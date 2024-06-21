Директор «Матч ТВ» об увольнении Талалаева из «Химок»: «Отчасти радуемся, когда наш постоянный эксперт освобождается. Всегда рады видеть его в наших программах»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия телевидение Первая лига Матч ТВ Сергей Акулинин Футбол

Сергей Акулинин прокомментировал увольнение Андрея Талалаева из «Химок».

51-летний специалист вывел подмосковный клуб в Премьер-лигу, но клуб расторг контракт с главным тренером по обоюдному согласию сторон.

«Мы всегда рады видеть Андрея Викторовича в наших программах.

Он наш постоянный эксперт, поэтому мы отчасти радуемся, когда Талалаев освобождается. Хотя, конечно, желаем ему всяческих творческих успехов в качестве тренера.

При этом я бы не стал говорить, что Андрей Викторович именно вернулся в команду экспертов «Матч ТВ», ведь по сути он из нее и не уходил», – сказал директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

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18 комментариев
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Талалаев - всем здорова. Сегодня я угощаю в ресторане, бабки есть
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+8
Ответ Дядя ТУРА
Талалаев - всем здорова. Сегодня я угощаю в ресторане, бабки есть
А.Мостовой: Я в деле
+3
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+3
Говорун изрядный. ))
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+1
Ответ Тиджани Бабангида
Смешно. Круговорот - главный тренер- говорящая голова на Матче - главный тренер - говорящая голова бесконечен
Григорян, Рахимов, Талалаев в этом круговороте))), тока Мостовой никак не может войти в этот круговорот
+1
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+1
Ответ as009595@icloud.com
Григорян, Рахимов, Талалаев в этом круговороте))), тока Мостовой никак не может войти в этот круговорот
Рахимов уже 1.5 года Рубин тренирует и очень неплохо.
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Ответ as009595@icloud.com
Григорян, Рахимов, Талалаев в этом круговороте))), тока Мостовой никак не может войти в этот круговорот
Его еще из экспертов выкинули с МатчТВ после ЧМ 2022
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Ответ as009595@icloud.com
Григорян, Рахимов, Талалаев в этом круговороте))), тока Мостовой никак не может войти в этот круговорот
+ Шалимов и Писарев
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Ответ OLD Apple52NN
Говорун изрядный. ))
Как оказалось только на это он и способен
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Ответ кэпко
А.Мостовой: Я в деле
Мостовой за рюмочкой - вот смотри Андрюха, ты вроде и чеканить умеешь и походка смотрю у тебя футбольная, а уволили, всякие Абоскали работают зато
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Всегда рады его видеть в наших программах со сбитыми летчиками
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Топ-трансфер этого летнего трансферного окна:
Талалаев Химки > Матч ТВ.
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зазеркалье.боряцца за выход в рпл,но понимают что денег нет и все,обратно в норку
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Представляю какую проставу он организует в студии
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Вернется на матч-тв с поднятой головой!
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Круговорот Талалаевых в природе.
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Смешно. Круговорот - главный тренер- говорящая голова на Матче - главный тренер - говорящая голова бесконечен
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Чет как-то некрасиво так троллить будущего и бывшего коллегу
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