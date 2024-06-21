Робер Пирес: «Анри лучше Мбаппе. Тьерри был более разносторонним игроком»

Робер Пирес сравнил Килиана Мбаппе и Тьерри Анри.

«Как по мне, Тьерри был лучше Килиана Мбаппе.

Мне нравится Мбаппе, но Тьерри был более разносторонним футболистом», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в разговоре с Рио Фердинандом.

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