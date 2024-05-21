«Баварии» интересен Хави Симонс. Хавбек «ПСЖ» оценивается в 60-70 млн евро

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Макс Эберль Хави Симонс Футбол

Хави Симонс может перейти из «ПСЖ» в «Баварию».

По информации Sky Sport, 21-летний полузащитник входит в список трансферных целей мюнхенского клуба. Игрока высоко оценивает спортивный директор «Баварии» Макс Эберль, который работал над переходом Симонса из «ПСЖ» в «Лейпциг» на правах аренды. 

Отмечается, что осуществить трансфер будет непросто – прежде всего, «Баварии» необходимо освободить место в составе. 

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 60-70 миллионов евро. Симонс хотел бы определиться со своим будущим к началу Евро-2024. 

В минувшем сезоне Бундеслиги нидерландец провел 32 матча, в которых отличился 8 голами и 11 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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21 комментарий
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Трех слов в заголовке было бы достаточно.
Баварии интересен Хави
+10
-4
+6
Ответ che kaif
Слишком хорош для баварни
Плохо для тебя
+6
-1
+5
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Трех слов в заголовке было бы достаточно. Баварии интересен Хави
Хави Симонс более интересный персонаж, чем Хави
+4
-1
+3
норм вариант
+2
0
+2
Ответ Крушение баварского драндулета
Размечтались 🤣🖕
Ну это не тренер, вдруг не откажет..
+3
-1
+2
Ответ Крушение баварского драндулета
Размечтались 🤣🖕
С детства за Байер?
+2
0
+2
Симонс не хочет возвращаться в ПСЖ ?
Или неужели он не интересен тренеру ПСЖ ?
+1
0
+1
Ну тогда и тренера берите - тезку игрока.
+1
0
+1
думаю Симмонс стоит все 100 млн
+2
-2
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60-70? штааа? у него год контракта остался?
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Хороший игрок
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Ответ alexis2020
С детства за Байер?
С этого сезона
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Ответ Крушение баварского драндулета
Размечтались 🤣🖕
Обожаю твои прогнозы))))😆
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Ответ Lucky
Тренера сначала найдите
Акция! Берёте тренера Хави, Симонс - в подарок
+3
-3
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Ответ <Inter>
думаю Симмонс стоит все 100 млн
учитывая все наценки, как бы не 150
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