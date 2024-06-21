Защитник Италии Камбьязо о 0:1 от Испании: «Против нас играли в более высоком темпе, и это было решающим. Соперник действовал разумнее и победил» 

Андреа Камбьязо оценил поражение сборной Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.

«Сложная игра. У них великолепная команда, доказавшая, что сильнее нашей. Обидно. Теперь нужно восстанавливать силы и думать о Хорватии. Нам нужно сохранять хладнокровие – все может поменяться внезапно.

Нам казалось, что против нас играют в более высоком темпе. И это было решающим. Соперник действовал разумнее и победил. Но, как я уже сказал, все может поменяться – надо восстановить силы и хорошо провести матч против Хорватии», – сказал защитник сборной .

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