«Реал» интересуется Рабьо. Срок контракта хавбека с «Ювентусом» истекает 30 июня

«Реал» интересуется Адриеном Рабьо.

Как сообщает Get Football News Italy со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, « » был впечатлен игрой француза в матче Евро-2024 против Австрии (1:0).

Мадридцы рассматривают трансфер 29-летнего хавбека этим летом. Однако на данный момент между «Реалом» и Рабьо не установлено контакта.

Ранее Рабьо не ответил на предложение « » о новом договоре, поскольку ему не предлагают увеличение зарплаты.

Срок контракта футболиста с туринским клубом истекает этим летом – 30 июня он станет свободным агентом, если не продлит соглашение.

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