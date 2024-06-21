Мама Рабьо требует у «Юве» комиссионные за продление контракта. Игроком интересуются «Реал» и «Ливерпуль»

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Адриен Рабьо деньги Футбол

Адриен Рабьо пока не может договориться с «Ювентусом» о новом контракте.

По данным журналиста Альфреда Педуллы, футболисту поступило предложение от туринцев с зарплатой около 8 млн евро в год.

Однако мама и агент Рабьо просит у «Ювентуса» комиссионные за продление контракта. «Юве» не собирается их платить.

Отмечается, что полузащитником сборной Франции интересуются «Реал» и «Ливерпуль».

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31 комментарий
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А можно отправить на работу всех родственников которые превращают футболистов в свой бизнес?
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Ответ tequilagwap
почему некоторые родственники футболистов считают, что они хорошие агенты? обычно они всегда только хуже своему клиенту делают. мама рабьо, ванда нара, папа неймара и другие.
ванда не родственница, а хозяйка кукалди. там все по делу
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+8
почему некоторые родственники футболистов считают, что они хорошие агенты? обычно они всегда только хуже своему клиенту делают. мама рабьо, ванда нара, папа неймара и другие.
+6
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+6
агенты совсем берега потеряли - новые комиссионные ей, за подпись под новой версией контракта, подавай. наверное, не меньше 10-15 миллионов потребует
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+5
Не интересуется им Реал, Педула не гони)))
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Клубы сами виноваты, что открыли этот ящик Пандоры. Развратили рынок агентов, теперь каждая бестолочь требует миллионы комиссионных. А решение очень простое - топ-клубы, а за ними клубы попроще должны договориться о простом правиле: никаких выплат агентам. Пускай сами футболисты решают, сколько будут платить своим представителям. Три-четыре трансферных окна по новым правилам - и всю эту толпу жадных прихлебал приведут в чувство сами же футболисты.
+3
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+3
Надо, чтобы кто-то написал статью про родственников-агентов знаменитых футболистов. На память приходят отец Неймара, брат Роналдиньо, батя Месси, родители Мбаппе. Наверняка еще есть
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вот зачем это Юве ? Надо было давно его сбагрить. Уже несколько лет у них проблемы с Рабьо и его мамашей. Он не талант поколения, чтобы постоянно иметь головняки с его контрактом
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Ответ CR6
Мама Рабьо, ты чего?
Да она как обычно
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Ответ Moffo
А можно отправить на работу всех родственников которые превращают футболистов в свой бизнес?
На плантации
+2
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Мамкин сынишка
+2
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+2
Ответ Aristokrat_13
Надо, чтобы кто-то написал статью про родственников-агентов знаменитых футболистов. На память приходят отец Неймара, брат Роналдиньо, батя Месси, родители Мбаппе. Наверняка еще есть
я кстати вспомнил про отца самарджича, который прошлым летом своему сыну сорвал переход в интер
+2
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+2
он на эти 8 не играет, а они ещё бонус просят ))
+1
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+1
Ответ Dima91Caps
ванда не родственница, а хозяйка кукалди. там все по делу
О, легендарный кукалди
+1
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Ответ tequilagwap
я кстати вспомнил про отца самарджича, который прошлым летом своему сыну сорвал переход в интер
Да, помню, там ещё сестра Самарджича участвовала, Лада по-моему её имя)
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Ответ DiffusedLight
Ну все ж это хавают. Заигнорили бы его и всё. Но клубы наращивают "гонку вооружений". Найдётся тот кто заплатит. Мбаппе вон ПСЖ катарский как мамонта развёл. Мамы они такие
Кто такой Мбаппе и кто такой Рабье справедливости ради
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Ответ Иван Иванов
А пошире взглянуть на эту проблему, когда кто что "превращает" в бизнес? Что ты "непониманшь"?
иван иваныч иванов с утра ходит без штанов
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жесть. даже я ее боюсь.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Не интересуется им Реал, Педула не гони)))
У Мадрида уже есть мама Мбаппе. Маму Рабьо пусть мерсисайдцы забирают)
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Ответ Bayern2004
Когда требует мама,споры неуместны. Только платить.
Она идет лесом. Причем, в два раза быстрее, чем все остальные
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Ответ Любезный Коссутий
агенты совсем берега потеряли - новые комиссионные ей, за подпись под новой версией контракта, подавай. наверное, не меньше 10-15 миллионов потребует
Ну все ж это хавают. Заигнорили бы его и всё. Но клубы наращивают "гонку вооружений". Найдётся тот кто заплатит. Мбаппе вон ПСЖ катарский как мамонта развёл. Мамы они такие
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Всё ясно, сын подруги моей мамы.
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Маму Рабьо не Вадим Шпинёв зовут?
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Я вообще думал что он уже завершил карьеру
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Пора уефа запретить агентов из родственников!
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Реалу он точно не сдался с его маман
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Классическая мама Рабьо. Шейх Нассер крестится по сто раз в день, благодаря Боженьку за то, что мамкин симпатяга свалил в Юве, и чудо-мамка теперь кошмарит тамошнее начальство.
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Комментарий удален пользователем
А ещё носки, трусы и упаковку памперсов.
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Мама Рабьо, ты чего?
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