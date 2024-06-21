Нико Уильямс об 1:0 с Италией: «Испания доминировала по всем направлениям и заслуженно победила»
Нико Уильямс оценил победу сборной Испании над Италией (1:0) на Евро-2024.
«Мы знали, что матч будет очень трудным и что нам нужно было сделать. Доминировали по всем направлениям. У Италии отличная команда, но мы играли очень хорошо и заслуженно победили.
Мои товарищи по команде поаплодировали мне в раздевалке, и я хотел бы поблагодарить их за то, что своим мастерством мне помогли. Рад помогать им в раздевалке. Я сразу же получил текстовое сообщение от брата, и, надеюсь, моя семья наслаждается этим так же, как и я.
Я очень сконцентрирован на Евро и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь главному тренеру. Всегда мечтал попасть на такой уровень, сыграть на чемпионате Европы и стать лучшим игроком матча, так что я рад», – сказал вингер сборной Испании.
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А доминация во владении мячом и всем остальном большой роли не играет. Главное уметь вскрывать оборонительные редуты соперника. С этим у этой Испании все в порядке.
Нико Уильямс на своём фланге прям доминировал. Как, впрочем и Родри с Ямалем на своих позициях.