Глава профсоюза игроков Англии: «Бекхэм сыграл 3 929 минут к 21 году. У Беллингема 18 486 минут до Евро. Я хочу видеть игру Джуда еще 15 лет, нужно защитить его»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Ла Лига Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Глава профсоюза игроков Англии Махета Моланго призвал беречь Джуда Беллингема.

«К 21 году Дэвид Бекхэм сыграл 3 929 соревновательных минут. Беллингем провел 18 486 минут до начала Евро, а 21 год ему исполнится только в конце месяца. Это почти в пять раз больше.

Джуд Беллингем появляется раз в поколение. Нужно защитить его. Нужно дать ему шанс. Я хочу видеть его игру еще 10 или 15 лет.

Если мы не защитим его, мы его потеряем, а нам нужны такие люди, как он. Люди, которые заставляют нас мечтать. Они нужны нам. Мы должны защищать звезд шоу», – сказал Моланго.

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24 комментария
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Ну, раньше раскрывались позже, футбол стал моложе, медицина лучше, матчей и денег больше, прогресс так работает
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Но во времена Бэкхема не было столько международных турниров и товарищеских матчей. И не надо говорить, что таких, как Беллингем,раз в поколение. Он очень крут, но паралельно есть Сака, Палмер, Фоден, которые конкретно сейчас хуже играют, но потенциал имеют огромный. А такое возвеличивание Джуда может привести к звездной болезни (привет, Бэкхем)
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Ответ Любезный Коссутий
Бэкс играл 21 год, потому что к 21-му году сыграл 4000 минут? если следовать этой логике, то Беллингем, сыгравший в 5 раз больше минут, завершит карьеру через пару лет. или как это работает?
Собирай вещи в школу. На пятидневку сдадут
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Ответ Николай Володин
Сравни зарплаты и помолчи)))) 🤭🤭🤭🤭🤭
У Бекхэма в 1999-м она была после налоговых вычетов 17500 фунтов в неделю. Слёзы по нынешним временам.
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+6
Ответ Aristokrat_13
Но во времена Бэкхема не было столько международных турниров и товарищеских матчей. И не надо говорить, что таких, как Беллингем,раз в поколение. Он очень крут, но паралельно есть Сака, Палмер, Фоден, которые конкретно сейчас хуже играют, но потенциал имеют огромный. А такое возвеличивание Джуда может привести к звездной болезни (привет, Бэкхем)
Конкретно щас? Они играют на Евро одинаково бездарно. По сезону, все более или менее равны.
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+5
Ответ Амбарцум Амбарцумян
например каких международных турниров не было, в которых сейчас участвует Беллингем, в которых не мог участвовать Бэкхэм?
Например Лиги Наций не было, КЧМ был проще
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+3
Сравни зарплаты и помолчи)))) 🤭🤭🤭🤭🤭
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От чего и кого защитить то? Чёт не понял 🤔
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Ответ Moffo
Ну, раньше раскрывались позже, футбол стал моложе, медицина лучше, матчей и денег больше, прогресс так работает
Навскидку Оуэн, Руни, Роналдо, Анелька, Адебайоры и Нвако Кану всякие, Патрик Клюйверт и еще куча народу выстрелили до 20 ти лет. Возможно и есть какое то в пределах статистической погрешности уменьшение среднего возраста "раскрытия", но имхо все таки речь идет об отдельных "молодых да скорых" талантах, которые как правило рано начав, также относительно рано и сходили со сцены (до 35 лет), которые были во все времена. Из отечественных примеров есть аналоги начиная с Эдуарда Стрельцова и заканчивая Булыкиным, Сычевым и Дзагоевым - все блеснули в 18-19 лет и закончили в 32-33
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Ответ Н.Ф.
У Бекхэма в 1999-м она была после налоговых вычетов 17500 фунтов в неделю. Слёзы по нынешним временам.
А чуть позже он первым пробьет 90К фунтов в неделю. И потом еще к нему подключится Рой Кин.
Фунт в те годы был сильнее нынешнего.
Норм у него все было с зп.
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Ответ Н.Ф.
Просто 25 лет назад в АПЛ зарплаты были в 2,0-2,5 раза меньше чем в той же Серии А.
Но потом Бэкхэм сразу стал самым высокооплачиваемым игроком в мире) По сути МЮ треблом вернул АПЛ в игру.
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Бэкс играл 21 год, потому что к 21-му году сыграл 4000 минут? если следовать этой логике, то Беллингем, сыгравший в 5 раз больше минут, завершит карьеру через пару лет. или как это работает?
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Ответ Aristokrat_13
Но во времена Бэкхема не было столько международных турниров и товарищеских матчей. И не надо говорить, что таких, как Беллингем,раз в поколение. Он очень крут, но паралельно есть Сака, Палмер, Фоден, которые конкретно сейчас хуже играют, но потенциал имеют огромный. А такое возвеличивание Джуда может привести к звездной болезни (привет, Бэкхем)
Так если они сейчас конкретно хуже играют(по твоим словам), то может и нет смысла сравнивать какой-то непонятный потенциал? Ведь Джуд моложе и этот потенцевал получается имеет больше
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Ответ mj23.net
А чуть позже он первым пробьет 90К фунтов в неделю. И потом еще к нему подключится Рой Кин. Фунт в те годы был сильнее нынешнего. Норм у него все было с зп.
Просто 25 лет назад в АПЛ зарплаты были в 2,0-2,5 раза меньше чем в той же Серии А.
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Пф, от кого он хочет защитить Беллингема? Именно эти 18 тысяч минут его привели туда, где он оказался.

