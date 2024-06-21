Месси сделал 17-й ассист в Кубке Америки – больше всех с 2011-го. Ди Мария и Санчес – вторые на этом отрезке (по 5 пасов)

Теги Алексис Санчес Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария Футбол

Лионель Месси отдал 17-ю голевую передачу в Кубке Америки.

Это лучший показатель с 2011 года, когда форвард сборной Аргентины сделал первый ассист на турнире.

Второе место на этом 13-летнем отрезке делят аргентинец Анхель Ди Мария и чилиец Алексис Санчес, на счету которых по 5 результативных пасов.

Подробнее статистика Мессиздесь.

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24 комментария
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1. Месси

И все остальные:)

P.S. Месси – первый в истории игрок с ассистами на 5 чемпионатах мира и 7 Копа Америка
+57
-9
+48
1. Месси

Пропасть

2.3.4 итд

Ничего нового
+34
-7
+27
Месси Копа/ЧМ

26 голов 26 ассистов🤴🥇🇦🇷

Кринжтиану Евро/ЧМ

22 гола 8 ассистов🍓🐬🇵🇹
+30
-6
+24
Ответ Отец Абду
1. Месси И все остальные:) P.S. Месси – первый в истории игрок с ассистами на 5 чемпионатах мира и 7 Копа Америка
Самый великий Аргентинский футболист, без обид Диего!🙏 И самый великий в мире!!! 10🇦🇷
+32
-10
+22
Первый ассист на КА Месси сделал в 2007 году и у него 18 ассистов.
+14
-2
+12
Лео Месси является самым универсальным и уникальным футболистом современности! 🐐🇦🇷
+11
-5
+6
Ответ rigobersong
Месси Копа/ЧМ 26 голов 26 ассистов🤴🥇🇦🇷 Кринжтиану Евро/ЧМ 22 гола 8 ассистов🍓🐬🇵🇹
Если бы в чемпионате мира и Европы участвовали Лихтенштейн и Люксембург, то у рональду было бы по г/п 70 или 80
+7
-1
+6
Ни в офсайдах конечно 90 минут пастись :) но тоже ничего
+8
-2
+6
ассист на Креспо на КА 2007 в матче с США куда делся?

"с 2011 года, когда форвард сборной Аргентины сделал первый ассист на турнире"

у него 18 ассистов

но, конечно когда на 2 и 3 местах идут игроки с 5 ассистами, то что 17 что 18 - космос
+5
0
+5
Ответ rigobersong
Месси Копа/ЧМ 26 голов 26 ассистов🤴🥇🇦🇷 Кринжтиану Евро/ЧМ 22 гола 8 ассистов🍓🐬🇵🇹
В мясо уделал нарцисса.
+6
-1
+5
ээх а нам же говорили что Ди Мария это главная надежда Аргентины, а оно вон оно чё
+4
-1
+3
Ответ Rule1
Ни в офсайдах конечно 90 минут пастись :) но тоже ничего
Я специально следил за Криштиану накануне, игрок действительно околочивается возле ворот ждя удобный момент , пару раз видел как он с мячом потенцавал на публику и..пас назад! Несоздает моменты, обострять игру,передачу вперед на голевую во все отсутвует и намека нет. Единственное его спасает гол вблизи ворот, реализация сумасшедшая вот это его глав.козырь тут неспоришь.
+2
0
+2
Величайший!
жаль, что скоро придётся заканчивать..
+3
-1
+2
Мусорная стата
+1
0
+1
Ответ Alex.K71
Самый великий Аргентинский футболист, без обид Диего!🙏 И самый великий в мире!!! 10🇦🇷
Да ладно. Диего отдыхает по всем параметрам.
+5
-4
+1
Ответ w5jr8bcc8x
Никто не спорит с тем, что Лео великий, но не нужно принижать заслуги Роналду, и тем более укрывать такой немаловажный факт, что с 2007 года по сей день было сыграно 7 турниров Копы, а Евро - 5. Роналду технически сыграл на 2 турнира меньше
Голевые действия в финалах

Месси

35 + 15

Кринжтиану

20+2

Мы тут никого не принижаем, а просто фактим:))
+1
0
+1
Ответ Rule1
Ни в офсайдах конечно 90 минут пастись :) но тоже ничего
Он не такой накаченный и красивый. И по баблу и подписчикам проиграл
+2
-1
+1
Даёшь Месси очередной Золотой мяч!!!!
0
0
0
Кто-то говорил что ди мария тащит месси))
0
0
0
Месси как всегда, вне досягаемости
+1
-1
0
ЗМ в студию! 🤭🤭🤪🤪
+3
-3
0
Ответ rigobersong
Месси Копа/ЧМ 26 голов 26 ассистов🤴🥇🇦🇷 Кринжтиану Евро/ЧМ 22 гола 8 ассистов🍓🐬🇵🇹
Никто не спорит с тем, что Лео великий, но не нужно принижать заслуги Роналду, и тем более укрывать такой немаловажный факт, что с 2007 года по сей день было сыграно 7 турниров Копы, а Евро - 5. Роналду технически сыграл на 2 турнира меньше
0
0
0
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