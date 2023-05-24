Акулинин о «Матч ТВ» и «Зените»: «Мы объединены «Газпромом», но нет летучек, где мы говорим режиссеру трансляции: «Нужные повторы замедляй, ненужные ускоряй»

Теги Зенит премьер-лига Россия телевидение Газпром Sports.ru Матч ТВ Сергей Акулинин Футбол

Сергей Акулинин высказался о связях «Матч ТВ» с «Зенитом».

– Как ты относишься к высказываниям, что вы «Газпром ТВ», болеете за «Зенит» и не показываете неудобные повторы? 

– Мы объединены одним брендом «Газпрома», поэтому эту логическую цепочку будут прочерчивать всегда. Я точно могу сказать, что нет летучек, где мы говорим режиссеру трансляции: «Смотри, ты работаешь на матче «Зенита», повторы показывай с другой камеры, нужные замедляй, ненужные ускоряй». Нет, такого не бывает. Да, ассоциации у людей есть, они всегда придерутся. Были бы под эгидой другой компании, искали бы черную кошку в другой комнате.

– Есть и другие убеждения: на «Матч ТВ» звонят и просят, чтобы Черданцев или кто-то еще погромче болел за «Зенит».

– Такое для меня странно. Это какие-то совсем диванные эксперты, которые смотрят футбол, видят счет 3:0 и говорят: «Ага, понятно, сдавали!» И хочется его спросить: как ты себе это представляешь? Тренер просит игроков специально проиграть, а президент им деньги приносит?

Что я могу сделать? Окей, некоторые всерьез допускают, что кто-то звонит Черданцеву с просьбой болеть за «Зенит»: «Юра, давай активнее болей, а то ты за него что-то не болеешь!» 

– Никто не звонит? 

– Я с таким не сталкивался, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью Sports.ru.

«Через 5-7 лет нейросети будут комментировать футбол». Босс комментаторов «Матч ТВ» отвечает на все вопросы

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34 комментария

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Абдаллах аль-Кутба
Согласен с Акулининым. А после голов Зенита постоянно показывать самодовольную физиономию Миллера требуют не на летучках Газпром Медиа, а исключительно благодарные подписчики Матч ТВ.
+96
-12
+84
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Мукунку хороший
Звонить не надо.. все методички давно розданы.. не надо нам бабушку лохматить..
+43
-11
+32
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Phantom1289
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья...
+35
-9
+26
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Bartez1986
именно поэтому Ипотека чуть ли не в десны с Миллером долбился после матча с Краснодаром?
+24
-14
+10
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Полуэктов Пётр
Ответ Абдаллах аль-Кутба
Согласен с Акулининым. А после голов Зенита постоянно показывать самодовольную физиономию Миллера требуют не на летучках Газпром Медиа, а исключительно благодарные подписчики Матч ТВ.
И что в этом такого?
Я вот АПЛ смотрю, болею за Челси. Не было ни одного домашнего матча, чтобы не показали Боули. Причем как довольного, так и угрюмого.
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Shast
Поэтому повтор с пенальти на Бальде показали ровно... 0 раз. Наверное просто случайно получилось
+4
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Мукунку хороший
Ответ pyritanza
Правда, что в этих методичках написано, никто не знает, и существуют ли они вообще, тоже, но "они есть"...🤷‍♂️
Спасибо что признаешь это.
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Злодей Спб
МатчТВ вроде и Газпром-Медиа, а комментаторы и гости студии на 90% московские-копытные. А так, конечно, Газпром всё купил, ага :)
+6
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psycho
в течении сезона никто не звонит, все указания даются перед стартом чемпионата
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ziyafeson
Вот ведь как бывает. Самый посредственный я бы даже сказал безликий комментатор НТВ плюс теперь босс комментаторов. Хоть стой хоть падай…Методичек никто не дает, черданцев лучший показ тоже никто не регламентирует. Ну так он и глядишь боссом всего матча станет:))
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Shast
– Никто не звонит?
– Я с таким не сталкивался, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ»
Конечно не сталкивался, звонят то Черданцеву
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munhin
Куча народа уже ушла с Матч тв, можно только представить с какой бы радостью и смакованием, они рассказывали как их "принуждали болеть за Зенит" во всех тонкостях и подробностях, ну ... если бы это имело место быть. А так приходится верить сказкам кузмича и борзыкина ))
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Трент Резнор
Босс комментаторов - невзрачная моль. Наверное язык самый шершавый.
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Andy Tucker
Акулин не следит за тем что его подчинённые часто цитируют иноагентов и это на федеральном канале во время сво
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Forte Live
Думаю, у г-на Акулинина за время интервью заметно вырос нос 👃.
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pyritanza
Ответ Мукунку хороший
Спасибо что признаешь это.
Спасибо, что признаю, что этих методичек никто в глаза не видел
?)
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GaasJT
Ответ Абдаллах аль-Кутба
Согласен с Акулининым. А после голов Зенита постоянно показывать самодовольную физиономию Миллера требуют не на летучках Газпром Медиа, а исключительно благодарные подписчики Матч ТВ.
У них это прописано в должностном регламенте просто, поэтому летучки ни к чему)
+2
-2
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Severfan
большой клан проспартаковских комментаторов, ведущих, журналистов и т.д. работают на канале Газпром медиа.
вот уж где действительно коса на камне
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ЭлектроВеник
Ответ Александр Степанов
Серьезно? Вы докопались до кадров с Миллером? А лицо довольных Федуна и Заремы в прошлом кто заказывал? Лукойл? Или кто?😁
Зарема - это другое, это девочка, её можно
0
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0
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Рома Политов
Ответ Мовсар Германия
просят подерживать Зенит, ну почти все Коментаторы Матч ТВ болеют за Спартак. Генич, Чердак, Щнякин, Журавель, Трушечкин. раньше были ещё - Шмурнов, Нобель, Уткин и Казанский ( помните как он молчал, когда Зенит забивал Спартаку, а стоило москвичам забить один, Денис начал в голос радоваться))). За Зенит болели два Коментатора - Орлов и Пирожков, обоих турнули))
Нобель? Уткин если и болел когда-то, то никогда не показывал этого в трансляциях
+7
-7
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Алексей Елистратов
Ответ Мовсар Германия
просят подерживать Зенит, ну почти все Коментаторы Матч ТВ болеют за Спартак. Генич, Чердак, Щнякин, Журавель, Трушечкин. раньше были ещё - Шмурнов, Нобель, Уткин и Казанский ( помните как он молчал, когда Зенит забивал Спартаку, а стоило москвичам забить один, Денис начал в голос радоваться))). За Зенит болели два Коментатора - Орлов и Пирожков, обоих турнули))
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