Месси после 2:0 с Канадой: «Первый шаг 🇦🇷»
Лионель Месси прокомментировал победу над Канадой.
Аргентина выиграла в первом матче на Кубке Америки со счетом 2:0.
Нападающий аргентинцев Лионель Месси опубликовал сторис с фото команды и подписью: «Первый шаг 🇦🇷».
Фото: instagram.com/leomessi
Следующий матч команда Лионеля Скалони проведет против Чили 26 июня.
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8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
Он достиг абсолютного величия.
Пусть зм разыгрывают бездари, у которых за сезон 15 голов на позиции атакующего вингера.