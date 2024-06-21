Месси о 2:0 с Канадой: «Было сложно. В первом тайме не хватало свободного пространства» 

Лионель Месси оценил победу над Канадой (2:0) в 1-м туре Кубка Америки.

«Мы знали, что матч будет тяжелым, с обилием борьбы. В первом тайме нам не хватало свободного пространства.

К счастью, мы сумели забить сразу после перерыва, но даже после этого нам было сложно», — сказал форвард сборной , сделавший голевую передачу в этой игре.

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