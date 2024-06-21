Эндрик, обещавший новость, которая «потрясет мир спорта», анонсировал матчи сборной Бразилии на Disney+
Эндрик рассказал о новости, которая «потрясет мир спорта».
17-летний форвард, который перейдет в «Реал», анонсировал, что канал ESPN Brasil, транслирующий Кубок Америки, теперь доступен на платформе Disney+.
Объявление было сделано в форме шуточной пресс-конференции, на которой Эндрик отвечал на вопросы репортеров.
Ранее нападающий «Реала» и сборной Бразилии написал в соцсетях: «Я не знаю, готовы ли вы к этому. 20 июня я на ESPN расскажу новости, которые потрясут мир спорта».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Особенно мамы и их дети.
Чувствую что без относительно адекватного близкого окружения, чела будут разводить все кому не лень. Там даже по его жещине видно: хищница и охотница за кошельками.
но прогрев хоть и топорный, но вполне себе рабочий)