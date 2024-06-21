Сакки о 0:1 от Испании: «В ДНК испанцев – доминировать над соперником, держать мяч. Спаллетти не виноват: в Италии устаревший футбол, мы должны изменить стиль игры на клубном уровне»

Теги Милан Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Арриго Сакки тактика Конрад де ла Фуэнте Футбол

Арриго Сакки прокомментировал поражение Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.

«Давайте сразу проясним один момент: Спаллетти не виноват. Он тренер, работающий с командой менее года, унаследовал сложную ситуацию и пытается привнести в страну стиль игры, который она никогда не имела.

Серия А не помогает ему, большинство команд практикуют устаревший футбол, не соответствующий европейским принципам, игрокам сложно проявить себя из-за засилия иностранцев. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Испании, но мы должны честно признать, что нам повезло: они могли легко забить пять или шесть голов, в то время как мы ни разу не были опасны у их ворот.

Италия казалась сбитой с толку, почти запуганной, и такое поведение является результатом менталитета, который итальянцы всегда носили в себе. Мы не умеем мыслить как коллектив, мы (имею в виду, как народ) идем своим путем, мы индивидуалисты.

Испания, напротив, структурно была идеальна, но им проще: все испанские команды играют таким образом, у них в ДНК заложено желание доминировать над соперником, держать мяч, быстро возвращать его при потере.

Игроки де ла Фуэнте делают на поле именно то, что делают в течение всего сезона, в то время как сборная Италии, если хочет стать коллективом, должна полностью изменить стиль игры, который практикуется на клубном уровне.

Этот матч, если задуматься, показал культурную разницу между Испанией и Италией на футбольном уровне. Нет ничего постыдного в признании нашего несовершенства, главное – работать как сумасшедшие, чтобы сократить этот разрыв.

Испания атаковала нас по всем направлениям, мы не могли удержать мяч, и даже такие техничные игроки из Серии А, как Димарко, не справлялись. Почему же возникли такие трудности? Все просто: Испания заставила нас играть на скорости и в ритме, которые нам не по силам.

На такой скорости и в таком ритме даже простое принятие мяча или двухметровый пас становятся сложными, мы не привыкли к такой интенсивности, и наши слабости стали очевидны. Я слышал, что кто-то говорил, что наши нападающие не получали мяч, это правда, но насколько они двигались, чтобы его получить?» – написал бывший тренер «Милана» для La Gazzetta dello Sport.

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61 комментарий
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Да я состав смотрю. Кому там играть? Какие-то сплошь середняки...
+29
-3
+26
В сборной Италии достаточно качественные игроки, чтобы создать проблемы сборной Испании. Если тренер не знает как нейтрализовать угрозы с флангов, то это уровень квалификации тренера. Италия была совершенно не готова к той игре, которую предложил соперник.
+30
-8
+22
Ответ Нефанатик
Кто бы что ни говорил, но футбол в общем деградировал. Раньше во всех сборных были звезды, Италия - сильнейший состав, Бразилия - сильнейший состав, Франция она и сейчас сильна, Германия - сильнейший состав, Аргентина - сильнейший состав. Сейчас таких звезд нет. Если в Бразилии винисиус главная звезда, в Аргентине главная звезда пешеход (благо там фифа поддержало) в Германии тоже тяжко с именами, за Италию играют какие то ноунеймы.
Правильно и трава раньше зеленее была.
+16
0
+16
Когда ты берёшь и выпускаешь кристанте как решение - ещё как виноват
+21
-6
+15
В Испании вполне себе есть бей-беги коллективы, как и играющие в современный футбол в Италии
+12
0
+12
Ответ Нефанатик
Кто бы что ни говорил, но футбол в общем деградировал. Раньше во всех сборных были звезды, Италия - сильнейший состав, Бразилия - сильнейший состав, Франция она и сейчас сильна, Германия - сильнейший состав, Аргентина - сильнейший состав. Сейчас таких звезд нет. Если в Бразилии винисиус главная звезда, в Аргентине главная звезда пешеход (благо там фифа поддержало) в Германии тоже тяжко с именами, за Италию играют какие то ноунеймы.
Недавно зацепил по тв полуфинал ЧЕ 88, СССР – Италия. По уровню футбола это ФНЛ.
+12
-1
+11
Ответ D Drive
В сборной Италии достаточно качественные игроки, чтобы создать проблемы сборной Испании. Если тренер не знает как нейтрализовать угрозы с флангов, то это уровень квалификации тренера. Италия была совершенно не готова к той игре, которую предложил соперник.
Они качественные средние игроки, не топ точно
+14
-3
+11
А где то тут на просторах писали якобы Италия собирается показать футбол будущего 😀вчера увидели спасибо
+7
0
+7
Ответ Давид Agabekyan
У Испании основной форвард вообще Мората. Не надо оправдывать провал Спалетти в этом матче на состав, он не сборную Албании тренирует
Мората вполне себе топ форвард своего поколения
+9
-3
+6
Я не понимаю, о каком устаревшем футболе они говорят.
Интер Индзаги играет в современнейший футбол. В лиге есть Сарри, Мотта, Гасперини. Совсем недавно там же создавал новый футбол де Дзерби. Да есть Пиоли, есть Аллегри. Сам Спалетти титул выиграл в старой манере.
Но это же потрясающий "бульон" тренерской мысли!!! С этой точки зрения, сериал не уступает даже АПЛ.
Уступает в инфраструктуре и аудитории.
Но не в тренерской мысли. Эти квалификации у итальянцев на высшем уровне. Если взять сейчас по 20 лучших тренеров каждой страны, Италия будет на первом месте по рейтингу специалистов.

