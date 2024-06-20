«Реал» интересуется Рабьо. Срок контракта хавбека с «Ювентусом» истекает 30 июня
«Реал» интересуется Адриеном Рабьо.
Как сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, «Мадрид» был впечатлен игрой француза в матче Евро-2024 против Австрии (1:0).
Мадридцы рассматривают трансфер 29-летнего хавбека этим летом. Однако на данный момент между «Реалом» и Рабьо не установлено контакта.
Ранее Рабьо не ответил на предложение «Ювентуса» о новом договоре, поскольку ему не предлагают увеличение зарплаты.
Срок контракта футболиста с туринским клубом истекает этим летом – 30 июня он станет свободным агентом, если не продлит соглашение.
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