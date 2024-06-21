40-летний Вагнер Лав близок к переходу в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии

Вагнер Лав может сменить клуб.

40-летний экс-нападающий ЦСКА близок к переходу из « » в « », выступающий во втором бразильском дивизионе.

В этом сезоне провел за «Атлетико Гойяньенсе» 25 матчей и забил 7 голов.

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