Эндрик повторил достижение Пеле, забив за Бразилию в 3 матчах подряд до 18-летия. Форвард в июле присоединится к «Реалу»
Форвард «Реала» Эндрик повторил достижение Пеле.
17-летний нападающий, который в июле присоединится к «Мадриду», стал автором победного гола сборной Бразилии на 96-й минуте в товарищеском матче с Мексикой (3:2).
Эндрик, выступавший за «Палмейрас», забил в трех матчах бразильской сборной подряд до 18-летия. Ранее подобное удавалось только Пеле – в 1957-1958 годах.
В этом году Эндрик также забил в ворота сборных Англии (1:0) и Испании (3:3). Во всех трех играх нападающий выходил на замену.
Всем времени хватит. Сезон длинный — 60-70 матчей.
Опять же есть травмы. И есть адаптация. Эндрик начнет с замены в Мадриде. А дальше видно будет.
Короче, ща Пеп устроит ротацию, кого-то из пз спишет (условно Бернарду продадут в ПСЖ, или Кевина на пенсию к шейхам) и возьмёт Родриго, который моложе.
И кто сказал, что это замена по позиции?
У Родриго ещё есть год, думаю.