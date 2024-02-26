Глава департамента футбола «Матч ТВ» показал, как судьи будут объявлять свои решения: «Если стратегически это шаг к открытости и публичности, то я за»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи видеоповторы Матч ТВ Сергей Акулинин Футбол

Стало известно, как судьи будут объявлять свои решения.

Начиная с весенней части текущего сезона арбитры матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства ВАР. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляциях.

Руководитель департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин опубликовал видео, на котором демонстрируется порядок действий судей в условиях этого нововведения. 

«Вот так теперь будет выглядеть работа наших арбитров в новом году.

Пока еще не альтернатива публикации переговоров ВАР после матча, но если стратегически это еще один шаг к открытости и публичности, то я за. Направление верное», – написал Акулинин.

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9 комментариев
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Зачем мне финальное решение, когда ставят пенальти или нет, если я хочу слышать как они к этому пришли 🤷‍♂️
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Ну хотя бы в чем суть нарушения будут говорить, хотя в большинстве случаев и так понятно. Будем надеяться, что дальше последуют следующие шаги к открытости.
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Ответ Streetbor
Зачем мне финальное решение, когда ставят пенальти или нет, если я хочу слышать как они к этому пришли 🤷‍♂️
Вот вот. То что судья указал на точку - это и так было всегда.
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Ответ Вячеслав Припузов
Футбол превращается в шоу 🤡⚽...
Может футбол и есть шоу?
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Ответ rustam2307
Может футбол и есть шоу?
Пока только все, что вокруг футбола шоу, по-моему этого достаточно...
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