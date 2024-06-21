40-летний Вагнер Лав близок к переходу в «Аваи» из 2-го дивизиона Бразилии
Вагнер Лав может сменить клуб.
40-летний экс-нападающий ЦСКА близок к переходу из «Атлетико Гойяньенсе» в «Аваи», выступающий во втором бразильском дивизионе.
В этом сезоне Вагнер провел за «Атлетико Гойяньенсе» 25 матчей и забил 7 голов.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
как же хочется чтобы он вернулся...хоть на полсезончика.вон в жироне Стуани ж бегает.да,немного бегает,в основном на замены выходит,но свои 9 мячей в сезоне он забил.и Вагнер бы штук 6-7 и сейчас забил.уж мясу бы точно положил😏
Но с другой стороны, воспоминания о его игре настолько греют душу, может не стоит их портить возвращением в качестве игрока? Просто очень красивая история его.
а даже если бы вернули,было бы глупо выпускать его в основе и на весь матч.но на 10 минут в концовке его бы хватило.а учитывая его профессионализм и форму,уверен,он бы принес немало пользы.
а молодые наши,некоторые из которых о нем даже не знают🤦,охренели бы от его техники и навыков.может,их бы это подстегнуло,особенно если б они услышали как Вагнера будут трибуны встречать...