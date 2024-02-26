Глава департамента футбола «Матч ТВ» показал, как судьи будут объявлять свои решения: «Если стратегически это шаг к открытости и публичности, то я за»
Стало известно, как судьи будут объявлять свои решения.
Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.
Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал видео, на котором демонстрируется порядок действий судей в условиях этого нововведения.
«Вот так теперь будет выглядеть работа наших арбитров в новом году.
Пока еще не альтернатива публикации переговоров ВАР после матча, но если стратегически это еще один шаг к открытости и публичности, то я за. Направление верное», – написал Акулинин.