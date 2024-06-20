Срджан Бабич: «Согласен, что Англия играет в скучный футбол – ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн не впечатлили. Сербия играла лучше и заслужила ничью, считаю»

Теги Спартак Сборная Англии по футболу премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Срджан Бабич Букайо Сака Джуд Беллингем Футбол

Срджан Бабич считает, что Сербия заслуживала ничьей в матче с Англией.

В первом матче группового этапа Евро-2024 Сербия уступила со счетом 0:1.

«Я очень рад быть здесь со сборной. Переживал, что травма, которую получил в конце сезона, может помешать. К счастью, удалось восстановиться. Жаль, конечно, что пропустил остаток сезона и не мог помочь «Спартаку». Тяжелее всего было смотреть матч с «Балтикой», когда мы упустили много моментов. Не хватило удачи, так бывает.

С Англией мы тоже играли лучше. Меня никто оттуда не впечатлил. Ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн – реально никого не могу и не хочу выделять. Видел мнения, что Англия играет в скучный футбол и согласен с этим. Ожидал от Англии большего и считаю, что мы заслужили ничью», – сказал защитник сборной Сербии и «Спартака» в интервью Sports.

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25 комментариев
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Играла лучше?
Англия играла действительно плохо, по крайней мере после забитого мяча, но сербы не показали вообще ничего, даже при том, что англичане перестали атаковать во 2-м тайме.
+30
-1
+29
К сожалению, самый скучный матч на Евро Сербия-Англия
+14
-2
+12
Ответ Caniball
А такие ожидания были перед матчем.
Да не было никаких ожиданий. Кто смотрит футбол, знают как Англия играет и как Сербия
+11
-1
+10
Сербия ни одного момента не создала. А так да, играли два гна
+12
-5
+7
Ответ Английский_пациент
Играли лучше, но злые албанцы не дали нам обыграть Англию , добавил он
Он ничего не сказал про Албанию. Прежде ныть про политоту нужно научиться её не приплетать
+12
-5
+7
А я считаю, что такой состав англичан должен был класть этой Сербии минимум три мяча. Так что, сербы ещё легко отделались.
+4
-1
+3
Играли лучше, но злые албанцы не дали нам обыграть Англию , добавил он
+18
-16
+2
Чем заслужила? Там даже по Xg 0.20 всего-лишь
+3
-1
+2
Сборная Англии играла очень вяло и скучно .
+1
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Сербия тоже плохо играла
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заслужили бы - получили бы.
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На Англию смотреть печально
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Англия играла плохо и скучно. Но не проиграла,а наоборот выиграла. А Сербия старалась,пыхтела,но уровень игроков ниже среднего. Зачем тогда пафосные речи?
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Высказывание из серии "Лукаку ничем не впечатлил"
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Не знаю, но есть ощущение, что Англия после забитого гола вообще не напрягались. А вот во что играет Сербия, я так и не понял. Состав топовый, но вот команды нет.
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
К сожалению, самый скучный матч на Евро Сербия-Англия
Сегодня будет второй скучный матч на Евро
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