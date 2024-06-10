Эндрик: «Когда мне было 16, меня сравнивали с Роке, с Пеле… Ребята, вы сумасшедшие. У каждого своя история и свой путь»

Эндрик выразил недоумение из-за сравнений с Пеле.

«Это всегда казалось мне безумием. Буду честен – когда я был младше, около 16 лет, я активно читал соцсети. Там меня постоянно сравнивали с , с . Ребята, вы сумасшедшие. Пеле – это Пеле.

Не стоит себя с кем-то сравнивать – по-моему, это некрасиво. У каждого своя история, свой путь – откуда они родом и через что им приходится проходить, чтобы иметь возможность играть, – но люди продолжают сравнивать.

Просто позвольте истории свершиться. Бразильцы должны поддержать нас, мы делаем все возможное, чтобы вы снова смотрели матчи сборной и поддерживали ее. Мы хотим именно этого, а не сравнений», – сказал нападающий « » и сборной .

Эндрик повторил достижение Пеле, забив за Бразилию в 3 матчах подряд до 18-летия. Форвард в июле присоединится к «Реалу»