Спаллетти о 0:1 от Испании: «Когда сразу несколько футболистов выпадают из игры, становится тяжело. Когда только защищаешься – это вдвойне утомительно» 

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Лучано Спаллетти оценил поражение сборной Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.

«Были слишком большие разрывы [между линиями]. Мы постоянно оказывались растянутыми, и никак не удавалось собрать все воедино. Нам все время создавали проблемы. И их было больше, чем можно предположить, узнав итоговый счет – давайте уж не будем ходить вокруг да около.

Мы были слишком безумны, особенно закидывая мяч через оборону соперников. Когда мы перехватывали мяч, сохранить его было трудно, а когда борьбу за него выигрывали они, мы из последних сил пытались его вернуть. Боролись с контрпрессингом, но допустили также и несколько простых ошибок при простых передачах. Их нельзя себе позволять.

Каждому хотелось бы скопировать Испанию в игровом плане. Она уже на протяжении долгого времени показывает наилучший футбол. Мне же предстоит добиваться того, чтобы мои игроки осознали, насколько такие матчи важны. Потому что если садишься глубоко против таких команд, в конечном итоге становится очень сложно.

Нам следовало добиваться владения мячом, как мы это делали в предыдущих матчах. Надо было держать его и пытаться разыгрывать. Это единственный способ вести игру.

Мы были вялыми сегодня. Вот основная причина того, почему все так произошло. Нужно бы разобраться во всем этом, но главная причина наших мучений  – это то, что мы были вялыми. Испания сегодня предстала командой, а мы командой быть не смогли. Она заслужила победу в игре, а нас в ней и не было, за исключением последних 20 минут.

Когда сразу несколько футболистов выпадают из игры, становится тяжело. Когда только пара человек, то, конечно, можно было бы побороться лучше. Как бы то ни было, мы позволили Испании полностью доминировать и завершить все вполне комфортно для себя.

Многие сегодня выглядели не лучшим образом – это касается всей команды. Некоторые игроки на 100% не восстановились физически, и в такой ситуации преимущество становится более очевидным. Когда только защищаешься и к тому же не даешь сопернику повода думать об обороне, это становится вдвойне утомительным», – сказал главный тренер сборной Италии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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37 комментариев
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Про выпадение из игры — верно. Про игру от обороны — не итальянцам с их школой катеначчо на это жаловаться. ;)
Катеначо закончилось когда закончились блестящие защитники.

Уже лет 6 и даже победный Евро играют по принципу «Мы вам может быть забьём 1-2, а вы нам столько, сколько не вытащит Доннарума»
+28
-4
+24
Надеюсь, макароны сделают выводы, соберутся, и вынесут хорватов

Надоели мне эти хорваты если честно. Постоянно им везет. На ЧМ 2018 в плей-офф только по серии пенальти и побеждали. Тошнит от таких "побед"
+28
-5
+23
«Италия привезла на евро футбол будущего» писал 15 июня Андрей Клещенок.
+17
-5
+12
Когда вместо Локателли ты берёшь Фолоруншо, а имея как базу стиль владение мячом, выпускаешь вместо Жоржиньо Кристанте, а не Фаджоли, убирая умеющего открываться Фраттези - это шиза. Спаллетти, кстати, известен шизой.

Ну и когда решил сесть в оборону средним-низким блоком, выпустил бы что ли безумного Гатти, который реально рвёт соперников, забил порядка 5 голов за сезон со стандартов.

