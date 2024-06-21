Месси после 2:0 с Канадой: «Первый шаг 🇦🇷»

Лионель Месси прокомментировал победу над Канадой.

выиграла в первом матче на Кубке Америки со счетом 2:0.

Нападающий аргентинцев опубликовал сторис с фото команды и подписью: «Первый шаг 🇦🇷».

Фото: instagram.com/leomessi

Следующий матч команда Лионеля Скалони проведет против Чили 26 июня.

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