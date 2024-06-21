ЦСКА выложил фото Торопа в маске после перелома костей лица: «Слава сможет принять участие в матче с Нидерландами»

ЦСКА пошутил, выложив фото Владислава Торопа в маске.

20‑летний голкипер получил травму в кубковой игре с «Зенитом». У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица, сейчас он тренируется в маске.

«Слава Тороп сможет принять участие в матче с Нидерландами», – таким текстом ЦСКА подписал фото с Торопом, обыграв ситуацию с Килианом Мбаппе, который может в маске сыграть с нидерландской командой на Евро-2024.

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