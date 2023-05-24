Акулинин о «Матч ТВ» и «Зените»: «Мы объединены «Газпромом», но нет летучек, где мы говорим режиссеру трансляции: «Нужные повторы замедляй, ненужные ускоряй»

Сергей Акулинин высказался о связях «Матч ТВ» с «Зенитом».

– Как ты относишься к высказываниям, что вы «Газпром ТВ», болеете за «Зенит» и не показываете неудобные повторы?

– Мы объединены одним брендом « », поэтому эту логическую цепочку будут прочерчивать всегда. Я точно могу сказать, что нет летучек, где мы говорим режиссеру трансляции: «Смотри, ты работаешь на матче « », повторы показывай с другой камеры, нужные замедляй, ненужные ускоряй». Нет, такого не бывает. Да, ассоциации у людей есть, они всегда придерутся. Были бы под эгидой другой компании, искали бы черную кошку в другой комнате.

– Есть и другие убеждения: на «Матч ТВ» звонят и просят, чтобы Черданцев или кто-то еще погромче болел за «Зенит».

– Такое для меня странно. Это какие-то совсем диванные эксперты, которые смотрят футбол, видят счет 3:0 и говорят: «Ага, понятно, сдавали!» И хочется его спросить: как ты себе это представляешь? Тренер просит игроков специально проиграть, а президент им деньги приносит?

Что я могу сделать? Окей, некоторые всерьез допускают, что кто-то звонит Черданцеву с просьбой болеть за «Зенит»: «Юра, давай активнее болей, а то ты за него что-то не болеешь!»

– Никто не звонит?

– Я с таким не сталкивался, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью .

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