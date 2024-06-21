Скалони раскритиковал поле в Атланте после матча Аргентины на Кубке Америки: «Было похоже на Саудовскую Аравию. Траву поменяли 2 дня назад, так быть не должно»

Лионель Скалони раскритиковал качество газона в матче Аргентины и Канады.

В игре первого тура Кубка Америки, проходящего в США, Аргентина одержала победу со счетом 2:0.

Встреча состоялась на «Мерседес-Бенц Стэдиум», где играют «Атланта Фэлконс» из НФЛ и «Атланта Юнайтед» из МЛС.

Для матчей этих команд используется поле с искусственным покрытием. Однако на время Кубка Америки поверх искусственного газона была уложена натуральная трава. Это сделали пять дней назад, после завершения очередного тура МЛС.

«Уже семь месяцев назад было известно, что здесь будут матчи, а они поменяли траву два дня назад.

Матч проходил не на приличном поле. Это было похоже на Саудовскую Аравию, но с той разницей, что там мы играли на подходящем газоне.

Так быть не должно», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

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