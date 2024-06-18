Эндрик: «20 июня я расскажу новости, которые потрясут мир спорта»

Эндрик пообещал «потрясти мир спорта».

«Я не знаю, готовы ли вы к этому. 20 июня я на ESPN расскажу новости, которые потрясут мир спорта», – написал нападающий « » и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в « ».

Бразилец присоединится к мадридскому клубу в июле этого года.