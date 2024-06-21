Месси после 2:0 с Канадой: «Первый шаг 🇦🇷»

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Лионель Месси прокомментировал победу над Канадой.

Аргентина выиграла в первом матче на Кубке Америки со счетом 2:0.

Нападающий аргентинцев Лионель Месси опубликовал сторис с фото команды и подписью: «Первый шаг 🇦🇷».

Фото: instagram.com/leomessi

Следующий матч команда Лионеля Скалони проведет против Чили 26 июня.

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15 комментариев
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Ответ Пирс Морган
Вперед, чемпионы
От кого кого, но от тебя, Пирс, я такой коммент не ждал
+23
0
+23
Справа самый дорогой охранник в мире
+15
0
+15
Ответ Ya glor
От кого кого, но от тебя, Пирс, я такой коммент не ждал
Пирс давно в воздухе переобулся.
+12
0
+12
Вперед, чемпионы
+18
-7
+11
По сути он оба гола организовал.
+8
-3
+5
Месси🤴
💪💪💪💪💪
8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
+9
-4
+5
величайший!!!
+3
-1
+2
Форма клёвая у аргов - полоски на трусах красиво выглядят.
+3
-1
+2
Великий игрок
+4
-3
+1
Крутая фотка
+1
0
+1
Ответ sd4fmwrvz8
Пирс малорик😀👍поумнел что ли под старость
деньги просто от Кристины перестали падать)
+1
0
+1
Ответ Evgen_Hazard
Первый шаг к ЗМ в этом году 💪
Ему это уже не надо.
Он достиг абсолютного величия.
Пусть зм разыгрывают бездари, у которых за сезон 15 голов на позиции атакующего вингера.
+1
0
+1
Первый шаг к ЗМ в этом году 💪
+2
-2
0
Ответ Пирс Морган
Вперед, чемпионы
Пирс малорик😀👍поумнел что ли под старость
+1
-1
0
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