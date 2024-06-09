Эндрик повторил достижение Пеле, забив за Бразилию в 3 матчах подряд до 18-летия. Форвард в июле присоединится к «Реалу»

Форвард «Реала» Эндрик повторил достижение Пеле.

17-летний нападающий, который в июле присоединится к « », стал автором победного гола сборной на 96-й минуте в товарищеском матче с (3:2).

Эндрик, выступавший за « », забил в трех матчах бразильской сборной подряд до 18-летия. Ранее подобное удавалось только – в 1957-1958 годах.

В этом году Эндрик также забил в ворота сборных Англии (1:0) и Испании (3:3). Во всех трех играх нападающий выходил на замену.