Эндрик, обещавший новость, которая «потрясет мир спорта», анонсировал матчи сборной Бразилии на Disney+

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига телевидение Кубок Америки ESPN ахахаха Эндрик Футбол

Эндрик рассказал о новости, которая «потрясет мир спорта».

17-летний форвард, который перейдет в «Реал», анонсировал, что канал ESPN Brasil, транслирующий Кубок Америки, теперь доступен на платформе Disney+.

Объявление было сделано в форме шуточной пресс-конференции, на которой Эндрик отвечал на вопросы репортеров.

Ранее нападающий «Реала» и сборной Бразилии написал в соцсетях: «Я не знаю, готовы ли вы к этому. 20 июня я на ESPN расскажу новости, которые потрясут мир спорта».

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30 комментариев
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из-за таких пафосных клоунов как Вини и Эндрик начинаешь ненавидеть сборную Бразилии
+70
-14
+56
Я очень потрясен
+49
-1
+48
Ответ Sterling31
из-за таких пафосных клоунов как Вини и Эндрик начинаешь ненавидеть сборную Бразилии
пацану 17 лет, а он уже звезду поймал.
+40
-7
+33
Ответ King Ragnar
Я очень потрясен
Так вот ты какой, мир спорта
+14
0
+14
Не, ну все человечество в шоке.

Особенно мамы и их дети.
+11
0
+11
Там Солнце живо еще?Кто в курсе ,поделитесь
+4
0
+4
Ответ Sterling31
из-за таких пафосных клоунов как Вини и Эндрик начинаешь ненавидеть сборную Бразилии
Ненавидеть? В спорте? Нервишки лечить пора
+5
-3
+2
Ответ neuner
фан Ливерпуля ненавидит Вини)) это обьяснимо чувак, я бы тоже ненавидел на твоем месте))
Я вот за ЦСКА болею и они Реалу 4 накидали, но при этом мне тоже Винисиус с точки зрения человеческих качеств не нравится.
+7
-5
+2
Ответ Montenegro Serbian
Молодой. Всё возводит в абсолют. Чувствую что без относительно адекватного близкого окружения, чела будут разводить все кому не лень. Там даже по его жещине видно: хищница и охотница за кошельками.
Ситх что ли?
+3
-1
+2
ладно (с) Жак Фреско
+2
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+2
Ответ Slavnov
Дисней, ну тогда в сборной бразилии, должен быть, транс, гей, черный футболист, это минималка на вход
В одном лице. Уже давно
+1
0
+1
Ответ Sterling31
из-за таких пафосных клоунов как Вини и Эндрик начинаешь ненавидеть сборную Бразилии
капец какая у тебя неустойчивая психика, если такие рядовые события рождают в тебе ненависть
+4
-3
+1
Молодой. Всё возводит в абсолют.

Чувствую что без относительно адекватного близкого окружения, чела будут разводить все кому не лень. Там даже по его жещине видно: хищница и охотница за кошельками.
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Эндрик - хуэндрик
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Невероятно
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Все были поражены
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думаю, все понимаю, что нечто подобное будет

но прогрев хоть и топорный, но вполне себе рабочий)
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Я потрясён. Даже теперь не знаю за что хвататься, и что всему спортивному мировому сообществу теперь делать!?
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Реал его клуб, пафосных балаболов, симулянтов, костоломов, провакаторов...
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Кому нужна эта Бразилия? Жалкое подобие селесао нулевых. С 2006-го одни обсеры. Ни тренера, ни игроков.
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Боже, ну и клоун
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Дети-то в чем виноваты
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Я в ах…е! Невероятно! Пойду деду расскажу
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Дисней, ну тогда в сборной бразилии, должен быть, транс, гей, черный футболист, это минималка на вход
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всем поифг
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Невероятно
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Пам пааапам пиу
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