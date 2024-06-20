«Реал» интересуется Рабьо. Срок контракта хавбека с «Ювентусом» истекает 30 июня

Теги Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Адриен Рабьо Футбол

«Реал» интересуется Адриеном Рабьо.

Как сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Мадрид» был впечатлен игрой француза в матче Евро-2024 против Австрии (1:0).

Мадридцы рассматривают трансфер 29-летнего хавбека этим летом. Однако на данный момент между «Реалом» и Рабьо не установлено контакта.

Ранее Рабьо не ответил на предложение «Ювентуса» о новом договоре, поскольку ему не предлагают увеличение зарплаты.

Срок контракта футболиста с туринским клубом истекает этим летом – 30 июня он станет свободным агентом, если не продлит соглашение.

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37 комментариев
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Мбаппе в раздевалке уже риск, зачем им ещё Рабьо ?
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Ответ SAZ_17
Мбаппе в раздевалке уже риск, зачем им ещё Рабьо ?
Какие рисковые ситуации создал Рабьо в Юве? И его мама, предсказывая твой ответ.
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Это же идеальный клиент Барсы)30 лет,центральный полузащитник,свободный агент - всё по фэн-шую)
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Обычная утка от агента ввиду причины, указанной в последнем предложении новости.
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+7
Ответ SAZ_17
Мбаппе в раздевалке уже риск, зачем им ещё Рабьо ?
С Килианом не думаю, что будут проблемы. Многие молодые игроки Мадрида с ним поддерживали отношения еще задолго до его перехода в Мадрид, плюс есть его соотечественники.
+10
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+7
В La Gazzetta dello Sport нет ничего о интересе Реала, кроме констатации ухода Крооса и якобы поисков Реалом замены ему. А Рабьо "посадил на скамейку" Камавингу и Тчуамени. Все.
Новость высосана из пальца.
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Ответ Альфредо сказал
Это же идеальный клиент Барсы)30 лет,центральный полузащитник,свободный агент - всё по фэн-шую)
там личка у него будет мама не горюй
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Ответ JuVero
Какие рисковые ситуации создал Рабьо в Юве? И его мама, предсказывая твой ответ.
Я уже вижу маму Мбапе и маму Рабьо в Реале.😅😅😅
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Ответ гилберт
Отличный игрок. В ротации будет очень хорош.
На лавку под Вальверде. Но он наверняка захочет жирный контракт
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Ответ Tomas Vercetti
У мамки сначала спросите Я вернулся (с)
Надолго?
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Отличный игрок. В ротации будет очень хорош.
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Папа Фло.
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Это маман слухи распускает?
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Мадрид еще мне не звонил, но он интересуется))))
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Ответ Вадим Полищук
там личка у него будет мама не горюй
Двойная, кайф.
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Агентские игры по увеличению контракта.
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Ответ Rf
Ну так их Макрон будет шантажировать, а так еще и Рабьомать будет яйца Переса на кулак наматывать. Скучно деду без Роналду, Рамоса.
Кто ещё кого намотает, скорее Перес)
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Ответ Даулет Калмагамбет
Зачем Реалу такое чудо с мамой?
Ну так их Макрон будет шантажировать, а так еще и Рабьомать будет яйца Переса на кулак наматывать. Скучно деду без Роналду, Рамоса.
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ХЗ сколько не смотрю он всегда в порядке и не сказал бы, что он токсик , а то что Мама для него выбивает лучшие условия , но на то она и МАМА + агент !
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Ответ corazon blanco
С Килианом не думаю, что будут проблемы. Многие молодые игроки Мадрида с ним поддерживали отношения еще задолго до его перехода в Мадрид, плюс есть его соотечественники.
Это разные вещи, от слова совсем.
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Боже упаси!
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так-то отличный игрок, но мама ему знатно карьеру подпортила
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Это агент запустил слух. 29-летнего Реал не подпишет. Даже свободным агентом.
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Давай, мать, требуй чтобы не меньше чем у Мбаппе! Хотя наверно после опыта переговоров с Барсой мать будет менее жадной. Но не факт.
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Два маменьких сынка? :)) Жирная утка
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и даром Реалу не нужен
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Будет материнская команда
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Пфф
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Что за бред
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