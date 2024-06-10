Эндрик: «Когда мне было 16, меня сравнивали с Роке, с Пеле… Ребята, вы сумасшедшие. У каждого своя история и свой путь»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Барселона Реал Мадрид Ла Лига Пеле Эндрик Витор Роке Футбол

Эндрик выразил недоумение из-за сравнений с Пеле.

«Это всегда казалось мне безумием. Буду честен – когда я был младше, около 16 лет, я активно читал соцсети. Там меня постоянно сравнивали с Витором Роке, с Пеле. Ребята, вы сумасшедшие. Пеле – это Пеле.

Не стоит себя с кем-то сравнивать – по-моему, это некрасиво. У каждого своя история, свой путь – откуда они родом и через что им приходится проходить, чтобы иметь возможность играть, – но люди продолжают сравнивать.

Просто позвольте истории свершиться. Бразильцы должны поддержать нас, мы делаем все возможное, чтобы вы снова смотрели матчи сборной и поддерживали ее. Мы хотим именно этого, а не сравнений», – сказал нападающий «Реала» и сборной Бразилии.

Эндрик повторил достижение Пеле, забив за Бразилию в 3 матчах подряд до 18-летия. Форвард в июле присоединится к «Реалу»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если ещё и сам такое написал , то это уже заявка на большой успех !
+6
-1
+5
Сравнивали с Роке...

Сочувствую Эндрику
+2
-2
0
Ответ vaniaEee
С Рокки может Барселонским не плакать
С Рокки Рокфором?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий