Месси сделал 17-й ассист в Кубке Америки – больше всех с 2011-го. Ди Мария и Санчес – вторые на этом отрезке (по 5 пасов)
Лионель Месси отдал 17-ю голевую передачу в Кубке Америки.
Это лучший показатель с 2011 года, когда форвард сборной Аргентины сделал первый ассист на турнире.
Второе место на этом 13-летнем отрезке делят аргентинец Анхель Ди Мария и чилиец Алексис Санчес, на счету которых по 5 результативных пасов.
Подробнее статистика Месси – здесь.
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И все остальные:)
P.S. Месси – первый в истории игрок с ассистами на 5 чемпионатах мира и 7 Копа Америка
Пропасть
2.3.4 итд
Ничего нового
26 голов 26 ассистов🤴🥇🇦🇷
Кринжтиану Евро/ЧМ
22 гола 8 ассистов🍓🐬🇵🇹
"с 2011 года, когда форвард сборной Аргентины сделал первый ассист на турнире"
у него 18 ассистов
но, конечно когда на 2 и 3 местах идут игроки с 5 ассистами, то что 17 что 18 - космос
жаль, что скоро придётся заканчивать..
Месси
35 + 15
Кринжтиану
20+2
Мы тут никого не принижаем, а просто фактим:))