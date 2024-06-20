Срджан Бабич: «Согласен, что Англия играет в скучный футбол – ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн не впечатлили. Сербия играла лучше и заслужила ничью, считаю»
Срджан Бабич считает, что Сербия заслуживала ничьей в матче с Англией.
В первом матче группового этапа Евро-2024 Сербия уступила со счетом 0:1.
«Я очень рад быть здесь со сборной. Переживал, что травма, которую получил в конце сезона, может помешать. К счастью, удалось восстановиться. Жаль, конечно, что пропустил остаток сезона и не мог помочь «Спартаку». Тяжелее всего было смотреть матч с «Балтикой», когда мы упустили много моментов. Не хватило удачи, так бывает.
С Англией мы тоже играли лучше. Меня никто оттуда не впечатлил. Ни Беллингем, ни Сака, ни Кейн – реально никого не могу и не хочу выделять. Видел мнения, что Англия играет в скучный футбол и согласен с этим. Ожидал от Англии большего и считаю, что мы заслужили ничью», – сказал защитник сборной Сербии и «Спартака» в интервью Sports.
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Англия играла действительно плохо, по крайней мере после забитого мяча, но сербы не показали вообще ничего, даже при том, что англичане перестали атаковать во 2-м тайме.