутья, игры головой, ударном с обеих ног, имел и прекрасный пас, и мог играть так же ЦФ. У Мбаппе убери его скорость-и из суперского игрока он превратится в обычного, и его позиция это только левая бровка, иначе он сразу теряется
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У Анри была какая-то невероятная, почти кошачья пластика, я прямо любовался этим.
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Это пока даже не обсуждается. Анри в Арсенале был просто невероятен. По моему, если не лучший игрок в истории АПЛ, то точно лучший легионер в истории.
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Ответ abdulakushev@yandex.ru
А кто-то играл лучше Анри? В матчах английской премьер-лиги он возил всех как школьников. Такой доминации в атаке никогда не замечал за остальными. Был еще Суарес, очень внушительно смотрелся и умел почти все, но то было два сезона, а у Анри так прошла почти вся карьера в «Арсенале». Мбаппе больше напоминает Самуэля Это’о в лучшие годы в «Барселоне», Анри другого плана игрок, с более богатым набором навыков.
Когда был подростком ну прям ненавидел Анри, за то что он так круто играл, но сейчас считаю его одним из лучших в поколения французов, а там конкуренция ох какая
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+17
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Я думаю, что Анри был полезнее чем Мбаппе. Лучше или нет это дело вкусовщины. Мбаппе гениален в том, что очень быстро принимает решение, плюс у него очень поставленный удар. А это крайне важные таланты. Анри же мощный, быстрый и очень изысканный игрок. Почти идеальный нападающий.
У Анри тоже был поставлен удар
Сколько голов сочных он забивал
Те же штрафные клак как рукой
Мбаппе к 25 годам например ни одного не забил)
+12
0
+12
Я думаю, что Анри был полезнее чем Мбаппе. Лучше или нет это дело вкусовщины. Мбаппе гениален в том, что очень быстро принимает решение, плюс у него очень поставленный удар. А это крайне важные таланты. Анри же мощный, быстрый и очень изысканный игрок. Почти идеальный нападающий.
+11
0
+11
Ответ DanielCarvalho
Думаю это даже не обсуждается, Анри помимо супер дриблинга, скорости, голевого чутья, игры головой, ударном с обеих ног, имел и прекрасный пас, и мог играть так же ЦФ. У Мбаппе убери его скорость-и из суперского игрока он превратится в обычного, и его позиция это только левая бровка, иначе он сразу теряется
Ну какая игра головой у Анри? С его ростом он должен был на уровне КриРо замыкать. Но нет.
+11
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Ну так-то факт. Анри и разностороннее был и характер сильнее и был настоящим лидером на поле и вне его.
+10
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+10
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Какая же бредятина. Shkolnik dedected. Осень не за горами, поэтому - вперед , собирать канцелярию !
+10
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+10
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Анри играл в сборной, где были Зидан, Вийера и т.д.
Все правильно, он был одним из, одним из легенд. Мбаппе пока до этого далеко.
+9
0
+9
Ответ Дима
Комментарий скрыт
А Арсенал?
+9
0
+9
Полностью согласен. Даже и не рядом с Тьери
+8
-1
+7
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Анри разве не принес команде трофеев своей игрой?)
+8
-1
+7
Ответ AprasidzE
Ни одного гола ни в одном крупном финале. У Мбаппе хэт-трик в финале ЧМ. Суммарно 4.
Это конечно хорошо, что у него есть голы в финале и хэт-трик. Но тогда сборные были в разы сильнее и умнее чем сейчас. Особенно та сборная звезд у Италии. Мбаппе бы просто газон глотал против них.
+6
0
+6
Ответ abdulakushev@yandex.ru
А кто-то играл лучше Анри? В матчах английской премьер-лиги он возил всех как школьников. Такой доминации в атаке никогда не замечал за остальными. Был еще Суарес, очень внушительно смотрелся и умел почти все, но то было два сезона, а у Анри так прошла почти вся карьера в «Арсенале». Мбаппе больше напоминает Самуэля Это’о в лучшие годы в «Барселоне», Анри другого плана игрок, с более богатым набором навыков.
Пожалуй, если ограничится АПЛ, ведь и так.
+6
-1
+5
Ну по сравнению с Анри Мбаппе смотрится как танк. Массивный, быстрый танк. ) А Анри это как-будто смесь Цискаридзе с Усейном Болтом и гепардом. Просто невероятная пластика, скорость и координация.
