Чалов о травме Торопа: «Ужасно, что так произошло, но он на позитиве. Могло случиться гораздо худшее»

Федор Чалов рассказал о том, как проходит восстановление Владислава Торопа.

20‑летний голкипер получил травму в кубковой игре с «Зенитом». У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица, на днях его выписали из больницы.

– Виделись со Славой, он был на последней игре с «Уралом». Это ужасно, что так произошло, но он на позитиве. Мы понимаем, что могло произойти гораздо худшее.

Сейчас он уже восстанавливается, срок восстановления долгий. Повторюсь, он на позитиве.

– Видите ли вы в нем того, кто может перенять роль Акинфеева?

– Слава немного другой по стилю. У него нет слабых сторон. Ему нужно больше верить в себя, и у него все получится, – сказал форвард ЦСКА Федор Чалов.