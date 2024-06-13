Эндрик: «Роналду – пример приверженности делу. Он сочетает в себе все лучшее»
Эндрик объяснил, почему считает Криштиану Роналду кумиром.
«Роналду – пример приверженности делу. Он сочетает в себе все самое лучшее», – сказал 17-летний нападающий «Реала».
Ранее Эндрик неоднократно называл форварда «Аль-Насра», игравшего за «Мадрид», кумиром.
Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»
ЗЫ: А ты так часто называешь Роналду лучшим в истории, видимо сам стараешься в это поверить))
Все игроки выбрали Лео)
Просто смешно когда пишут что все равняются на роналду.
Хотя при загугливании всплывают подобные видео.
Как кумир в 2021 и в этом году)