Сакки не прав, короче говоря.
+11
-6
+5
Покажите ему карту ппда, в целом команды серии а. То, что италия вчера так играла не проблема клубов, а проблема спалетти.
+5
-2
+3
Не в днк испанцев, просто Кройфф такой футбол привил Барселоне, а те по сути привили сборной Испании. Те же Реал и Атлетико всегда играли в каловый футбол
+8
-5
+3
Сегодня в мировом футболе работают великолепные алленаторе итальянского футбола, такие как Анчелотти. Манчини. Конте. Симоне Индзаги. Спалетти. Гасперини. Италия - великая футбольная держава. Это команда только начинает свой путь. Удачи, Скуадра Аздурра!
+2
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+2
Ответ bel01
Посмотрел все матчи Евро до этого момента и игру Аргентина-Канада. Месси и сегодня с отрывом лучший футболист мира. Беллингем - тяжеловесный увалень по сравнению с гением. До Месси парню ещё расти и расти.
канада которая 0 очков набрала в группе чм 2022? мессибои совсем кукухой поехали
+2
0
+2
Ответ Константин Лобандиевский
Да я состав смотрю. Кому там играть? Какие-то сплошь середняки...
Причем у обеих команд
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Ответ Клименко
Лучшие тренеры испанцы сейчас. Позиционная футбол становится не роскошью, а необходимостью. Кто в него играет в Италии?
Клопп, Флик, Тухель еще недавно брали ЛЧ подряд. Немцы не хуже. Если не лучше
+2
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Ответ Клименко
В моменте - 3 испанских тренера в топ 4 АПЛ, 3 топ лиги выиграли испанские тренеры. В Италии выиграл итальянец, что неудивительно, ну и папа Карло молодец, старая школа рулит
Жаль что у Моура кончились идеи.
+1
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Ответ AprasidzE
Клопп, Флик, Тухель еще недавно брали ЛЧ подряд. Немцы не хуже. Если не лучше
Англию, Германию, Францию в этом году выиграли испанские тренеры. Итальянские - Италию и Испанию
+1
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Футбол в Италии устарел за 4 года?
+1
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Сакки ничего не понимает. В Италии реляционный футбол. Футбол будущего
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Стиль не устаревший, нужны реформы в клубном футболе, что бы молодеж подтягивали а не иностранцев наигрывали!
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Всех хороших итальянских тренеров надо искать за пределами Италии. Там они успешны.
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Ответ Клименко
Так я составил. И вижу, что хороших итальянских тренеров много, но отличных, топ-уровня - нет. А у испанцев их полно
’полно"
Можно перечислить?
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Ответ Мельников Михаил
Ещё раз. Списки из 20 лучших тренеров там и там составь. Для себя .
Так я составил. И вижу, что хороших итальянских тренеров много, но отличных, топ-уровня - нет. А у испанцев их полно
0
0
0
Ответ Клименко
Отвечу. Испанские тренеры работают в суперклубах, из итальянцев там только Карло. В АПЛ работал лишь 1 итальянец и тот ушел. Вывод - итальянцы хорошие на уровне ЛЕ, но топовые спецы - прежде всего испанцы
Ещё раз.
Списки из 20 лучших тренеров там и там составь. Для себя .
0
0
0
Ответ Мельников Михаил
Ну давай. Баг на баш. 20 лучших тренеров испанцев и 20 лучших итальянцев. Мне не отвечай. Себе список составь.
Отвечу. Испанские тренеры работают в суперклубах, из итальянцев там только Карло. В АПЛ работал лишь 1 итальянец и тот ушел. Вывод - итальянцы хорошие на уровне ЛЕ, но топовые спецы - прежде всего испанцы
0
0
0
Ответ Клименко
Лучшие тренеры испанцы сейчас. Позиционная футбол становится не роскошью, а необходимостью. Кто в него играет в Италии?
Ну давай. Баг на баш. 20 лучших тренеров испанцев и 20 лучших итальянцев.

Мне не отвечай. Себе список составь.
0
0
0
Ответ Мельников Михаил
’полно" Можно перечислить?
Пеп, вероятно Хаби, Эмери, Лучо, Артета. У Италии старина Карло и лишь с очень большой натяжкой Симоне
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Ответ AprasidzE
Клопп, Флик, Тухель еще недавно брали ЛЧ подряд. Немцы не хуже. Если не лучше
В моменте - 3 испанских тренера в топ 4 АПЛ, 3 топ лиги выиграли испанские тренеры. В Италии выиграл итальянец, что неудивительно, ну и папа Карло молодец, старая школа рулит
+1
-1
0
Ответ bel01
Посмотрел все матчи Евро до этого момента и игру Аргентина-Канада. Месси и сегодня с отрывом лучший футболист мира. Беллингем - тяжеловесный увалень по сравнению с гением. До Месси парню ещё расти и расти.
Что ты несёшь)) посмотри как Месси играл против Баварии (исчез) и как играл против нее Виннисиус) Месси в последние года 3 в Европе был просто никакой, во всех решающих матчах исчез
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