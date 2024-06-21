Месси сделал 17-й ассист в Кубке Америки – больше всех с 2011-го. Ди Мария и Санчес – вторые на этом отрезке (по 5 пасов)

Лионель Месси отдал 17-ю голевую передачу в Кубке Америки.

Это лучший показатель с 2011 года, когда форвард сборной сделал первый ассист на турнире.

Второе место на этом 13-летнем отрезке делят аргентинец и чилиец , на счету которых по 5 результативных пасов.

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