Месси о 2:0 с Канадой: «Было сложно. В первом тайме не хватало свободного пространства» 

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Сборная Канады по футболу Футбол

Лионель Месси оценил победу над Канадой (2:0) в 1-м туре Кубка Америки.

«Мы знали, что матч будет тяжелым, с обилием борьбы. В первом тайме нам не хватало свободного пространства. 

К счастью, мы сумели забить сразу после перерыва, но даже после этого нам было сложно», — сказал форвард сборной Аргентины, сделавший голевую передачу в этой игре.

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54 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Первый признак настоящего гения в том, что все тупицы сразу объединяются против него. ©
+40
-4
+36
главный фанат Лео Месси - алонса на месте
+43
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+35
для него 1 ассист за матч считай что матч провален ))
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+25
Алонсо у вас полёт фантазий,чувствуется напряжения в текстах - да не горит 🔥 у меня не горит 🔥
+31
-8
+23
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Минус свой ты заработал.
+27
-5
+22
Лёгких игр не будет.. Все будут играть жёстко.. Это вам не мягкотелый ЧЕ.. ☝️
+28
-16
+12
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
А рюналду забил Чехии? Или же сделал какой-то голевое действие?
+15
-4
+11
Ответ neuner
Комментарий скрыт
Любой бездарь позавидовал бы 0+0 в плей офф главного турнира в истории спорта ФИФА ЧМ за 27 лет.
Только любому бездарю не платят миллионы за его бездарность, а одному все таки повезло.
Бывают и такие казусы.
+16
-6
+10
Подсосы 🥴 уже здесь :) молодцы ребята вы самые преданные фанаты Лучшего в истории 🇦🇷 LM10
+16
-7
+9
Ответ Капибарбер
Великий чемпион Л. Месси выдал базу
Он никогда не будет врать и изворачиваться. Не умеет.
+12
-3
+9
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Когда Роналду последний гол забил за сборную в официальных матчах?
+10
-3
+7
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Малышка хватит 😂🤣😅🤣😂😅
+9
-2
+7
Ответ Александр Северный
по факту провалил игру, после финального свистка по его лицу было это видно. в голове у него прокручивались нереализованные моменты. мог стать лучшим игроком матча, а стал лишь бледной тенью прошлых лет. Альвареса поздравляю с заслуженной наградой.
ага два гола сделал,но провалил игру:)
+7
-1
+6
Месси о 2:0 с Канадой: «Было сложно. Ведь мы никогда раньше не держали в руках клюшек и не стояли на коньках»
+9
-3
+6
Ответ Кирилл
Интересно, будет 7-я запись на ветке «Комментарий удален пользователем» ?)
Без этого никак, фанатки рональду боятся минусов, вот и удаляют заминусованные комменты
+6
-2
+4
Великий чемпион Л. Месси выдал базу
+14
-11
+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Малышка не переживай, всё нормально
+5
-2
+3
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Вот это трещина в голове 😅
+4
-1
+3
Ответ Vlad
А рюналду забил Чехии? Или же сделал какой-то голевое действие?
В штрафной зелёная травка,по этому 🥴 там не до действий :) он пасётся там
+4
-2
+2
Ответ Александр Северный
перестань хрень нести,нормально там всё было. просто нужно было свои моменты реализовывать.это касается не только Месси. единственный соперник из группы на котором можно было хоть немного стату набить. с Чили и Перу такого не будет.
Статонабиватель играет в другой команде — 🐪🇵🇹
Месси — это про искусство, про магию, про величие... Он уже выдолбил золотыми буквами свое имя на троне Величайшего Всех Времен (🐐)
Авейра же — просто Авейра)) Созданный пиаром "капитан" ни разу за свою карьеру не сделал и близко ничего по настоящему капитанского. Все действия — на публику, для фанатиков — "посмотрите какой я я я лучший великий красивый" и далее по списку... Хе-хе, Авейра может хоть 150 хоть 200 голов за сборную забить, хоть поехать на ЧМ30 и играть до 50 лет. Он войдет в историю как самый закомплексованный игрок за всю историю который даже в 40 лет пытается что-то кому доказать, но публику не обманешь — "Меееессси Меееесссии Меееессси" 😂😂😂
+2
0
+2
Ответ Андоррский почтальон
Первый признак настоящего гения в том, что все тупицы сразу объединяются против него. ©
Классно сказано, и в тему 👍
+2
0
+2
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Лучший пенальтист в истории футбола забыла дописать
+3
-2
+1
Ответ neuner
Комментарий скрыт
у всех бывают неудачные матчи, только ты сначала посмотри статистику реализации Трёхногого и аргентинца )) там сильно плакать придётся а не завидовать ))
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0
+1
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Да-да, красиво плакал на конференции, когда Лапорта его на мороз вышвырнул
Да Гению плевать на твое гипотетическое существование. На весь ваш тёмный легион троллехейтерни.
+1
0
+1
Ответ Caterina
Классно сказано, и в тему 👍
Ты тоже классная. Я в женщинах типа разбираюсь).
+1
0
+1
Ответ Mr. Voronoi
Для него 1 ассист в год - золотой мяч в кармане
по такой логике и математике не один ЗМ должен быть, у него если за один матч только 5 ассистов было, а ты посчитай сколько за весь календарный год :-D
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Интересно, будет 7-я запись на ветке «Комментарий удален пользователем» ?)
+4
-3
+1
Ответ Александр Северный
перестань хрень нести,нормально там всё было. просто нужно было свои моменты реализовывать.это касается не только Месси. единственный соперник из группы на котором можно было хоть немного стату набить. с Чили и Перу такого не будет.
А чего Франция "стату"с ними в товарняке не набила?.. На счёт статы - это к другому персонажу.. Не учи меня жить.. Твоё место - Магадан.. Ветер северный.. Феню свою оставь родственникам.. Здесь это не прокатит.. 👎🪠🚽
+10
-9
+1
Ответ neuner
а у Месси до последнего купленного ЧМ сколько было?)) те же 0+0, если не считать пенальти на последнем позорном турнире))
Купленого😆
Когда кому то, что то покупают, то не ставят две пенки в финале и не возвращают соперника в игру.
В 1/4 не протаскивают через левый штрафной проигрывающую команду в допы.
Я понимаю что для фанатов роналду 18.12.2022 это вечная боль, но ваша мантра по куплено годная только в психдиспансере.
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Ответ neuner
если бы ты сам не знал, что все это было куплено (конечно знаешь), тебя бы так не подрывало от таких коментов)) этот ЧМ самый позорный в истории и всегда его будут помнить таким) и поверь рано или поздно факты начнут всплывать наружу) как с Негрейрой)
Куплено конечно)
Раз так просто можно купить величайший турнир в истории спорта и что бы в тряпочку молчали все 200 федерация, то твой бездарный кумир уже прикупил бы.
А так остался проигравшим и никогда уже не будет даже близко по величию с Месси и Пеле.
Его ниша это Платини.
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