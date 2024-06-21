«Ювентус» рассматривает Кефрена Тюрама и Юссуфа Фофана на замену Рабьо

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«Ювентус» рассматривает подписание Кефрена Тюрама и Юссуфа Фофана.

Напомним, срок контракта 29-летнего Адриена Рабьо с клубом истекает 30 июня. Стороны ведут переговоры о новом соглашении, но договоренности пока не достигли.

По информации Альфредо Педуллы, туринский клуб проявляет интерес к 23-летнему Кефрену Тюраму из «Ниццы» и 25-летнему Юссуфу Фофана из «Монако».

Сообщается, что у Тюрама есть и другие предложения, но приоритет отдается «Ювентусу». На счету игрока 29 матчей в минувшем сезоне и 2 (1+1) результативных действия.

Фофана провел 36 игр во всех турнирах за «Монако», забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

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5 комментариев
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Хорошие игроки. Дуглас Луис и Фофана это заявка, я бы сказал
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не плохие варианты, да и папка Кефрена не последнее лицо для Юве
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Рабьо слишком большого о себе мнения со своей наглой мамашей.
Неприятно, что Юве в этой ситуации как лохи себя ведут до последнего ожидая одобрения от француза
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