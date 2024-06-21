Сакки о 0:1 от Испании: «В ДНК испанцев – доминировать над соперником, держать мяч. Спаллетти не виноват: в Италии устаревший футбол, мы должны изменить стиль игры на клубном уровне»
Арриго Сакки прокомментировал поражение Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.
«Давайте сразу проясним один момент: Спаллетти не виноват. Он тренер, работающий с командой менее года, унаследовал сложную ситуацию и пытается привнести в страну стиль игры, который она никогда не имела.
Серия А не помогает ему, большинство команд практикуют устаревший футбол, не соответствующий европейским принципам, игрокам сложно проявить себя из-за засилия иностранцев. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Испании, но мы должны честно признать, что нам повезло: они могли легко забить пять или шесть голов, в то время как мы ни разу не были опасны у их ворот.
Италия казалась сбитой с толку, почти запуганной, и такое поведение является результатом менталитета, который итальянцы всегда носили в себе. Мы не умеем мыслить как коллектив, мы (имею в виду, как народ) идем своим путем, мы индивидуалисты.
Испания, напротив, структурно была идеальна, но им проще: все испанские команды играют таким образом, у них в ДНК заложено желание доминировать над соперником, держать мяч, быстро возвращать его при потере.
Игроки де ла Фуэнте делают на поле именно то, что делают в течение всего сезона, в то время как сборная Италии, если хочет стать коллективом, должна полностью изменить стиль игры, который практикуется на клубном уровне.
Этот матч, если задуматься, показал культурную разницу между Испанией и Италией на футбольном уровне. Нет ничего постыдного в признании нашего несовершенства, главное – работать как сумасшедшие, чтобы сократить этот разрыв.
Испания атаковала нас по всем направлениям, мы не могли удержать мяч, и даже такие техничные игроки из Серии А, как Димарко, не справлялись. Почему же возникли такие трудности? Все просто: Испания заставила нас играть на скорости и в ритме, которые нам не по силам.
На такой скорости и в таком ритме даже простое принятие мяча или двухметровый пас становятся сложными, мы не привыкли к такой интенсивности, и наши слабости стали очевидны. Я слышал, что кто-то говорил, что наши нападающие не получали мяч, это правда, но насколько они двигались, чтобы его получить?» – написал бывший тренер «Милана» для La Gazzetta dello Sport.
Интер Индзаги играет в современнейший футбол. В лиге есть Сарри, Мотта, Гасперини. Совсем недавно там же создавал новый футбол де Дзерби. Да есть Пиоли, есть Аллегри. Сам Спалетти титул выиграл в старой манере.
Но это же потрясающий "бульон" тренерской мысли!!! С этой точки зрения, сериал не уступает даже АПЛ.
Уступает в инфраструктуре и аудитории.
Но не в тренерской мысли. Эти квалификации у итальянцев на высшем уровне. Если взять сейчас по 20 лучших тренеров каждой страны, Италия будет на первом месте по рейтингу специалистов.
Сакки не прав, короче говоря.
Можно перечислить?
Списки из 20 лучших тренеров там и там составь. Для себя .
Мне не отвечай. Себе список составь.