Директор «Матч ТВ» об увольнении Талалаева из «Химок»: «Отчасти радуемся, когда наш постоянный эксперт освобождается. Всегда рады видеть его в наших программах»

Сергей Акулинин прокомментировал увольнение Андрея Талалаева из «Химок».

51-летний специалист вывел подмосковный клуб в Премьер-лигу, но клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

«Мы всегда рады видеть Андрея Викторовича в наших программах.

Он наш постоянный эксперт, поэтому мы отчасти радуемся, когда Талалаев освобождается. Хотя, конечно, желаем ему всяческих творческих успехов в качестве тренера.

При этом я бы не стал говорить, что Андрей Викторович именно вернулся в команду экспертов «Матч ТВ», ведь по сути он из нее и не уходил», – сказал директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

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