Эндрик: «Роналду – пример приверженности делу. Он сочетает в себе все лучшее»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эндрик Футбол

Эндрик объяснил, почему считает Криштиану Роналду кумиром.

«Роналду – пример приверженности делу. Он сочетает в себе все самое лучшее», – сказал 17-летний нападающий «Реала».

Ранее Эндрик неоднократно называл форварда «Аль-Насра», игравшего за «Мадрид», кумиром.

Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»

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27 комментариев
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Холанд, Мбаппе, Винисиус и многие другие футболисты, которые всё ближайшее десятилетие будут олицетворять футбол, считают Роналду своим кумиром. Они учатся у него. Даже какие-то методики тренировок и восстановления заимствуют у лучшего игрока в истории. Но местные хейтеры ненавидят Роналду. Ребята, я вам открою секрет большой. Можно уважать своего любимчика, но при этом относиться с уважением к другим футболистам. Но фанаты Барселоны и Месси не способны на это. Я на сайте давно. Ещё когда сидел на аккаунте House M.D., то хейтеры были те же. Когда сидел на аккаунте Kaka888, то было то же самое. Единственный фанат Барселоны, которого я уважаю, это Фалькао. Остальные чушь несут. Ригоберка, Катерина, Домиан, Олег, Станислав Л.и другие уже давно выросли, но не изменились
+13
-7
+6
Ответ cektor
например кидать капитанскую повязку на поле или выбивать телефон из рук инвалида ?
В следующий раз держи телефон крепче и не будет проблем
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Чего-то вяловато хвалит, не старается)
+3
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Все равняются на Роналду.
+10
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+3
Ответ Dexter Morgan
Холанд, Мбаппе, Винисиус и многие другие футболисты, которые всё ближайшее десятилетие будут олицетворять футбол, считают Роналду своим кумиром. Они учатся у него. Даже какие-то методики тренировок и восстановления заимствуют у лучшего игрока в истории. Но местные хейтеры ненавидят Роналду. Ребята, я вам открою секрет большой. Можно уважать своего любимчика, но при этом относиться с уважением к другим футболистам. Но фанаты Барселоны и Месси не способны на это. Я на сайте давно. Ещё когда сидел на аккаунте House M.D., то хейтеры были те же. Когда сидел на аккаунте Kaka888, то было то же самое. Единственный фанат Барселоны, которого я уважаю, это Фалькао. Остальные чушь несут. Ригоберка, Катерина, Домиан, Олег, Станислав Л.и другие уже давно выросли, но не изменились
Не все такие , поверьте. Многие ничего не пишут провокационного или обидного.
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Ответ Dexter Morgan
Все равняются на Роналду.
конечно и на чм22 во время матча достал из трусов какой-то энергетик и жевал это же видели миллионы.Профессионал!
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Ответ marchellinos
Не все такие , поверьте. Многие ничего не пишут провокационного или обидного.
И хорошо. Спасибо, что Вы написали. Приятно, когда адекватные люди есть.
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Ответ Dexter Morgan
Холанд, Мбаппе, Винисиус и многие другие футболисты, которые всё ближайшее десятилетие будут олицетворять футбол, считают Роналду своим кумиром. Они учатся у него. Даже какие-то методики тренировок и восстановления заимствуют у лучшего игрока в истории. Но местные хейтеры ненавидят Роналду. Ребята, я вам открою секрет большой. Можно уважать своего любимчика, но при этом относиться с уважением к другим футболистам. Но фанаты Барселоны и Месси не способны на это. Я на сайте давно. Ещё когда сидел на аккаунте House M.D., то хейтеры были те же. Когда сидел на аккаунте Kaka888, то было то же самое. Единственный фанат Барселоны, которого я уважаю, это Фалькао. Остальные чушь несут. Ригоберка, Катерина, Домиан, Олег, Станислав Л.и другие уже давно выросли, но не изменились
Ты че тут из себя невинную целку строишь, не пойму
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Ответ Dexter Morgan
Холанд, Мбаппе, Винисиус и многие другие футболисты, которые всё ближайшее десятилетие будут олицетворять футбол, считают Роналду своим кумиром. Они учатся у него. Даже какие-то методики тренировок и восстановления заимствуют у лучшего игрока в истории. Но местные хейтеры ненавидят Роналду. Ребята, я вам открою секрет большой. Можно уважать своего любимчика, но при этом относиться с уважением к другим футболистам. Но фанаты Барселоны и Месси не способны на это. Я на сайте давно. Ещё когда сидел на аккаунте House M.D., то хейтеры были те же. Когда сидел на аккаунте Kaka888, то было то же самое. Единственный фанат Барселоны, которого я уважаю, это Фалькао. Остальные чушь несут. Ригоберка, Катерина, Домиан, Олег, Станислав Л.и другие уже давно выросли, но не изменились
Холанд, Винисиус, и отчасти Мбаппе, выбрали Месси, не говоря уже о тех многих о ком ты умолчал. Но вам остаётся только натягивать сову на глобус и придумывать свой мирок, основанный на фейках, лжецитатах и незнании футбола - незавидная доля.
ЗЫ: А ты так часто называешь Роналду лучшим в истории, видимо сам стараешься в это поверить))
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Ответ Leon Petov
Лучше быть кумиром молодёжи, чем стариков и подпивасов таких как Руни
Беллингем, Фоден, Мусиала, Палмер, Сане, Гвардиол и тд это молодеж или уже старички?)))))))
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Ответ Dexter Morgan
И ты пришла об этом сказать?
В видео что скинул сборная Англии выбирает Лео.
Все игроки выбрали Лео)
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Ответ Dexter Morgan
И ты пришла об этом сказать?
Ну или когда смотришь на Беллингема, Фодена, Мусиалу, Палмера и прочих молодых топов, чей кумир Лео, то вдвойне смешно со слов - все равняются на роналду)
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Ответ Dexter Morgan
И ты пришла об этом сказать?
https://x.com/argenNnico/status/1777324565628117423?t=hR9v5OvwajeMrY6QzIstuQ&s=19
Просто смешно когда пишут что все равняются на роналду.
Хотя при загугливании всплывают подобные видео.
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Ответ Марина_1116133936
Поэтому Винисиус и Эндрик провалят континентальной турнир. Как кумир в 2021 и в этом году)
И ты пришла об этом сказать?
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Ответ Dexter Morgan
Все равняются на Роналду.
Поэтому Винисиус и Эндрик провалят континентальной турнир.
Как кумир в 2021 и в этом году)
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Ответ Cuccittini Aveiro
Ментальные, дружок)
У тебя проблемы такие.
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Не удивительно. Каждый молодой футболист хочет быть похожим на Роналду. Лучшего футболиста мира!
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