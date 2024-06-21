Спаллетти о 0:1 от Испании: «Когда сразу несколько футболистов выпадают из игры, становится тяжело. Когда только защищаешься – это вдвойне утомительно» 

Лучано Спаллетти оценил поражение сборной Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.

«Были слишком большие разрывы [между линиями]. Мы постоянно оказывались растянутыми, и никак не удавалось собрать все воедино. Нам все время создавали проблемы. И их было больше, чем можно предположить, узнав итоговый счет – давайте уж не будем ходить вокруг да около.

Мы были слишком безумны, особенно закидывая мяч через оборону соперников. Когда мы перехватывали мяч, сохранить его было трудно, а когда борьбу за него выигрывали они, мы из последних сил пытались его вернуть. Боролись с контрпрессингом, но допустили также и несколько простых ошибок при простых передачах. Их нельзя себе позволять.

Каждому хотелось бы скопировать Испанию в игровом плане. Она уже на протяжении долгого времени показывает наилучший футбол. Мне же предстоит добиваться того, чтобы мои игроки осознали, насколько такие матчи важны. Потому что если садишься глубоко против таких команд, в конечном итоге становится очень сложно.

Нам следовало добиваться владения мячом, как мы это делали в предыдущих матчах. Надо было держать его и пытаться разыгрывать. Это единственный способ вести игру.

Мы были вялыми сегодня. Вот основная причина того, почему все так произошло. Нужно бы разобраться во всем этом, но главная причина наших мучений – это то, что мы были вялыми. Испания сегодня предстала командой, а мы командой быть не смогли. Она заслужила победу в игре, а нас в ней и не было, за исключением последних 20 минут.

Когда сразу несколько футболистов выпадают из игры, становится тяжело. Когда только пара человек, то, конечно, можно было бы побороться лучше. Как бы то ни было, мы позволили полностью доминировать и завершить все вполне комфортно для себя.

Многие сегодня выглядели не лучшим образом – это касается всей команды. Некоторые игроки на 100% не восстановились физически, и в такой ситуации преимущество становится более очевидным. Когда только защищаешься и к тому же не даешь сопернику повода думать об обороне, это становится вдвойне утомительным», – сказал главный тренер сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?