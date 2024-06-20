Хейбьерг про 1:1 с Англией: «Я не останавливал Беллингема, это делает команда. Дания была хорошо готова»
Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о ничьей Дании с Англией (1:1) на Евро-2024.
– Поле было не в очень хорошем состоянии...
– Покрытие было нормальным. Некоторые участки были не очень хороши, но все нормально. Поле одинаковое для всех.
– Вы долго играли с Харри Кейном. Сегодня его заменили. Как считаете, причина в том, что Англия стала уставать?
– Если честно, у них так много хороших игроков, что они могут пользоваться возможностью добавить свежую энергию, игроков с другим характером.
Что касается Харри, то он просто отличный игрок, который в этом году забил очень много голов. Возможно, они просто хотели что-то поменять. Харри все равно их лидер. А вопросы по поводу причин замен стоит задавать их тренеру.
– Как вам удалось остановить Беллингема сегодня?
– Я не останавливал Беллингема, это делает команда. Мы сделали это все вместе. Мы были хорошо готовы, хорошо организованы. Так мы это и сделали, – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова полузащитника сборной Дании.
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