+4
0
+4
Анри был шикарен на топ форме
+5
-1
+4
Ответ frumkin78
Читаю комментарии прям детский сад, Анри по коментам был гением нереальным, это в духе раньше трава была зеленее и деревья выше, разносторонней как раз Мбаппе чем Анри, Анри и близко не был близко к титулу лучшего игрока мира никогда, шикарный фланговый бегунок с одним финтом, смещение в центр и удар. Заиграл только в Арсенале, в остальных клубах провал. В Барсе феерила Барса, а не Анри. Мбаппе круче.
Еще как был, в году когда Недвед брал ЗМ, Анри был ничем не хуже, а по статам опережал.
+3
0
+3
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Вы это серьёзно? Нет, без шуток? Анри АПЛ нагибал, был лучшим бомбардиром и одновременно ассистентом, возил на дриблинге как Мбаппе и не снилось, был одним из самых быстрых игроков в мире, ложил невероятные по красоте голы, был главным в команде "непобедимых", 49 матчей в АПЛ без поражений. Посмотрите его гол в лс, Спарте, такое вообще возможно исполнить Киллиану?
+3
0
+3
Анри естественно был лучше мбапе, даже не обсуждается. В нем было все
+4
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+3
Ответ abdulakushev@yandex.ru
А кто-то играл лучше Анри? В матчах английской премьер-лиги он возил всех как школьников. Такой доминации в атаке никогда не замечал за остальными. Был еще Суарес, очень внушительно смотрелся и умел почти все, но то было два сезона, а у Анри так прошла почти вся карьера в «Арсенале». Мбаппе больше напоминает Самуэля Это’о в лучшие годы в «Барселоне», Анри другого плана игрок, с более богатым набором навыков.
Я бы скорее сравнил Мбаппе с Тео Уолкотом, ранним Роналду, или нынешним Винни, но с куда более светлой головой и реализацией. В целом, у Мбаппе есть ещё много аспектов, где можно прибавить, он сам об этом сам говорит, поэтому переход в Реал был ему жизненно необходим. Ни сборная, ни ПСЖ не предложили ему опций расширения функциональности, а с Неймаром и Месси, и скандалом в последний год, он откровенно упустил 3 года потенциального развития.
+4
-1
+3
То, что более разносторонний, это 100%. Раньше вообще топовые футболисты были более универсальные. А если взять нынешних двух лучших напов мира Мбаппе и Холанда, то Мбаппе по сравнению с Эрлингом супермегауниверсал 🤣
+3
0
+3
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Я думаю, что Анри был полезнее чем Мбаппе. Лучше или нет это дело вкусовщины. Мбаппе гениален в том, что очень быстро принимает решение, плюс у него очень поставленный удар. А это крайне важные таланты. Анри же мощный, быстрый и очень изысканный игрок. Почти идеальный нападающий.
Вот про изысканность вы хорошо сказали. Я правда его только в Барсе застал на излете. Но все равно чувствовалось
+3
0
+3
Ответ Аврал
Я видел игру их всех,всё дело в том,что олдовые парни своё закончили и выводы делать мы можем,а черепеховый по-хорошему только входит в возраст расцвета.Как можно сравнивать и анализировать-не понятно.
Анри бежал ни разу не медленнее. А по технике и мозгам Мбаппе может подержать его пиво, в обеих руках сразу
+5
-2
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Так то во многом похожи. Стиль, манера движения. И даже любимая позиция близкая. И прическа.
Анри на 10см выше. Мбаппе чуть быстрее.
Анри позже раскрылся, провалился в Юве и считаю потерял пару лет в Арсе (после ухода Виейра, Пиреса, Кэшли, Кэмпбела клуб не ставил серьезных задач)
Мбаппе тоже потерял пару лет в ПСЖ. Как будет дальше - посмотрим.
Так воспоминание юности - Анри казался очень быстрым. И футбол Арсена казался современным. А включаешь архивный матч - бросается в глаза как много изменилось. Сколько зон, сколько времени подумать, сколько игры на вынос даже от топов, прессинга нет почти...
Другое время все-таки.
+2
0
+2
Ответ Алексей Ненахов
Когда был подростком ну прям ненавидел Анри, за то что он так круто играл, но сейчас считаю его одним из лучших в поколения французов, а там конкуренция ох какая
К сожалению, со сборной Анри не так сильно повезло. Он мог брать мир как минимум еще раз, а в лучшем случае даже трижды, но помешал беспросветный бардак в федерации футбола. До Дешама было много клоунады с тренерами и ненужные конфликты внутри сборной.
+2
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+2
Ответ Дима
он вообще был невидимкой в важных матчах сборных. хотя нет в одном важном матче он забил. Ирландии руками в тихаря
👍🏻 Школота про это не знает ...
+2
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