И так. Про Беллингема знали все агенты, все скауты еще задолго до его дебюта в проф футболе.
А дебют был быстрым, и уже в 17 лет он играл в основе Бирмингема. В то же время на него выходил Челси, МЮ и другие клубы, но он выбрал Боруссию.
Почти сразу же после переезда в Боруссию он стал игроком взрослой сборной.
Через 2 года его продали в Реал за 100+ миллионов и сейчас он мега-звезда с огромными контрактами.

У Беллингема наверняка есть личные фитнес-тренера, диетологи, массажисты, врачи и тд.

Всего этого у футболистов не было 30 лет назад.
Поэтому сейчас и начинают раньше, и играют дольше.
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Сравнивать наверно надо с Роналдо, Бекхэму как-то поздно доверять начали. С Роналдо может одинаковое время будет
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Ответ Aristokrat_13
Но во времена Бэкхема не было столько международных турниров и товарищеских матчей. И не надо говорить, что таких, как Беллингем,раз в поколение. Он очень крут, но паралельно есть Сака, Палмер, Фоден, которые конкретно сейчас хуже играют, но потенциал имеют огромный. А такое возвеличивание Джуда может привести к звездной болезни (привет, Бэкхем)
например каких международных турниров не было, в которых сейчас участвует Беллингем, в которых не мог участвовать Бэкхэм?
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Ответ Aristokrat_13
Но во времена Бэкхема не было столько международных турниров и товарищеских матчей. И не надо говорить, что таких, как Беллингем,раз в поколение. Он очень крут, но паралельно есть Сака, Палмер, Фоден, которые конкретно сейчас хуже играют, но потенциал имеют огромный. А такое возвеличивание Джуда может привести к звездной болезни (привет, Бэкхем)
Да разве в Джуде дело? О лишь служит примером, показать, что с эксплуатацией игроков - перебор.
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Ответ Hong Kil
Бекхэм все же футболистом был, а не жертвой. В защите не нуждался.
Ага, особенно после матча с Аргентиной на ЧМ98
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Нельзя защитить того, кто не защищает себя сам. Ну и потом, во времена Бекхэма матчи были куда сложнее, против куда более мастеровитых игроков (которые играли не только в мешках). А сейчас 75% футбола в сезоне для Беллингема - набить статистику на очередном плюшевом сопернике, которому не хватает уровня как-то этому противостоять. Минимум напряга.
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