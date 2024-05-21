«Баварии» интересен Хави Симонс. Хавбек «ПСЖ» оценивается в 60-70 млн евро

Хави Симонс может перейти из «ПСЖ» в «Баварию».

По информации Sky Sport, 21-летний полузащитник входит в список трансферных целей мюнхенского клуба. Игрока высоко оценивает спортивный директор «Баварии» , который работал над переходом из « » в «Лейпциг» на правах аренды.

Отмечается, что осуществить трансфер будет непросто – прежде всего, «Баварии» необходимо освободить место в составе.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 60-70 миллионов евро. Симонс хотел бы определиться со своим будущим к началу Евро-2024.

В минувшем сезоне Бундеслиги нидерландец провел 32 матча, в которых отличился 8 голами и 11 ассистами. Его статистику можно найти здесь.