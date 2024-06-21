Глава профсоюза игроков Англии: «Бекхэм сыграл 3 929 минут к 21 году. У Беллингема 18 486 минут до Евро. Я хочу видеть игру Джуда еще 15 лет, нужно защитить его»
Глава профсоюза игроков Англии Махета Моланго призвал беречь Джуда Беллингема.
«К 21 году Дэвид Бекхэм сыграл 3 929 соревновательных минут. Беллингем провел 18 486 минут до начала Евро, а 21 год ему исполнится только в конце месяца. Это почти в пять раз больше.
Джуд Беллингем появляется раз в поколение. Нужно защитить его. Нужно дать ему шанс. Я хочу видеть его игру еще 10 или 15 лет.
Если мы не защитим его, мы его потеряем, а нам нужны такие люди, как он. Люди, которые заставляют нас мечтать. Они нужны нам. Мы должны защищать звезд шоу», – сказал Моланго.
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Фунт в те годы был сильнее нынешнего.
Норм у него все было с зп.
И так. Про Беллингема знали все агенты, все скауты еще задолго до его дебюта в проф футболе.
А дебют был быстрым, и уже в 17 лет он играл в основе Бирмингема. В то же время на него выходил Челси, МЮ и другие клубы, но он выбрал Боруссию.
Почти сразу же после переезда в Боруссию он стал игроком взрослой сборной.
Через 2 года его продали в Реал за 100+ миллионов и сейчас он мега-звезда с огромными контрактами.
У Беллингема наверняка есть личные фитнес-тренера, диетологи, массажисты, врачи и тд.
Всего этого у футболистов не было 30 лет назад.
Поэтому сейчас и начинают раньше, и играют дольше.