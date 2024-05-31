Чалов о травме Торопа: «Ужасно, что так произошло, но он на позитиве. Могло случиться гораздо худшее»
Федор Чалов рассказал о том, как проходит восстановление Владислава Торопа.
20‑летний голкипер получил травму в кубковой игре с «Зенитом». У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица, на днях его выписали из больницы.
– Виделись со Славой, он был на последней игре с «Уралом». Это ужасно, что так произошло, но он на позитиве. Мы понимаем, что могло произойти гораздо худшее.
Сейчас он уже восстанавливается, срок восстановления долгий. Повторюсь, он на позитиве.
– Видите ли вы в нем того, кто может перенять роль Акинфеева?
– Слава немного другой по стилю. У него нет слабых сторон. Ему нужно больше верить в себя, и у него все получится, – сказал форвард ЦСКА Федор Чалов.