Эндрик: «20 июня я расскажу новости, которые потрясут мир спорта»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Эндрик Футбол

Эндрик пообещал «потрясти мир спорта».

«Я не знаю, готовы ли вы к этому. 20 июня я на ESPN расскажу новости, которые потрясут мир спорта», – написал нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик, который перейдет в «Реал».

Бразилец присоединится к мадридскому клубу в июле этого года. 

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140 комментариев
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Мостовой возглавит сборную Бельгии?
+386
-3
+383
Он тоже выступит на подтанцовке у Люси Чеботиной?
+199
-12
+187
Ответ Roman Araslanov
Мостовой возглавит сборную Бельгии?
Мостовой возглавит сборную Бразилии
+165
-3
+162
Ответ Roman Araslanov
Мостовой возглавит сборную Бельгии?
Мостовой возглавит распитие беленькой
+138
-6
+132
Заканчивает карьеру - приятного просмотра
+109
-3
+106
Ответ Vertex Fanky
Комментарий скрыт
Но при этом ты знаешь тексты её песен)
+87
-4
+83
Послезавтра выяснится, что он просто подписал новый рекламный контракт, о чём и объявит во всеуслышание.
+80
-1
+79
Джона Кенеди убил биатлонист?
+65
-2
+63
Что расскажет? Что он гей? Или что он на самом деле белая женщина?
+67
-6
+61
Все просто
Он разрывает контракт с Реалом и переходит в Химки !!
+53
0
+53
...я расскажу новости, которые потрясут мир спорта...

Что Эндрик женщина, запертый в теле мужчины и хочет выступать на играх Брикс ?
+39
-3
+36
Ответ TaR
Заканчивает карьеру - приятного просмотра
Заканчивает карьеру и открывает кружок лепки из глины в Южном Бутово.
+29
-2
+27
Ответ Amalfitano
Не. Что Кеннеди на самом деле умер от простуды.
Чихнул так, что мозги вылетели.
+30
-3
+27
Что он перейдет в Реал
+26
-2
+24
Ответ Vertex Fanky
Комментарий скрыт
Если что, в русском языке знак окончания предложения - точка, а не :))

Понял? :))
+27
-4
+23
Пеле его батя?
+20
0
+20
Этого пацана слишком много в инфополе в последнее время. Хотелось бы меньше пафоса и хайпа, и больше дел на поле.
Ничем хорошим эта история не закончится.
+19
-1
+18
Неужели он трансгендер?!
+17
-1
+16
Чел куда-то не в ту сторону полез
Надо концентрироваться на футболе, а не на инфоповодах
+12
0
+12
Ответ Олег Ринкевич
И ему 50 лет)
Причём световых
+14
-2
+12
Губерниев - женщина???
+11
-1
+10
Неужели каминг-аут?.. 🤭🤣
+10
0
+10
Он пока никто, чтобы потрясать мир спорта. Может, мир бразильского футбола - еще куда ни шло.
+11
-1
+10
Отдает свой нос Мбаппе и тот сыграет групповой турнир?
+9
0
+9
Ответ Spaten
Джона Кенеди убил биатлонист?
Не. Что Кеннеди на самом деле умер от простуды.
+10
-2
+8
Будет каминг аут. Он парень Винисиуса.
+9
-1
+8
Ответ TaR
Заканчивает карьеру - приятного просмотра
Расходится со своей будущей женой и отдаёт ей всё имущество🤓
+10
-2
+8
Ответ jinn
Пеле его батя?
Кофе «Пеле» - не кофе
+8
0
+8
Мостовой станет помощником Абаскаля в его новом клубе.
+7
0
+7
Объявит о помолвке с АлинойЗагитовой?
+7
0
+7
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