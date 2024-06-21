ЦСКА выложил фото Торопа в маске после перелома костей лица: «Слава сможет принять участие в матче с Нидерландами»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия фото соцсети Килиан Мбаппе ахахаха Владислав Тороп Футбол

ЦСКА пошутил, выложив фото Владислава Торопа в маске.

20‑летний голкипер получил травму в кубковой игре с «Зенитом». У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица, сейчас он тренируется в маске.

«Слава Тороп сможет принять участие в матче с Нидерландами», – таким текстом ЦСКА подписал фото с Торопом, обыграв ситуацию с Килианом Мбаппе, который может в маске сыграть с нидерландской командой на Евро-2024.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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27 комментариев
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Ну, типа, ха-ха...
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Ответ IlyaGrain
Смешно ) хотя ситуация совсем не смешная
Не смешно. Вообще ноль юмора
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Как будто телеграм-канал школьного класса, а не топ-клуба РПЛ.
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Не торопись, Славик. Дай хорошо зажить переломам.
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Ребята, заканчивайте уже! И разгоните уже пиар службу на хрен! По этим дилетантам место на кассе в Пятерочке скучает. Это их потолок
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кто-то нашел это смешным,кроме брейдо?
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Не могу взять в толк, зачем рисковать и играть с Нидерландами, к чему этот неоправданный риск?
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я думал Слава - Вячеслав, а Владислав Влад
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Ответ Александр Жертанов
Не торопись, Славик. Дай хорошо зажить переломам.
Кости уже срослись. Дело в психологии теперь. Сумеет себя преодолеть или нет.
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Ответ юра георгиевский
Юмор не уместен. ЦСКА закончил прошлый сезон на 8 месте, какие «Нидерланды» … ?! Побойтесь Бога !
Это ещё повезло, что лысый физрук не опустил ЦСКА на 10 место.
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