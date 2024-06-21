Нико Уильямс об 1:0 с Италией: «Испания доминировала по всем направлениям и заслуженно победила» 

Нико Уильямс оценил победу сборной Испании над Италией (1:0) на Евро-2024.

«Мы знали, что матч будет очень трудным и что нам нужно было сделать. Доминировали по всем направлениям. У Италии отличная команда, но мы играли очень хорошо и заслуженно победили.

Мои товарищи по команде поаплодировали мне в раздевалке, и я хотел бы поблагодарить их за то, что своим мастерством мне помогли. Рад помогать им в раздевалке. Я сразу же получил текстовое сообщение от брата, и, надеюсь, моя семья наслаждается этим так же, как и я.

Я очень сконцентрирован на Евро и делаю все, что в моих силах, чтобы помочь главному тренеру. Всегда мечтал попасть на такой уровень, сыграть на чемпионате Европы и стать лучшим игроком матча, так что я рад», – сказал вингер сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?