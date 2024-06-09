Эндрик повторил достижение Пеле, забив за Бразилию в 3 матчах подряд до 18-летия. Форвард в июле присоединится к «Реалу»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Мексики по футболу Пеле рекорды товарищеские матчи (сборные) Эндрик Футбол

Форвард «Реала» Эндрик повторил достижение Пеле.

17-летний нападающий, который в июле присоединится к «Мадриду», стал автором победного гола сборной Бразилии на 96-й минуте в товарищеском матче с Мексикой (3:2).

Эндрик, выступавший за «Палмейрас», забил в трех матчах бразильской сборной подряд до 18-летия. Ранее подобное удавалось только Пеле – в 1957-1958 годах.

В этом году Эндрик также забил в ворота сборных Англии (1:0) и Испании (3:3). Во всех трех играх нападающий выходил на замену.

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46 комментариев
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Ответ Александр Бородин
Это который жениться собрался на какой-то бабе?
Все мужчины женятся на каких-то баб. Ну почти все
+38
0
+38
Хорош малой, лишь бы не поломали
+20
0
+20
Эндрик > брус Ямал)
+30
-16
+14
Ответ Виталий Великий
Родриго будет отдыхать или уедет
Не уедет.
Всем времени хватит. Сезон длинный — 60-70 матчей.
+9
0
+9
Впереди у Реала пушка страшная собирается, лучшие в мире.
+11
-2
+9
Ответ Иван Воронин
Хорош малой, лишь бы не поломали
Такого сложно будет поломать, гора мышц.
+8
-1
+7
И это Англии, Испании и Мексике и во всех матчах выходя на замену! Впечатляющий малый)
+6
0
+6
Ответ <Inter>
в эту фигню про количество матчей верят только болельщики. Спроси у любого молодого игрока и он скажет, что хочет выходить в старте в каждой игре
Понятно, что каждый хочет. Даже самый глубокий запасной. Но для ротации есть тренерский штаб. Уверен, они найдут нужные слова для всех.
+3
0
+3
Ответ Benjamin
Чую в следующем сезоне в фк маргарин будет просто террариум, уместить жертву расизма, черепашку, Родриго, эндрика на поле не реально, атмосфера а команде испортится сразу же. Перес проходил это уже в эпоху галлактикос, но ничему так и не научился
Ты прям ясновидящий, уже видишь, что атмосфера в команде испортится, надо бы тебе в президенты Барселоны баллотироваться, там такие ясновидящие нужны😁
+3
0
+3
И кому забил. Англия, Испания, Мексика
+2
0
+2
Ответ Shikari
Родриго явно лишний в этой 4ке. Он не выиграет конкуренцию у Эндрика, Мбаппе и Винни. Ему остаётся рассчитывать только на то, что Эндрик не сможет сразу адаптироваться. Но на долгой дистанции Родриго, увы, лишний. Если он хочет как Ван Дер Варт и Снейдер бесславно сидеть на лавке Реала в лучшие годы - ок, тоже вариант.
В футбол не 11 человек в сезоне играют, тем более в Реале, с его бешенным календарем... Всем времени хватит.
+2
0
+2
Ответ <Inter>
В каждом матче хотят играть, как правило лучшие, которые понимают собственную ценность. Нужные слова от тренера это всё временный компромисс. Потом всё равно придется с кем-то расставаться
Сейчас у Мадрида четыре игрока на три позиции — Винисиус, Мбаппе, Родриго и Эндрик. Им точно времени хватит. Браим и Хоселу идут уже глубже в запасе.
Опять же есть травмы. И есть адаптация. Эндрик начнет с замены в Мадриде. А дальше видно будет.
+1
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Ответ войд
Эндрик > брус Ямал)
Никак не умаляю достоинств Эндрика, но назвать Ямала брусом может только отбитый 10-летний глор Реала. И такие же это плюсуют
+3
-2
+1
Ответ войд
Эндрик > брус Ямал)
Эндрик>>>>>>>>Роке
+3
-2
+1
Ответ che kaif
Бразильцы часто рано начинают феерить но есть одно но.так же часто рано и начинают гаснуть
Самодисциплины и профессионализма не хватает. Видимо особенности национального характера: слишком развеселый и жизнерадостный народ.
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Невероятный игрок. Легендарным станет.
+4
-3
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Ответ Drdrdr1111 Drd
Было время когда его сравнивали с Роке
Причём глоры Барсы говорили, что Роке лучше Эндрика в 100 раз
+2
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Ответ spartakgorky
В футбол не 11 человек в сезоне играют, тем более в Реале, с его бешенным календарем... Всем времени хватит.
Глупость, потенциально третьим на подмене всегда может сыграть Валверде.
Короче, ща Пеп устроит ротацию, кого-то из пз спишет (условно Бернарду продадут в ПСЖ, или Кевина на пенсию к шейхам) и возьмёт Родриго, который моложе.
0
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Ответ Benjamin
Чую в следующем сезоне в фк маргарин будет просто террариум, уместить жертву расизма, черепашку, Родриго, эндрика на поле не реально, атмосфера а команде испортится сразу же. Перес проходил это уже в эпоху галлактикос, но ничему так и не научился
Еще талантливого "тюркишмена" надо не развивать
0
0
0
Ответ Shikari
Глупость, потенциально третьим на подмене всегда может сыграть Валверде. Короче, ща Пеп устроит ротацию, кого-то из пз спишет (условно Бернарду продадут в ПСЖ, или Кевина на пенсию к шейхам) и возьмёт Родриго, который моложе.
Родриго - нападающий, а ты полузащитников перечислил
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Ответ Den-is
Родриго - нападающий, а ты полузащитников перечислил
Родриго правый вингер, Силва атакующий из, который очень часто играет также на правом фланге.
И кто сказал, что это замена по позиции?
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Ответ Александр Бородин
Это который жениться собрался на какой-то бабе?
И она старше него вроде как
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Ответ Александр Бородин
Но не в 17 лет
В 17 думают другой головой )
0
0
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Ответ Shikari
Родриго правый вингер, Силва атакующий из, который очень часто играет также на правом фланге. И кто сказал, что это замена по позиции?
Я к тому, что Родриго игрок узкого плана. Сильва же и крайнего инвертированного защитника играл когда надо было.
0
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Ответ Green grass
Все мужчины женятся на каких-то баб. Ну почти все
Но не в 17 лет
+1
-1
0
Родриго будет отдыхать или уедет
+1
-1
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Не уедет. Всем времени хватит. Сезон длинный — 60-70 матчей.
в эту фигню про количество матчей верят только болельщики. Спроси у любого молодого игрока и он скажет, что хочет выходить в старте в каждой игре
+1
-1
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Понятно, что каждый хочет. Даже самый глубокий запасной. Но для ротации есть тренерский штаб. Уверен, они найдут нужные слова для всех.
В каждом матче хотят играть, как правило лучшие, которые понимают собственную ценность. Нужные слова от тренера это всё временный компромисс. Потом всё равно придется с кем-то расставаться
0
0
0
Ответ Виталий Великий
Родриго будет отдыхать или уедет
Вспомни как Винни и Родриго были плохи в свой первый сезон.
У Родриго ещё есть год, думаю.
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Это который жениться собрался на какой-то бабе?
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