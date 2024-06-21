Защитник Италии Камбьязо о 0:1 от Испании: «Против нас играли в более высоком темпе, и это было решающим. Соперник действовал разумнее и победил» 

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Андреа Камбьязо Футбол

Андреа Камбьязо оценил поражение сборной Италии от Испании (0:1) на Евро-2024.

«Сложная игра. У них великолепная команда, доказавшая, что сильнее нашей. Обидно. Теперь нужно восстанавливать силы и думать о Хорватии. Нам нужно сохранять хладнокровие – все может поменяться внезапно.

Нам казалось, что против нас играют в более высоком темпе. И это было решающим. Соперник действовал разумнее и победил. Но, как я уже сказал, все может поменяться – надо восстановить силы и хорошо провести матч против Хорватии», – сказал защитник сборной Италии.

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3 комментария
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Пока Испания производит самое яркое впечатление. Особенно нравится прессинг испанцев и умение играть вертикально, что определено им не хватало при Энрике.
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Категорически не понимаю, когда взрослый человек говорит "обидно". Обидно, что лучше играли??)))
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Единственно, что радует - у Сафонова(в отличие от Доннарумы) пока 0 пропущеных на этом Евро.
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