Мама Рабьо требует у «Юве» комиссионные за продление контракта. Игроком интересуются «Реал» и «Ливерпуль»

Адриен Рабьо пока не может договориться с «Ювентусом» о новом контракте.

По данным журналиста Альфреда Педуллы, футболисту поступило предложение от туринцев с зарплатой около 8 млн евро в год.

Однако мама и агент просит у « » комиссионные за продление контракта. «Юве» не собирается их платить.

Отмечается, что полузащитником сборной Франции интересуются « » и « ».

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