40-летний Вагнер Лав близок к переходу в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии

Теги ЦСКА Вагнер Лав высшая лига Бразилия Д2 Бразилия Аваи Атлетико Гойяньенсе Футбол

Вагнер Лав может сменить клуб.

40-летний экс-нападающий ЦСКА близок к переходу из «Атлетико Гойяньенсе» в «Аваи», выступающий во втором бразильском дивизионе.

В этом сезоне Вагнер провел за «Атлетико Гойяньенсе» 25 матчей и забил 7 голов.

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21 комментарий
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Да возьмите уже мужика на год или зимой на пол годика , целей никаких все равно нет , а так красиво закончит и ЦСКА плюс с маркетинговой точки зрения даже не смотря на то как он сыграет
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Жив ещё, чёртяка. Забавно, за столько клубов Вагнер поиграл, но легендой он стал только для ЦСКА
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Надеюсь, всё-таки из-за любви к футболу продолжает. А не потому что инвестировал в нефтеперерабатывающий завод в Амазонии или слил в казино накопления
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Ответ На конспектах Мостового
Да возьмите уже мужика на год или зимой на пол годика , целей никаких все равно нет , а так красиво закончит и ЦСКА плюс с маркетинговой точки зрения даже не смотря на то как он сыграет
100%. На одних футболках только можно будет заработать
+12
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+9
Ответ Рашпель793
Вот вроде и разгильдяем был всю дорогу и во многом из-за этого рано сдулся, а вот и в 40 продолжает пылить, а не чилить на карнавалах. И вряд ли прям из-за денег он в таких пердях играет, ибо там наверное и денег то нет.
Вагнер даже из ЦСКА уходил в отличной форме.сдулся - это точно не про вагнера.сдулся он уже потом,когда возраст подошёл.и то,если язык повернется сказать,что он сдулся. а статистика у него и сейчас получше чем у заболотного.
как же хочется чтобы он вернулся...хоть на полсезончика.вон в жироне Стуани ж бегает.да,немного бегает,в основном на замены выходит,но свои 9 мячей в сезоне он забил.и Вагнер бы штук 6-7 и сейчас забил.уж мясу бы точно положил😏
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+7
Ох Ваня…) Было время… Самый топовый лег в истории РПЛ.
+6
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+5
Ответ Opera10
Жив ещё, чёртяка. Забавно, за столько клубов Вагнер поиграл, но легендой он стал только для ЦСКА
Он после коней нигде особо надолго и не задерживался: пара сезонов здесь, пара сезонов там.
+6
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+5
Звездным часом Вагнера Лава стал финал Копа Америка 2007. Благодаря его великолепному пасу не менее великолепный голешник забил арестант Дани Алвес, это был последний, третий гвоздь в "крышку гроба Аргентины"
+4
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И сегодня будет лучше 50% напов РПЛ
+6
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Вагнер Лав в кубке бы не помешал, там и фонбет лавэ подкинул как амбасадора
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Жаль что так и не вернулся
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Ответ Glukinho
да ну хватит уже насиловать труп
Этот труп 100% лучше многих юнцов.)))
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Вот вроде и разгильдяем был всю дорогу и во многом из-за этого рано сдулся, а вот и в 40 продолжает пылить, а не чилить на карнавалах. И вряд ли прям из-за денег он в таких пердях играет, ибо там наверное и денег то нет.
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Ответ На конспектах Мостового
Да возьмите уже мужика на год или зимой на пол годика , целей никаких все равно нет , а так красиво закончит и ЦСКА плюс с маркетинговой точки зрения даже не смотря на то как он сыграет
да ну хватит уже насиловать труп
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Ответ Tigran007
100%. На одних футболках только можно будет заработать
Если, что я первый очереди за футболкой?)
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Ответ naxerger
Вагнер даже из ЦСКА уходил в отличной форме.сдулся - это точно не про вагнера.сдулся он уже потом,когда возраст подошёл.и то,если язык повернется сказать,что он сдулся. а статистика у него и сейчас получше чем у заболотного. как же хочется чтобы он вернулся...хоть на полсезончика.вон в жироне Стуани ж бегает.да,немного бегает,в основном на замены выходит,но свои 9 мячей в сезоне он забил.и Вагнер бы штук 6-7 и сейчас забил.уж мясу бы точно положил😏
Заклятым это святое.)))
Но с другой стороны, воспоминания о его игре настолько греют душу, может не стоит их портить возвращением в качестве игрока? Просто очень красивая история его.
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он что до сих пор играет? я уж думал он давно на пенсии развлекается на карнавалах
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Ответ Рашпель793
Вот вроде и разгильдяем был всю дорогу и во многом из-за этого рано сдулся, а вот и в 40 продолжает пылить, а не чилить на карнавалах. И вряд ли прям из-за денег он в таких пердях играет, ибо там наверное и денег то нет.
Не будь наивен. Играет он именнно из-за денег. В этом году в бразильской Серии А, до этого - Серии Б, чемпионате Дании, Казахстана и Турции. В 20м вообще вместо возвращения в ЦСКА (переговоры велись) перешёл в Кайрат, предложивший больше. Деньги везде он получал приличные, особенно для игрока-ветерана
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Ответ Некорректный туберкулез
Заклятым это святое.))) Но с другой стороны, воспоминания о его игре настолько греют душу, может не стоит их портить возвращением в качестве игрока? Просто очень красивая история его.
да понятно,что никто его не вернёт.
а даже если бы вернули,было бы глупо выпускать его в основе и на весь матч.но на 10 минут в концовке его бы хватило.а учитывая его профессионализм и форму,уверен,он бы принес немало пользы.
а молодые наши,некоторые из которых о нем даже не знают🤦,охренели бы от его техники и навыков.может,их бы это подстегнуло,особенно если б они услышали как Вагнера будут трибуны встречать...
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Ответ На конспектах Мостового
Да возьмите уже мужика на год или зимой на пол годика , целей никаких все равно нет , а так красиво закончит и ЦСКА плюс с маркетинговой точки зрения даже не смотря на то как он сыграет
А ты не думал, что Вагнер просто не хочет еще заканчивать с футболом?
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Ответ Timo Lindstrm
Жаль что так и не вернулся
Ещё не вечер!
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