Сакки о 0:1 от Испании: «В ДНК испанцев – доминировать над соперником, держать мяч. Спаллетти не виноват: в Италии устаревший футбол, мы должны изменить стиль игры на клубном уровне»

Арриго Сакки прокомментировал поражение Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.

«Давайте сразу проясним один момент: не виноват. Он тренер, работающий с командой менее года, унаследовал сложную ситуацию и пытается привнести в страну стиль игры, который она никогда не имела.

Серия А не помогает ему, большинство команд практикуют устаревший футбол, не соответствующий европейским принципам, игрокам сложно проявить себя из-за засилия иностранцев. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу , но мы должны честно признать, что нам повезло: они могли легко забить пять или шесть голов, в то время как мы ни разу не были опасны у их ворот.

Италия казалась сбитой с толку, почти запуганной, и такое поведение является результатом менталитета, который итальянцы всегда носили в себе. Мы не умеем мыслить как коллектив, мы (имею в виду, как народ) идем своим путем, мы индивидуалисты.

Испания, напротив, структурно была идеальна, но им проще: все испанские команды играют таким образом, у них в ДНК заложено желание доминировать над соперником, держать мяч, быстро возвращать его при потере.

Игроки делают на поле именно то, что делают в течение всего сезона, в то время как сборная Италии, если хочет стать коллективом, должна полностью изменить стиль игры, который практикуется на клубном уровне.

Этот матч, если задуматься, показал культурную разницу между Испанией и Италией на футбольном уровне. Нет ничего постыдного в признании нашего несовершенства, главное – работать как сумасшедшие, чтобы сократить этот разрыв.

Испания атаковала нас по всем направлениям, мы не могли удержать мяч, и даже такие техничные игроки из Серии А, как Димарко, не справлялись. Почему же возникли такие трудности? Все просто: Испания заставила нас играть на скорости и в ритме, которые нам не по силам.

На такой скорости и в таком ритме даже простое принятие мяча или двухметровый пас становятся сложными, мы не привыкли к такой интенсивности, и наши слабости стали очевидны. Я слышал, что кто-то говорил, что наши нападающие не получали мяч, это правда, но насколько они двигались, чтобы его получить?» – написал бывший тренер « » для La Gazzetta dello Sport.