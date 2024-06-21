Глава профсоюза игроков Англии: «Бекхэм сыграл 3 929 минут к 21 году. У Беллингема 18 486 минут до Евро. Я хочу видеть игру Джуда еще 15 лет, нужно защитить его»

Глава профсоюза игроков Англии Махета Моланго призвал беречь Джуда Беллингема.

«К 21 году сыграл 3 929 соревновательных минут. Беллингем провел 18 486 минут до начала , а 21 год ему исполнится только в конце месяца. Это почти в пять раз больше.

появляется раз в поколение. Нужно защитить его. Нужно дать ему шанс. Я хочу видеть его игру еще 10 или 15 лет.

Если мы не защитим его, мы его потеряем, а нам нужны такие люди, как он. Люди, которые заставляют нас мечтать. Они нужны нам. Мы должны защищать звезд шоу», – сказал Моланго.

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