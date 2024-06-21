Мама Рабьо требует у «Юве» комиссионные за продление контракта. Игроком интересуются «Реал» и «Ливерпуль»
Адриен Рабьо пока не может договориться с «Ювентусом» о новом контракте.
По данным журналиста Альфреда Педуллы, футболисту поступило предложение от туринцев с зарплатой около 8 млн евро в год.
Однако мама и агент Рабьо просит у «Ювентуса» комиссионные за продление контракта. «Юве» не собирается их платить.
Отмечается, что полузащитником сборной Франции интересуются «Реал» и «Ливерпуль».
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