Эндрик: «20 июня я расскажу новости, которые потрясут мир спорта»
Эндрик пообещал «потрясти мир спорта».
«Я не знаю, готовы ли вы к этому. 20 июня я на ESPN расскажу новости, которые потрясут мир спорта», – написал нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в «Реал».
Бразилец присоединится к мадридскому клубу в июле этого года.
Он разрывает контракт с Реалом и переходит в Химки !!
Что Эндрик женщина, запертый в теле мужчины и хочет выступать на играх Брикс ?
Понял? :))
Ничем хорошим эта история не закончится.
Надо концентрироваться на футболе, а не на инфоповодах