Ну и беда с центральными нападающими. Скамакка - это ни о чём, как и Ретеги.
+13
-2
+11
Про выпадение из игры — верно.
Про игру от обороны — не итальянцам с их школой катеначчо на это жаловаться. ;)
+12
-3
+9
Это была одна из самых ужасных встреч Скуадры за всё время, что я смотрю и люблю её 😔
просто ужас..
+5
0
+5
Ответ Groondler
Надеюсь, макароны сделают выводы, соберутся, и вынесут хорватов Надоели мне эти хорваты если честно. Постоянно им везет. На ЧМ 2018 в плей-офф только по серии пенальти и побеждали. Тошнит от таких "побед"
Ну здасте - а Англию в полуфинале как вынесли ?
+4
0
+4
Нечего было противопоставить испанским флангам
+4
-2
+2
Ответ cektor
Испания вчера катала итальяшек , Ямаль бриллиант
Катала так, что из-за автогола только выиграли, а свои моменты все запороли, катальщики))
+4
-2
+2
Ответ Владимир Владимир
Когда вместо Локателли ты берёшь Фолоруншо, а имея как базу стиль владение мячом, выпускаешь вместо Жоржиньо Кристанте, а не Фаджоли, убирая умеющего открываться Фраттези - это шиза. Спаллетти, кстати, известен шизой. Ну и когда решил сесть в оборону средним-низким блоком, выпустил бы что ли безумного Гатти, который реально рвёт соперников, забил порядка 5 голов за сезон со стандартов. Ну и беда с центральными нападающими. Скамакка - это ни о чём, как и Ретеги.
Вчера смотрел игру Италии, а ощущение было как будто смотрю Зенит Спалетти
+2
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+2
Ответ Groondler
ну хоть что-то
И в группе Месси со товарищи под шконку загнали...
+2
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+2
Ответ Rf
Так в том-то и дело, что вместо классического катеначчо Спальник им "испанский" футбол ставит при отсутствии игроков способных это исполнять и не занимающихся такой фигней даже в клубах.. При катеначчо Уильямс бы так не изнасиловал Ди Лоренцо. Ну копия получилась хуже оригинала, а вернее не получилась совсем. Вряд ли у Спальника есть план Б из далекого прошлого. Если его нет, то с Италией всё ясно. Сможет пободаться на равных с аутсайдерами и середняками. Испания, Германия, Франция, Англия им не по зубам.
Англия, ха-ха
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Может хватит уже через гугл переводить?
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Банально у Испании сильнее исполнители почти на каждой позиции. И нормальный тренер, который не запрещает рисковать в атаке. Здесь ничего не поделаешь, просто одна команда сильнее другой
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Ответ Кинг Конг Жив
Зачем Скамакка в сборной Италии?
Он хорош в раздевалке
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Ответ Юля Убивашка
Вчера смотрел игру Италии, а ощущение было как будто смотрю Зенит Спалетти
Не особо помню Зенит Спаллетти, но дон Лучано нашизил вчера будь здоров. А замена Кьезы - это, вообще, цирк.
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Ответ lemming
Именно в еврокубковых матчах мистер ставил агрессивный атакующий футбол, и Зенит с классическими Анюковым и Смольниковым получал уже в первом тайме. Когда, возможно, стоило играть от обороны. Вот и сейчас с Италией Спал решил строить атакующую команду с игроками, которые под это не заточены.
Да, так от него ожидали схему с тремя центральными, но он решил выбрать более атакующую, но игры в атаке тупо не было вообще, а защищаться так сложнее
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Ответ Groondler
Надеюсь, макароны сделают выводы, соберутся, и вынесут хорватов Надоели мне эти хорваты если честно. Постоянно им везет. На ЧМ 2018 в плей-офф только по серии пенальти и побеждали. Тошнит от таких "побед"
Я не люблю хорватов, даже больше, но они сильные.
Желаю Италии все же выйти, а то все болели и верили в них, а тут после вчерашнего матча одно нытье началось.
Даже жалко итальянцев.
+3
-2
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Точное определение—— вялые…,похожая мысль и у меня промелькнула при просмотре…
+1
0
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Я бы спросил "А зачем вообще только защищаться?", но ещё помню ваш выездной еврокубковый Зенит.
+2
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+1
Ответ Дмитрий Рабко
Ну здасте - а Англию в полуфинале как вынесли ?
ну хоть что-то
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Ответ Кинг Конг Жив
Зачем Скамакка в сборной Италии?
А кого брать? Ни Кейна ни даже Мораты в вариантах нет
0
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Ответ Владимир Владимир
Когда вместо Локателли ты берёшь Фолоруншо, а имея как базу стиль владение мячом, выпускаешь вместо Жоржиньо Кристанте, а не Фаджоли, убирая умеющего открываться Фраттези - это шиза. Спаллетти, кстати, известен шизой. Ну и когда решил сесть в оборону средним-низким блоком, выпустил бы что ли безумного Гатти, который реально рвёт соперников, забил порядка 5 голов за сезон со стандартов. Ну и беда с центральными нападающими. Скамакка - это ни о чём, как и Ретеги.
Абсолютно согласен. По всем пунктам. Хотя Скамакка может и не так плох.
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Ответ Groondler
Надеюсь, макароны сделают выводы, соберутся, и вынесут хорватов Надоели мне эти хорваты если честно. Постоянно им везет. На ЧМ 2018 в плей-офф только по серии пенальти и побеждали. Тошнит от таких "побед"
Разгром Аргентины 3:0, это тоже повезло, да?
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Интересно почему Фаджоли не играет, а если не играет, то на кой черт его взяли в сборную тогда. Он свежее всех же в команде, хорошо смотрелся бы, бегал бы хоть много, как раз то, что вчера было нужно.
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Ответ Owen_the_Simple
Я бы спросил "А зачем вообще только защищаться?", но ещё помню ваш выездной еврокубковый Зенит.
Именно в еврокубковых матчах мистер ставил агрессивный атакующий футбол, и Зенит с классическими Анюковым и Смольниковым получал уже в первом тайме. Когда, возможно, стоило играть от обороны. Вот и сейчас с Италией Спал решил строить атакующую команду с игроками, которые под это не заточены.
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Ответ Owen_the_Simple
Я бы спросил "А зачем вообще только защищаться?", но ещё помню ваш выездной еврокубковый Зенит.
По сравнению с гением он хоть добивался там побед.
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У Лучано флешбеки времен выездных игр Зенита в Лиге чемпионов
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Молодец, Спал! Никогда не юлил. А испанцы действительно очень сильны. Скорее всего именно они и станут чемпионами на этом Евро.
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Очень слабая игра итальянцев, будь реализация испанцев хоть немного получше, забили бы 3-4 гола
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