Глава департамента футбола «Матч ТВ» показал, как судьи будут объявлять свои решения: «Если стратегически это шаг к открытости и публичности, то я за»

Стало известно, как судьи будут объявлять свои решения.

Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.

Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» опубликовал видео, на котором демонстрируется порядок действий судей в условиях этого нововведения.

«Вот так теперь будет выглядеть работа наших арбитров в новом году.

Пока еще не альтернатива публикации переговоров ВАР после матча, но если стратегически это еще один шаг к открытости и публичности, то я за. Направление верное», – написал Акулинин.