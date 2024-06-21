Скалони раскритиковал поле в Атланте после матча Аргентины на Кубке Америки: «Было похоже на Саудовскую Аравию. Траву поменяли 2 дня назад, так быть не должно»

Теги МЛС Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Сборная Канады по футболу Атланта Юнайтед Мерседес-Бенц Стэдиум Футбол

Лионель Скалони раскритиковал качество газона в матче Аргентины и Канады.

В игре первого тура Кубка Америки, проходящего в США, Аргентина одержала победу со счетом 2:0.

Встреча состоялась на «Мерседес-Бенц Стэдиум», где играют «Атланта Фэлконс» из НФЛ и «Атланта Юнайтед» из МЛС.

Для матчей этих команд используется поле с искусственным покрытием. Однако на время Кубка Америки поверх искусственного газона была уложена натуральная трава. Это сделали пять дней назад, после завершения очередного тура МЛС.

«Уже семь месяцев назад было известно, что здесь будут матчи, а они поменяли траву два дня назад.

Матч проходил не на приличном поле. Это было похоже на Саудовскую Аравию, но с той разницей, что там мы играли на подходящем газоне.

Так быть не должно», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

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11 комментариев
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Лёньчику решил угодить, плюнув в сторону Аравии? 😁
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+7
Ответ Антон Киселёв
Да че этот Чемпион мира типа понимает типа? Юзеры спортса уже пояснили за стадик, это "киберпанк из будущего"🤣 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/fotoblog/3249375.html#comments
По фоткам газон реально не очень. Там высока травы сантиметровая как будто
+7
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+7
Тут oleg aka горячкина рассказывала, что Копа второй по аудитории турнир, с лучшими стадионами и футболистами, а тут тренер его второй родины говорит, что поле хуже чем в Аравии. А то, что там изначально искусственный газон это вообще позорище
+10
-6
+4
Ахаха красиво
+6
-3
+3
Ответ Капибарбер
Зато саранчи не было на трибунах
Поэтому ты прилетел в комменты
+1
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Комментарий удален модератором
Да, и мне тоже поле казалось странным не зря.
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Ответ Serge Vendino
По фоткам газон реально не очень. Там высока травы сантиметровая как будто
Будто палас или ковролин какой-то
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