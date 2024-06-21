Месси о 2:0 с Канадой: «Было сложно. В первом тайме не хватало свободного пространства»
Лионель Месси оценил победу над Канадой (2:0) в 1-м туре Кубка Америки.
«Мы знали, что матч будет тяжелым, с обилием борьбы. В первом тайме нам не хватало свободного пространства.
К счастью, мы сумели забить сразу после перерыва, но даже после этого нам было сложно», — сказал форвард сборной Аргентины, сделавший голевую передачу в этой игре.
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Только любому бездарю не платят миллионы за его бездарность, а одному все таки повезло.
Бывают и такие казусы.
Месси — это про искусство, про магию, про величие... Он уже выдолбил золотыми буквами свое имя на троне Величайшего Всех Времен (🐐)
Авейра же — просто Авейра)) Созданный пиаром "капитан" ни разу за свою карьеру не сделал и близко ничего по настоящему капитанского. Все действия — на публику, для фанатиков — "посмотрите какой я я я лучший великий красивый" и далее по списку... Хе-хе, Авейра может хоть 150 хоть 200 голов за сборную забить, хоть поехать на ЧМ30 и играть до 50 лет. Он войдет в историю как самый закомплексованный игрок за всю историю который даже в 40 лет пытается что-то кому доказать, но публику не обманешь — "Меееессси Меееесссии Меееессси" 😂😂😂
Когда кому то, что то покупают, то не ставят две пенки в финале и не возвращают соперника в игру.
В 1/4 не протаскивают через левый штрафной проигрывающую команду в допы.
Я понимаю что для фанатов роналду 18.12.2022 это вечная боль, но ваша мантра по куплено годная только в психдиспансере.
Раз так просто можно купить величайший турнир в истории спорта и что бы в тряпочку молчали все 200 федерация, то твой бездарный кумир уже прикупил бы.
А так остался проигравшим и никогда уже не будет даже близко по величию с Месси и Пеле.
Его ниша это Платини.