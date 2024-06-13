Эндрик: «Роналду – пример приверженности делу. Он сочетает в себе все лучшее»

Эндрик объяснил, почему считает Криштиану Роналду кумиром.

«Роналду – пример приверженности делу. Он сочетает в себе все самое лучшее», – сказал 17-летний нападающий «Реала».

Ранее Эндрик неоднократно называл форварда « », игравшего за « », кумиром.

Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»