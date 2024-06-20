Хейбьерг про 1:1 с Англией: «Я не останавливал Беллингема, это делает команда. Дания была хорошо готова»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Дании по футболу Sports.ru Евро-2024 Пьер-Эмиль Хейбьерг Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о ничьей Дании с Англией (1:1) на Евро-2024.

– Поле было не в очень хорошем состоянии...

– Покрытие было нормальным. Некоторые участки были не очень хороши, но все нормально. Поле одинаковое для всех.

– Вы долго играли с Харри Кейном. Сегодня его заменили. Как считаете, причина в том, что Англия стала уставать?

– Если честно, у них так много хороших игроков, что они могут пользоваться возможностью добавить свежую энергию, игроков с другим характером.

Что касается Харри, то он просто отличный игрок, который в этом году забил очень много голов. Возможно, они просто хотели что-то поменять. Харри все равно их лидер. А вопросы по поводу причин замен стоит задавать их тренеру.

– Как вам удалось остановить Беллингема сегодня?

– Я не останавливал Беллингема, это делает команда. Мы сделали это все вместе. Мы были хорошо готовы, хорошо организованы. Так мы это и сделали, – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова полузащитника сборной Дании.

Хейбьерг признан лучшим игроком матча Дания – Англия

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ rigobersong
Пеллингем самое распиаренного полено, отдать ему ЗМ или его африканскому кенту из гетто это просто позор:))
Ну ка скажи, кто же реально заслужил зм в этом году. Неужели Месси?
+8
-1
+7
Ответ AprasidzE
Команда у Рона никакая. Взять хотя бы Бернарду с нулями на трех турнирах.
ох уж эта "никакая" команда с 80-100-миллиоными игроками в составе)
+4
0
+4
Ответ rigobersong
Пеллингем самое распиаренного полено, отдать ему ЗМ или его африканскому кенту из гетто это просто позор:))
Кто бы не взял золотой мяч это будет человек который дырявил Барселону в этом году и будет играть за Реал в предстоящем сезоне. Страдай!
+3
0
+3
Ответ Радость Ди Мария
Если Месси выиграет Копа, то будет в тройке.
Даже если будет, то объективно он не заслужил этого. Даже топ 30. Как и Роналду. Бесит это все уже
+3
-1
+2
Ответ Радость Ди Мария
Не заслужил топ-30? Ахахаа. Это чисто хейтерский лай.
ахахаха я не могу с вас. Как человек выступающий в млс впринципе может заслуживать? Ну хотя если можно пол год не играть в футбол и зм получать, то топ 30...
+1
0
+1
Трудный матч для обеих команд
0
0
0
Отличный полузащитник!
0
0
0
Ответ Amroyan
ох уж эта "никакая" команда с 80-100-миллиоными игроками в составе)
Посмотрите на Хвичу, или сборную Англии. На поле играют не числа из трансфермаркета.
0
0
0
Ответ Собака-буддист
Ну ка скажи, кто же реально заслужил зм в этом году. Неужели Месси?
Если Месси выиграет Копа, то будет в тройке.
+1
-1
0
Ответ Собака-буддист
Ну ка скажи, кто же реально заслужил зм в этом году. Неужели Месси?
Нашёл у кого спрашивать)) .
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий